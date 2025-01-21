Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.3 комментария
Названы страны, способные выжить после ядерной катастрофы
Ученые назвали пять стран, которые способны выжить после ядерной катастрофы
Исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что в случае ядерной войны шанс на выживание имеют лишь пять стран, способных сохранить сельскохозяйственное производство в условиях климатической катастрофы, сообщило издание Risk Analysis.
В статье отмечается, что исследование ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии сосредоточилось на потенциальных последствиях ядерной войны и возможных сценариях выживания стран. Согласно их прогнозам, ключевым фактором будет способность стран поддерживать сельскохозяйственное производство.
Ученые указали, что ядерный взрыв приведет к выбросу в атмосферу около 150 тераграмм сажи. Это вызовет значительное снижение солнечного освещения, что в течение нескольких лет уменьшит производство сельскохозяйственной продукции на 80%, что станет фатальным для жителей северного полушария.
Среди стран, которые смогут выжить в условиях ядерной катастрофы, исследователи выделили Австралию, Новую Зеландию, Исландию, Вануату и Соломоновы острова. По мнению исследователей, эти государства имеют наибольшие шансы благодаря своему географическому положению и сельскохозяйственным возможностям. «Жителям этих стран будет легче адаптироваться к изменениям климата и поддерживать производство пищи», – отмечается в работе.
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены поддержали идею применения ядерного оружия президентом США без одобрения Конгресса в ответ на ядерную атаку.