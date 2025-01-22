Глава офиса ВОЗ в России назвал меры профилактики метапневмовируса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев дал рекомендации по профилактике заражения метапневмовирусом, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что методы профилактики аналогичны другим респираторным заболеваниям. Среди них – улучшение вентиляции помещений, регулярное мытье рук и избегание прикосновений к глазам, носу и рту без предварительной очистки рук.

Бердыклычев также отметил, что в России действуют надежные системы надзора за острыми респираторными инфекциями. По его словам, риск для здоровья населения России, связанный с метапневмовирусом, остается низким. Это вирус, который передается воздушно-капельным путем и может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Метапневмовирус вызывает симптомы, такие как насморк, кашель, повышение температуры и затрудненное дыхание. Профилактические меры включают не только гигиену и вентиляцию, но также избегание массового скопления людей, где это возможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, академик РАН предупредил об опасности метапневмовируса для детей и пожилых, в то время как метапневмовирус регистрируется в России ежегодно. В связи с этим Минпросвещения решило не вводить ограничения в школах.