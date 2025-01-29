DeepSeek возглавил топ бесплатных приложений в России

Приложение DeepSeek стало лидером бесплатных приложений в Google Play и AppStore

Tекст: Мария Иванова

Приложение DeepSeek стало лидером среди бесплатных приложений в российском Google Play, сообщает ТАСС.

Менее чем за сутки оно поднялось с седьмого на первое место, набрав от 5 до 9 млн скачиваний за последние 24 часа. В общей сложности, приложение скачали более 10 млн раз.

Ранее DeepSeek также возглавило рейтинг бесплатных приложений в AppStore в России. В Huawei App Gallery оно входит в топ популярных приложений.

Между тем, компания OpenAI обвинила DeepSeek в использовании ее запатентованных моделей для обучения своего чат-бота. По информации Financial Times, OpenAI обеспокоена возможным использованием техники дистилляции, что может нарушать условия обслуживания американской компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне китайский чат-бот DeepSeek временно прекратил регистрацию новых пользователей из-за масштабных вредоносных атак на свои сервисы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что китайская компания DeepSeek выпустила улучшенный чат-бот R1, который превосходит американский ChatGPT, причем с меньшими затратами.

Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.