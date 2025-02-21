Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Автомобиль Aurus с главой Минсельхоза попал в аварию в центре Москвы
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут не пострадала в результате столкновения ее автомобиля Aurus с Mercedes на улице Воздвиженка в центре Москвы и продолжает работу.
Как передает ТАСС, в центре Москвы на улице Воздвиженка автомобиль Aurus, в котором находилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут, столкнулся с автомобилем марки Mercedes. По словам представителя оперативных служб, Оксана Лут не получила травм и продолжила свою работу после произошедшего.
Другие участники ДТП, включая водителей, также не пострадали.
Сейчас правоохранительные органы ведут выяснение обстоятельств аварии. Улицу временно перекрывали для выяснения всех подробностей и оценки ущерба.
В конце прошлого года служебный автомобиль мордовского министра культуры Светланы Баулиной попал в аварию на трассе М-5, в результате которой ее водитель Рясим Хайдарович погиб.
Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Нижегородской области погибла замминистра туризма и промыслов региона Галина Галкина.
До этого автомобиль представительского класса Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.