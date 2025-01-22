В Японии нашли останки пропавшего семь лет назад российского моряка

SHOT: У берегов Японии обнаружили останки российского моряка, пропавшего в Китае

Tекст: Вера Басилая

Останки были найдены в Охотском море, эксперты установили, что они принадлежат 51-летнему Андрею Фролову, электромеханику из города Холмска Сахалинской области, пишет «Российская газета» cо ссылкой на Telegram-канал Shot.

Последний раз Фролова видели в ноябре 2017 года при выходе в море из китайского порта Вэйхай на рыболовном судне FIT, где он работал электромехаником. Однако по прибытии судна в пункт назначения Фролова на борту не оказалось. Все эти годы он числился пропавшим без вести.

Теперь полиции предстоит разобраться в причинах смерти россиянина и выяснить обстоятельства его исчезновения.

Ранее ноябре 2017 года британские СМИ якобы обнаружили у берегов Калифорнии остов «российского корабля-призрака», на деле оказавшегося старым американским танкером.