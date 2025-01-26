Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!9 комментариев
Пушков: Западные СМИ изменили подход к Украине и России
Пушков указал на изменения в подходах западных СМИ к России
Глава комиссии Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что западные СМИ начали признавать возможность победы России в конфликте на Украине, что связано с объективной реальностью на фронте.
В своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о смене риторики в западных СМИ. По его словам, издания начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной. Пушков отметил, что ранее это считалось российской пропагандой, но теперь становится коллективным консенсусом в западных медиа.
Причинами изменения подхода в западной прессе Пушков назвал объективную обстановку на фронте, а также намерение бывшего американского президента Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Запад и Украина не верят в возможность изменить ход конфликта.
Алексей Пушков сослался на слова профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, который также заметил смену нарратива в западных медиа относительно событий на Украине. Пушков подчеркнул, что это мнение подтверждает изменение восприятия ситуации на международной арене.
Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.