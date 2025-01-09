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Эксперт: Метапневмовирус регистрируется в России ежегодно
Эксперт Роспотребнадзора: Метапневмовирус напоминает респираторно-синцитиальную инфекцию
Метапневмовирус, сходный по симптомам с респираторно-синцитиальной инфекцией, регистрируется в России каждый год, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
Александр Горелов сообщил ТАСС, что метапневмовирус регистрируется на территории России ежегодно. По его словам, этот вирус по симптомам напоминает респираторно-синцитиальную вирусную инфекцию, поражающую преимущественно нижние отделы дыхательных путей. Вирус входит в число респираторных вирусов, впервые открытых в начале XXI века вместе с бокавирусом.
Горелов отметил, что Роспотребнадзор разработал систему, позволяющую оперативно диагностировать это заболевание. Тем не менее специфического лечения метапневмовирусной инфекции не существует, и для терапии применяются противовирусные препараты. Эксперт подчеркнул, что подъем заболеваемости метапневмовирусом не является необычным и обусловлен периодичностью смены вирусов.
В качестве мер профилактики Горелов рекомендовал избегать мест скопления людей, носить маску, следить за чистотой рук, регулярно промывать нос, проветривать помещения, больше гулять на свежем воздухе и вести здоровый образ жизни.
В Китае, согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, также наблюдается рост заболеваемости, вызванной вирусами гриппа и метапневмовирусом. Главный врач Пекинской детской больницы Ван Цюань подтвердила, что заболеваемость среди детей продолжает расти, пик был зафиксирован в середине декабря 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школы продолжают работать в штатном режиме, несмотря на рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае, заявили в Минпросвещения.
Европейская комиссия также не видит необходимости в подготовке к новой пандемии в связи с метапневмовирусом в Китае, поскольку ситуация находится под наблюдением медицинского агентства.
Между тем в британских больницах пациенты вынуждены ожидать неотложной помощи более двух суток из-за резкого увеличения числа больных гриппом, сообщает The Times.
А на Украине с начала года была зарегистрирована вспышка метапневмовируса, сообщила президент Всеукраинской ассоциации инфекционистов профессор Ольга Голубовская.