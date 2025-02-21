Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.3 комментария
Объявлен старт конкурса поддержки кризисных семейных центров
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о старте конкурса «Центры новых возможностей – 2025», который поддержит создание и развитие кризисных семейных центров и центров дневного пребывания для детей с инвалидностью в России.
Как говорится на сайте омбудсмена, 21 февраля в пресс-центре «Россия Сегодня» Мария Львова-Белова объявила о начале конкурса «Центры новых возможностей – 2025». Цель конкурса – поддержка кризисных семейных центров и центров для детей с инвалидностью.
Львова-Белова подчеркнула, что общий грантовый фонд конкурса составляет 100 миллионов рублей. В категории центров дневного пребывания для детей с инвалидностью можно получить до 2 миллионов рублей, а в категории кризисных семейных центров – до 3 миллионов рублей. Экспертный совет конкурса определит победителей, их имена назовут до 1 июня 2025 года.
Регистрация на участие в конкурсе открыта до 25 марта 2025 года. Среди участников могут быть государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие и общественные организации. Организаторы конкурса – Благотворительный фонд «Страна для детей» и его партнеры.
Омбудсмен отметила, что проект направлен на поддержку семей, предотвращение социального сиротства и внедрение семьесберегающего подхода. Она подчеркнула необходимость создания кризисных центров, которые помогают сохранить детей в родных семьях и предоставляют комплексную поддержку.
Кризисные центры могут предоставлять временный кров для беременных, погорельцев и родителей с зависимостями. Конкурс позволяет развивать стационарные и полустационарные услуги в социальных учреждениях и использовать свободные мощности для помощи семьям.