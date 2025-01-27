Сделать «Голливуд снова великим» у Трампа вряд ли получится. Золотой век «фабрики грез» далеко позади. Но вот заткнуть фонтан «либеральных ценностей», которыми Голливуд затопил весь без исключения глобальный мир, Трампу, возможно, удастся.0 комментариев
Видео битвы дрона с роботом-собакой стало вирусным в Китае
Видеоролик, на котором дрон и робот-собака «перестреливаются» фейерверками в Китае, стал вирусным в китайском сегменте интернета, сообщили местные СМИ.
Как пишет South China Morning Post, видео показывает, как беспилотник, к шасси которого прикреплены фейерверки, начинает стрелять пиротехникой по роботу-собаке, стоящей на земле. Робот, в свою очередь, уворачивается от атак и отвечает огнем фейерверков, закрепленных на его спине, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, на десятисекундном видео изображены сельскохозяйственный дрон китайской компании DJI и робот-собака от Unitree Robotics. Из видео неясно, управлял ли кто-то этими устройствами или они действовали автономно. Место съемки не раскрывается, однако ролик уже собрал десятки тысяч лайков и комментариев в социальных сетях.
Особый интерес видео вызвало в связи с активным развитием робототехники в Китае. В последние годы в стране активно внедряются беспилотники, промышленные и гуманоидные роботы, что становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Некоторые пользователи назвали это столкновение «первой войной машин», что подчеркивает внимание к технологическим достижениям и их применениям.
Ранее сообщалось, что UBTech Robotics из Шэньчжэня планирует в конце года начать массовое производство гуманоидных роботов для промышленных предприятий, включая автопроизводителей и логистические компании.