Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.4 комментария
DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в России
Приложение DeepSeek стало лидером бесплатных приложений в Google Play и AppStore
Мобильное приложение DeepSeek за последние сутки вышло на первое место в топе бесплатных приложений Google Play в России, его скачали уже более 10 млн раз.
Приложение DeepSeek стало лидером среди бесплатных приложений в российском Google Play, сообщает ТАСС.
Менее чем за сутки оно поднялось с седьмого на первое место, набрав от 5 до 9 млн скачиваний за последние 24 часа. В общей сложности, приложение скачали более 10 млн раз.
Ранее DeepSeek также возглавило рейтинг бесплатных приложений в AppStore в России. В Huawei App Gallery оно входит в топ популярных приложений.
Между тем, компания OpenAI обвинила DeepSeek в использовании ее запатентованных моделей для обучения своего чат-бота. По информации Financial Times, OpenAI обеспокоена возможным использованием техники дистилляции, что может нарушать условия обслуживания американской компании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне китайский чат-бот DeepSeek временно прекратил регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что китайская компания DeepSeek выпустила улучшенный чат-бот R1, который превосходит американский ChatGPT, причем с меньшими затратами.
Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.