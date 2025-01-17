В СК призвали ужесточить ответственность за вовлечение детей в «зацепинг»

Tекст: Вера Басилая

Козлов заявил о необходимости ужесточить ответственность за вовлечение подростков в зацепинг. Он подчеркнул, что для решения проблемы требуется задействовать все субъекты органов профилактики. По его мнению, важно, чтобы дети нашли безопасные увлечения и перестали рисковать жизнью, залезая на крыши вагонов и другие опасные места, передает РИА «Новости».

По данным Козлова, за 2024 год количество погибших от зацепинга возросло в 2,5 раза. Он отметил, что только за этот год погибло 25 детей, что на 16 случаев больше по сравнению с предыдущим годом. Анализ показал, что большинство детей, занимающихся этим опасным увлечением, не из неблагополучных семей, вопреки распространенному мнению.

Особенно тревожит рост числа погибших детей в возрасте от десяти до четырнадцати лет. Если в 2023 году таких случаев было зафиксировано три, то в 2024 году – уже 11. Козлов считает, что это требует особого внимания со стороны всех субъектов профилактики и усиления ответственности за вовлечение подростков в зацепинг.

Ранее в 2022 году вступил в силу закон, увеличивающий максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны до 4 тыс. рублей.

До этого Московско-Курская транспортная прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с просьбой запретить американской компании Google размещать информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов.