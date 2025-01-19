Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Прекращение огня в Газе вступило в силу
Прекращение огня в секторе Газа началось после получения списка заложников
Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно сообщению канцелярии премьер-министра.
Как передает ТАСС, в четверг в 12:15 мск было введено прекращение огня в секторе Газа, о чем сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот шаг был предпринят после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены в этот же день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января.