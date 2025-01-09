В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Минпросвещения решило не вводить ограничения в школах из-за нового вируса
Минпросвещения не планирует вводить ограничения в школах из-за метапневмовируса
Российские школы продолжают работать в штатном режиме, несмотря на рост заболеваемости метапневмовирусом в Китае, как заявил Минпросвещения РФ.
По информации, предоставленной ТАСС, система образования Российской Федерации продолжает функционировать без изменений, и ограничительные меры в школах в связи с метапневмовирусом пока не вводятся. Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что на данный момент ситуация остается стабильной, и никаких дополнительных мер не планируется.
Роспотребнадзор заявил, что внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию, особенно учитывая увеличение заболеваемости метапневмовирусом в Китае. В России уже доступны специальные реагенты для быстрой диагностики этого вируса.
Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов, отметил, что доля метапневмовируса в структуре ОРВИ в России остается на уровне 0,1%. Хотя у взрослых инфекция обычно протекает в легкой форме, в некоторых случаях возможно развитие осложнений, таких как пневмония и бронхит.
В Китае, согласно данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, наблюдается сезонный всплеск респираторных заболеваний, вызванных вирусами гриппа и метапневмовирусом. Рост заболеваемости среди детей был зафиксирован в середине декабря, что подтвердил главный врач Пекинской детской больницы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия не видит необходимости готовиться к новой пандемии из-за метапневмовируса в Китае, поскольку ситуация находится под наблюдением медицинского агентства, а на Украине в начале года зарегистрировали вспышку этого вируса. В то же время в британских больницах пациенты вынуждены ожидать неотложной помощи более двух суток из-за роста числа больных гриппом.