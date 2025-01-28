Зеленский захотел обсудить переговорный процесс с Трампом до звонка Путину

«Украинская правда»: Зеленский планирует обсудить переговорный процесс с Трампом до звонка Путину

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что в офисе Зеленского предпочли бы, чтобы до переговоров Путина и Трампа американский и украинский президент сверили часы и согласовали стратегическое видение всего переговорного процесса, однако пока неясно, поддерживает ли Белый дом это намерение, передает РИА «Новости».

По информации источника, в ближайшее время Киев ожидает визита спецпосланника США по Украине Кита Келлога. Этот визит изначально планировался на начало января, но был перенесен на более поздний срок. Однако остается интригующим вопрос, кто именно станет украинским представителем в ходе переговоров с Келлогом, учитывая, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак получил холодный прием от команды Трампа во время своей поездки в США в прошлом году.

Ранее Ермак активно взаимодействовал с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, но нынешняя ситуация предполагает необходимость пересмотра или изменения подхода.

«Украинская правда» пишет, что важно понять, сможет ли Зеленский обеспечить присутствие Ермака в новых переговорах или будет вынужден искать другого представителя для общения с новой американской администрацией.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

Зеленский также указал, что указ о запрете переговоров с президентом России был подписан из-за теневых политических процессов с участием украинских депутатов, евродепутатов и США.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов к переговорам с Трампом, однако Кремль ожидает сигнала от США для начала диалога.

Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.