Пушков указал на изменения в подходах западных СМИ к России

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о смене риторики в западных СМИ. По его словам, издания начали говорить о возможной победе России в конфликте с Украиной. Пушков отметил, что ранее это считалось российской пропагандой, но теперь становится коллективным консенсусом в западных медиа.

Причинами изменения подхода в западной прессе Пушков назвал объективную обстановку на фронте, а также намерение бывшего американского президента Дональда Трампа вступить в переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он также подчеркнул, что Запад и Украина не верят в возможность изменить ход конфликта.

Алексей Пушков сослался на слова профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, который также заметил смену нарратива в западных медиа относительно событий на Украине. Пушков подчеркнул, что это мнение подтверждает изменение восприятия ситуации на международной арене.

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.