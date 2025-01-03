Эксперт Минздрава назвал симптомы доминирующего варианта гриппа А(H1N1)pdm09

Tекст: Мария Иванова

Доминирующий вариант гриппа в России в этом году вызывает высокую температуру, одышку, боль в груди и головокружение, сообщает РИА «Новости». По данным профессора Чуланова, в текущем эпидемическом сезоне наиболее распространен вирус A(H1N1)pdm09. В прошлом сезоне этот вирус был зафиксирован на территории России лишь в небольшом проценте случаев.

Чуланов отметил, что симптомы гриппа A(H1N1)pdm09 схожи с проявлениями других штаммов, включая кашель, боль в горле, слабость и озноб. Однако, как и другие варианты гриппа, A(H1N1)pdm09 может вызывать тяжелые осложнения, такие как затрудненное дыхание, синюшность губ и кровь в мокроте. Для тяжелых случаев характерны также рвота и жидкий стул.

По словам специалиста, тяжелое течение гриппа чаще наблюдается у людей из групп риска. Это дети до двух лет, пожилые старше 60 лет, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также почек и иммунодефицитами.

По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава, на 51-й неделе 2024 года среди возбудителей ОРВИ на территории страны преобладали вирусы SARS-CoV-2 и риновирус. Доля вирусов гриппа А и В составляла 1,2%.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте активности вирусов в России, при этом доминирует грипп A(H1N1), который может приводить к тяжелым заболеваниям и легочным осложнениям, включая пневмонию.

Между тем мутация вируса птичьего гриппа, выявленная в США, не представляет угрозы для России, так как риск его распространения минимален, сообщили в Роспотребнадзоре.