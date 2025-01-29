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Россия вошла в пятерку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг
Импорт российских алмазов в Гонконг вырос до рекордных 752 млн долларов
Гонконг увеличил импорт алмазов из России до рекордных 752 млн долларов в прошлом году, что позволило РФ войти в пятерку крупнейших поставщиков на местный рынок.
В прошлом году Гонконг импортировал из России алмазов на сумму 751,7 млн долларов, что в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущим годом. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза, достигнув 8,6 млн карат. Эти показатели являются максимальными с 2012 года, передает РИА «Новости».
Россия заняла пятое место среди крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг, обеспечив 6,3% местного рынка. Главным экспортером оставалась Индия, несмотря на сокращение поставок на 22%, до 6,3 млрд долларов. Израиль, Южная Африка и Бельгия также сократили экспорт, на 38%, 13% и 28% соответственно.
Ранее сообщалось, что власти Архангельской области планируют удвоить добычу алмазов, что позволит региону производить около 40% всех российских алмазов. Также стало известно, что компания «Алроса» добыла в Якутии алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата.