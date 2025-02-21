Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Путин присвоил Ходаковскому звание генерал-майора полиции
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора полиции Александру Ходаковскому, который является заместителем начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой народной республике.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Указ содержит формулировку о присвоении воинских званий сотрудникам войск национальной гвардии РФ, включая Ходаковского, передает РИА «Новости».
Ходаковский родился в 1972 году. В 1990–1992 годах он служил в Советской армии в составе 331-го гвардейского парашютно-десантного полка. Позже он служил в Службе безопасности Украины и к 2014 году занимал должность начальника отдела Центра специальных операций «А» по Донецкой области.
В начале 2014 года Ходаковский активно выступал против Майдана и нового правительства в Киеве, став лидером движения «Патриотические силы Донбасса». В мае 2014 года он создал и возглавил батальон, а затем бригаду «Восток».
С февраля 2022 года он участвует в специальной военной операции, возглавляя 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк ДНР. В 2023 году он был назначен заместителем начальника Главного управления Росгвардии по ДНР.
Ранее Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала.