Молдавия получила газ из Болгарии через новый коридор

Молдавия впервые закупила газ в Болгарии и получила его по Трансбалканскому коридору

Tекст: Ольга Иванова

Молдавия впервые приобрела газ у Болгарии и осуществила его транспортировку по Трансбалканскому коридору, сообщает РИА «Новости». Исполняющий обязанности главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что 31 декабря 2024 года в тестовом режиме была проведена закупка природного газа на платформе Balkan Gas Hub. Объем закупки составил 240 МВт.ч газа, который доставили через Болгарию, Румынию и Украину до точки межсистемного соединения Кэушаны на границе Молдавии.

Чебан уточнил, что «Молдовагаз» не может быть зарегистрирован в качестве участника газового рынка в европейских странах. Поэтому компания заключила агентский договор с АО Energocom для осуществления закупок. Введение режима чрезвычайного положения в энергетике с 16 декабря в Молдавии вынудило принимать срочные меры для обеспечения стабильности газовых поставок. Запасы газа предназначены для правого берега Днестра и должны хватить до весны, однако с электроэнергией могут возникнуть проблемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

В тот же день в 8.00 мск данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу.

Между тем в Приднестровской Молдавской Республике часть жителей осталась без газа из-за прекращения поставок голубого топлива из России.