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    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    23 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    4 комментария
    21 февраля 2025, 13:23 • Новости дня

    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку

    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

    Президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, сообщает ТАСС. В документе на официальном портале правовой информации указано: «Присвоить воинские звания адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».

    Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Национального центра управления обороной России Станиславу Гаджимагомедову и командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин присвоил 433-му мотострелковому полку звание «гвардейский» за проявленную отвагу и героизм. Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР. Еще в декабре Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский».

    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 03:23 • Новости дня
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    Новые пулеметы РПЛ-20 «Калашникова» появились в зоне СВО
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45, заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

    «Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», – цитирует Уржумцева ТАСС.

    Разработку РПЛ-20 закончили в сентябре прошлого года, само оружие презентовали в конце августа.

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    21 февраля 2025, 06:27 • Новости дня
    Российские войска вошли в село Пятихатки в Запорожской области

    Российские военные зашли в село Пятихатки, ранее захваченное ВСУ в июне 2023 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска закрепились в селе Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, которое ранее было захвачено ВСУ в ходе контрнаступления.

    Российские войска вошли в село Пятихатки на степногорском направлении в Запорожской области, сообщает РИА «Новости». Это село было захвачено Вооруженными силами Украины в ходе контрнаступления в июне 2023 года. Сейчас российские военные закрепились в населенном пункте.

    Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что линия фронта на данном направлении сместилась. «Наши войска вошли в Пятихатки и закрепились там. За полное освобождение села идут бои», – заявил он в интервью.

    Село Пятихатки было основано в 1890 году и расположено в стратегически важной зоне в Запорожской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России активизировались на степногорском направлении в Запорожской области и ведут там активные боевые действия. Взятие Гуляйполя рассматривается как ключ к взлому обороны ВСУ у Запорожья. В Запорожской области бои также активизировались со стороны Вербового.

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    20 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области

    Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка о ситуации в Курской области

    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ходе разговора командиры доложили о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности, передает ТАСС.

    Он добавил, что командиры рассказали о положении дел на территориях, где происходит вклинивание противника в Курской области. «Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на этих территориях», – заявил Песков.

    В среду Путин заявил, что ему доложили о пересечении бойцами 810-й бригады ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

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    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    21 февраля 2025, 07:32 • Новости дня
    Российские военные выбили ВСУ из Новоочеретоватого и подняли флаг России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска смогли выбить ВСУ из села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта и установить там флаг России, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские войска успешно выбили ВСУ из села Новоочеретоватое, расположенного на времевском направлении запорожской линии фронта, передает РИА «Новости».

    «В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», – подчеркнул Рогов.

    По его словам, в сражении за освобождение села участвовала 5-я отдельная гвардейская танковая Тацинская Краснознаменная, ордена Суворова бригада. Бои были интенсивными, однако завершились успехом российской стороны.

    Поднятие флага России и Знамени Победы символизирует контроль над территорией и освобождение села от украинских боевиков.

    Накануне российские войска продвинулись вперед и заняли центр села Новоочеретоватое на запорожской линии фронта.

    В начале недели сообщалось, что российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на Времевском направлении, закрепив позиции в южной части села. Российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на Ореховском и Времевском направлениях.

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    20 февраля 2025, 14:55 • Новости дня
    Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
    Российские войска за сутки отразили четыре контратаки ВСУ на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» отразили четыре контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    В ходе наступления было нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, шести механизированных, горно-штурмовой, четырех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Бондаревки, Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Казачьей Локни, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Махновки, Никольского и Суджи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Агронома, Викторовки, Замостья, Колмакова, Косицы, Кубаткина, Куриловки, Мартыновки, Мелового, Новой Сорочины, Черкасского Поречного в Курской области, а также Басовки, Беловод, Журавки, Мирлогов, Мирополья и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две американские машины пехоты Bradley, бронетранспортер, десять бронемашин, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62 200 военнослужащих, 373 танка, 279 машин пехоты, 229 бронетранспортеров, 1947 бронемашин, 2096 автомобилей, 461 артиллерийское орудие, 49 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, девять транспортно-заряжающих машин, 111 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в четверг тульские десантники рассказали, как освободили Свердликово в Курской области.

    Накануне потери ВСУ в Курской области превысили 62 тыс. военнослужащих.

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    20 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    Путин назвал справедливое судопроизводство ключевым элементом доверия граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что справедливое судопроизводство является ключевым элементом доверия граждан и устойчивости государства.

    Путин подчеркнул, что государство становится более устойчивым, когда его граждане видят, что оно справедливо в своих отношениях с ними. «Вы представляете государство, когда решаете судьбы людей», – отметил президент, передает ТАСС.

    Глава государства также добавил, что в сегодняшних условиях справедливость приобретает еще большее значение.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Он призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей. Путин также отметил необходимость стрессоустойчивости для судей в их профессиональной деятельности.

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    20 февраля 2025, 14:02 • Новости дня
    Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО

    Политолог Асафов: СВО изменила мир, став кульминацией противостояния России и Запада

    Эксперты рассказали о достижениях России за время СВО
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Три года назад Россия была вынуждена начать СВО, чтобы защитить право на суверенитет. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. В итоге противник не смог достичь своих целей, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Три года СВО: как изменилась Россия».

    «24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале СВО. Это стало новым этапом в истории всего мира и кульминацией противостояния Москвы и Запада. Глава государства указал, что мы вынуждены защищать вооруженным путем право на суверенные решения и развитие как независимого государства», – отметил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, СВО можно разделить на три направления. «Первое – «горячая» фаза конфликта, включающая применение военной техники, а также участие военного контингента на линии боевого соприкосновения. Второе – экономическая война, направленная на разрыв нашей экономики на части. Третье – информационно-психологическая и когнитивная война», – добавил он.

    «Самая главная победа, которую современная Россия одержала в трехлетнем противостоянии с западными странами – это обретение себя, укрепление российской идентичности, самоуважения, закрепление статуса нашей страны как одного из ключевых международных игроков», – отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

    «Запад не смог достичь своих целей в борьбе против России. Наша страна не посыпалась, не ослабела, а выстояла, консолидировалась, адаптировалась к сложной ситуации. СВО получила широкую поддержку населения не только на словах: люди помогают рублем и делом», – указал социолог.

    Эксперты отметили: ни одна из целей информационно-психологической войны против России также не достигнута: общество не дестабилизировано, армия не деморализована, руководство страны не дискредитировано.

    «У Запада не получилось устроить нашей стране автаркию, экономическую, идеологическую или смысловую изоляцию. Нас пытались загнать в угол, а мы отстаивали сам принцип суверенитета и сохранения идентичности, который важен и для всего мира», – пояснил Николай Миронов, специалист по вопросам политических систем, выборов, конституционного устройства государств.

    Другой важный промежуточный итог СВО: российское оружие доказало свое превосходство над западным в условиях современного конфликта, заметил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике.

    «Война – это военно-промышленный комплекс и демографические резервы. Очевидно, что Украина исчерпала все свои военные ресурсы. И по риторике Трампа видно, что в ближайшие годы рассчитывать на помощь США Киеву не приходится. Запасы вооружений в Европе также истощены и нет возможностей их существенно нарастить», – продолжил парламентарий.

    «Между тем, Россия стала одной из передовых экономик, особенно в Европе. Реальный рост ВВП за прошлый год – более 4%. Доходы населения увеличились более чем на 8%. Это видно по показателям качества жизни, в том числе в регионах, городскому развитию, инфраструктурному строительству», – согласилась Дарья Кислицына, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ.

    «Развивается импортозамещение в гражданской сфере, в фармакологии. Успешно работает платежная система МИР, действует проект «Сделано в России», объединяющий локальные суббренды. При этом, государство выполняет все соцобязательства и наращивает помощь участникам СВО, их семьям, для которых запущены многочисленные меры поддержки», – резюмировала она.

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    21 февраля 2025, 06:01 • Новости дня
    Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании убийства бойца СВО в Армавире

    Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства участника СВО в Армавире

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого СК предоставить информацию о ходе расследования убийства демобилизованного участника СВО в Армавире.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире Краснодарского края, передает ТАСС. В сообщении ведомства отмечено, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по региону Андрею Маслову доложить о ходе расследования, выявленных обстоятельствах и доводах, появившихся в медиа.

    По данным следствия, в июле 2024 года житель Армавира в результате конфликта нанес ножевое ранение в живот демобилизованному бойцу, который через несколько дней скончался. В социальных сетях высказываются опасения, что не все виновные лица установлены, а привлеченные к ответственности могут отделаться условным наказанием.

    Обвиняемый в убийстве содержится под стражей, его действия квалифицированы как убийство из хулиганских побуждений. Двух других фигурантов дела обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностными полномочиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье объявили розыск пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО. Сообщалось, что убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным. Неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного.

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    20 февраля 2025, 14:21 • Новости дня
    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона для армии

    КГЭУ создал прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ученые из Казанского государственного энергетического университета разработали прототип супердрона для боевых действий, улучшив его летные характеристики за счет выдвижных винтов.

    Ученые КГЭУ разработали прототип супердрона-конвертоплана с улучшенными летными характеристиками для боевых условий, передает «Газета.Ru».

    Конвертоплан объединяет преимущества вертолета и самолета, позволяя ему взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и лететь со скоростью самолета. Разработка включает в себя выдвижную систему несущих винтов.

    Главный разработчик проекта Александр Соловьев отметил, что коптерные лучи с четырьмя двигателями создают значительное лобовое сопротивление при горизонтальном полете. Для повышения аэродинамических свойств предложено убирать эти винты внутрь фюзеляжа.

    Согласно проекту, в развернутом состоянии система позволяет достигать крейсерской скорости до 94 км/ч, а при сворачивании и складывании в фюзеляж скорость увеличивается до 132 км/ч, что снижает лобовое сопротивление на 16% и оптимизирует разнос масс аппарата.

    В будущем ученые планируют создать испытательную установку, где будут проведены все необходимые испытания дрона и отработаны его технические аспекты.

    Ранее ученые ЧелГУ разработали первую в России головку самонаведения с широким углом обзора для ракетных систем, предназначенных для борьбы с беспилотниками. Ростех разработал устройство для защиты транспорта от FPV-дронов. Российские штурмовики испытали новый антидроновый комплекс «Чистюля».

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    21 февраля 2025, 10:54 • Новости дня
    Система «Земледелие» сорвала контратаку ВСУ на Дзержинск

    Система «Земледелие» сорвала попытку контратаки ВСУ на освобожденный Дзержинск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Инженерно-саперная система «Земледелие» Вооруженных сил России успешно сорвала контратаку ВСУ на недавно освобожденный Дзержинск, нарушив их логистику и обезвредив значительное количество боевой техники, включая иностранные образцы.

    Командир взвода инженерных заграждений 12-й инженерно-саперной бригады группировки «Центр» Даниил Чекмарев рассказал РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины пытались контратаковать в районе Дзержинска. Однако благодаря работе системы «Земледелие» их наступление было сорвано. Эта система позволяет дистанционно устанавливать противопехотные и противотанковые минные поля, что нарушает логистику противника.

    Система «Земледелие» эффективна против как живой силы, так и бронетехники. На ней расположены два пусковых контейнера с 25 ракетами, которые за считанные минуты могут установить минные поля на расстоянии до 15 км. По словам Чекмарева, ВС РФ успешно использовали эту систему, уничтожив значительное количество боевой техники ВСУ, включая Bradley, MaxxPro и М113.

    Система использует мины ПТМ4М с магнитными датчиками и ПОМ-3 с сейсмическими, что делает их разминирование крайне сложным. Работа системы осуществляется круглосуточно, независимо от погодных условий, что способствует постоянному срыву ротации и перемещения противника.

    Противник активно пытается обнаружить систему «Земледелие» с помощью БПЛА. Однако, благодаря слаженной работе экипажа, система успевает выполнить задачу и выйти из-под огня до того, как ее обнаружат. «Все выезды проходят штатно», – подчеркнул Чекмарев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2020 года начались поставки в войска новейшей системы дистанционного минирования «Земледелие». Эта система в августе 2024 года помогла сорвать три контратаки ВСУ на авдеевском направлении. В октябре 2024 года «Земледелие» заминировало территорию противника за линией фронта.

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    20 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы Путин поздравил наследного принца, а также руководство и народ королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства.

    Президент России выразил благодарность за создание благоприятных условий для проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Он отметил, что проявленное гостеприимство способствовало конструктивной и результативной работе обеих делегаций.

    Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества, включая такие сферы, как торговля, инвестиции и энергетика. Также было подчеркнуто намерение продолжать тесное взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» для поддержания стабильности на глобальном нефтяном рынке.

    В прошлом году Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии тему Украины. В 2023 году Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд встретились во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде.

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    20 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность стрессоустойчивости для судей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость стрессоустойчивости для судей в их профессиональной деятельности.

    Путин, выступая на совещании российских судей, подчеркнул, что работа судьи требует не только высочайшей квалификации, но и особенной стрессоустойчивости, передает ТАСС. Он напомнил, что судебная система и судьи находятся на вершине правовой системы страны, так как именно здесь принимаются окончательные решения.

    Глава государства указал, что работа судей не связана с положительными эмоциями, так как зачастую приходится принимать решения, связанные с наказанием или разрешением споров. «Судья постоянно работает в условиях стресса», – отметил он.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Он также потребовал гарантий судебной защиты в Донбассе и Новороссии и поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

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