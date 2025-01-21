Названы страны, способные выжить после ядерной катастрофы

Ученые назвали пять стран, которые способны выжить после ядерной катастрофы

Tекст: Максим Попов

В статье отмечается, что исследование ученых из Университета Отаго в Новой Зеландии сосредоточилось на потенциальных последствиях ядерной войны и возможных сценариях выживания стран. Согласно их прогнозам, ключевым фактором будет способность стран поддерживать сельскохозяйственное производство.

Ученые указали, что ядерный взрыв приведет к выбросу в атмосферу около 150 тераграмм сажи. Это вызовет значительное снижение солнечного освещения, что в течение нескольких лет уменьшит производство сельскохозяйственной продукции на 80%, что станет фатальным для жителей северного полушария.

Среди стран, которые смогут выжить в условиях ядерной катастрофы, исследователи выделили Австралию, Новую Зеландию, Исландию, Вануату и Соломоновы острова. По мнению исследователей, эти государства имеют наибольшие шансы благодаря своему географическому положению и сельскохозяйственным возможностям. «Жителям этих стран будет легче адаптироваться к изменениям климата и поддерживать производство пищи», – отмечается в работе.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены поддержали идею применения ядерного оружия президентом США без одобрения Конгресса в ответ на ядерную атаку.