Опрос New York Times среди конгрессменов показал поддержку права президента США на ядерный ответ

Tекст: Елизавета Шишкова

Опрос охватил 530 конгрессменов, которые начнут работу в январе. Им был задан вопрос о поддержке «одностороннего права президента» на превентивный ядерный удар и о возможности президента ответить на ядерную атаку другой страны без согласия Конгресса, сообщает РИА «Новости».

Некоторые демократы, в том числе Скотт Питерс из Калифорнии, Джонатан Джексон из Иллинойса и Джил Токуда из Гавайев, высказались за необходимость быстрого реагирования президента США на возможные ядерные атаки без ожидания одобрения Конгресса.

Токуда отметил, что президент несет ответственность за защиту страны от военных действий, поэтому полномочия реагировать на ядерную атаку с использованием собственного ядерного арсенала соответствуют этой обязанности.

Большинство опрошенных сенаторов-республиканцев поддержали Трампа, хотя не все ответили на все вопросы опроса. Конгрессмен Джефф ван Дрю из Нью-Джерси высказался за право президента на «превентивный ядерный удар» без одобрения Конгресса в случае атаки, но отметил необходимость одобрения в других ситуациях.

На сегодняшний день президент США обладает полной властью над ядерным арсеналом, и он может нанести упреждающий удар «в любое время и по любой цели» согласно собственному решению.

Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил о рисках обсуждения ограниченного ядерного удара, который может привести к катастрофе, которую Россия стремится избежать.

Напомним, в Дубае состоялась экспертная встреча представителей ядерных держав, на которой Россия подтвердила свою позицию по ядерной доктрине.



