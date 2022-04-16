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Путин подписал закон о повышении штрафов для «зацеперов»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличивается до 4 тыс. рублей максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны.
Размер штрафа не менялся последние 20 лет, составляя 100 рублей, передает РИА «Новости».
Согласно закону, повышается штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Его размер может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
По мнению авторов инициативы, сейчас чаще стали пытаться проехать снаружи поездов, такой вид нарушений даже получил названия как «трэйнсерфинг», «трэйнхопинг», «зацепинг».
Указано, что такой способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья правонарушителей и пользователей железнодорожным транспортом.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о штрафах для граждан до 5 тыс. рублей или аресте до 15 суток и штрафах до 100 тыс. рублей для юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита
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Власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну молдавскому изданию «Ньюсмейкер».
«Без независимого аудита того, как сформировался долг перед Газпромом, мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.
Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.
Правительство Молдавии при этом обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В апреле нынешнего года газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
«Я направил письмо о продлении срока аудита, жду ответ. Может, мы опять получим ответ в последний день апреля. В Кишиневе готовы к разным сценариям, в том числе и к прекращению поставок российского газа. Мы не можем принять любые условия ради контракта с Газпромом, – сказал Спыну, отметив, что в случае необходимости «снизим потребление».
Ранее в Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе. Так, за прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет.
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Ракетным ударом в Харьковской области уничтожен отряд польских наемников
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Российские ракетные войска ликвидировали на Украине отряд наемников польской частной военной компании, сообщает Министерство обороны. По данным военного ведомства, уничтожены до 30 польских наемников.
«Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной компании. Уничтожены до 30 польских наемников», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram. О прибытии в Донбасс польских военных воевать на стороне ВСУ было известно еще в 2021 году.
«Также нанесено поражение 221 военному объекту Украины, в том числе: 12 пунктам управления, 176 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии», – сообщили в военном ведомстве.
По данным МО РФ, оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 13 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
«Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, девять единиц бронетехники и автомобили различного назначения», – говорится в сообщении.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.
Как сообщил ранее в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, российский корабль нанес удар «Калибрами» по военному заводу на окраине Киева. Он подчеркнул, что «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории».
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который в четверг атаковал Климово в Брянской области.
Также стало известно, что войска России и Донецкой народной республики полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе.
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Новак заявил о согласившихся оплачивать газ в рублях покупателях
Перевод платежей за газ в рубли вызван желанием России получить 100% гарантию оплаты, несколько покупателей уже согласились на эти условия, заявил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».
«Подчеркну, что перевод платежей за газ в национальную валюту с российской стороны логичен и вызван объективными причинами – желанием со 100-процентной гарантией получить оплату за поставленный товар. Такую уверенность России дает предложенная нами схема расчетов в отличие от действующей до недавнего времени», – передает слова Новака ТАСС.
Сейчас Россия ждет решения остальных импортеров.
По его словам, отказ от российских энергоносителей предлагается обеспечить при помощи диверсификации газовых поставок, ускорения перехода на возобновляемые виды газа, замены газа в системах обогрева на другие виды топлива и генерации электроэнергии из иных источников.
«Все эти меры, как считают в ЕК, позволят сократить спрос на российский газ на две трети (67%) уже до конца текущего года», – подчеркнул Новак.
Ведущими поставщиками газа в Европу вместо России должны стать американские производители СПГ, которые намерены занять значительную долю европейского рынка.
По словам вице-премьер, здесь есть сложность – нельзя нарастить поставки быстро из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для приема СПГ.
Санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также к массовой безработице.
«Некоторые эксперты предсказывают рост инфляции до 7%. Все это в целом приведет к замедлению темпов роста мировой экономики. Кроме того, дефицит и рост цен на топливо и электричество, спровоцированная инфляция могут привести к дальнейшему увеличению стоимости жизни в странах ЕС и США, а также массовой безработице», – сказал Новак.
Шаманов анонсировал создание новой дивизии ВДВ
Планом развития Воздушно-десантных войск (ВДВ) России предусматривается воссоздание в их составе пятой по счету дивизии – 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (вдд), которая будет трехполкового состава, заявил президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.
«Есть планы по воссозданию 104-й вдд на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Новая дивизия будет трехполкового состава (речь идет о парашютно-десантных полках)», – передает ТАСС слова Шаманова по случаю отмечаемого в пятницу 30-летия Российской ассоциации Героев.
Кроме того, по его словам, в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Сроки воссоздания 104-й вдд пока не определены.
Ранее источник, близкий к военному ведомству, сообщал о возможном воссоздании 104-й дивизии. По его словам, предполагается, что новое соединение ВДВ будет трехполкового состава, включая 345-й парашютно-десантный полк.
В Советском Союзе с 1946 года и до вывода в Ульяновск в 1993 году дивизия дислоцировалась в Азербайджане. Сводные подразделения 104-й дивизии принимали участие в нескольких вооруженных конфликтах. В августе-сентябре 1992 года 345-й полк был передислоцирован в Абхазию и выведен из состава дивизии. В 1993 году дивизия была выведена из Азербайджана и полностью передислоцирована в Ульяновск. В 1998 году она была реорганизована в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду.
Сейчас в составе ВДВ России четыре воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизии, в том числе две трехполкового состава и пять бригад.
Напомним, в декабре газета «Красная звезда» со ссылкой на командующего ВДВ Андрея Сердюкова сообщила, что формирование нового десантно-штурмового полка ВДВ завершилось в Крыму.
Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».
Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь
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Члены экипажа затонувшего крейсера «Москва» доставлены в Севастополь, сообщил источник в морских кругах.
«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота – прим. ВЗГЛЯД)», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».
Эксперт перечислил варианты замены крейсера «Москва» на ЧФ РФ
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«Сейчас есть единственное и достаточно эффективное решение – максимально форсировать строительство фрегатов проекта 22350», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан 3-го ранга запаса Максим Климов, комментируя возможность замены крейсера «Москва», затонувшего в Черном море.
«Два таких фрегата – «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» – уже входят в состав Северного флота, ведется строительство еще шести. «Горшков» сейчас на Северном флоте, а «Касатонов» в Средиземном море. На сегодняшний день – это наши лучшие корабли», – рассказал Максим Климов.
«Фрегаты проекта 22350 строят на «Северной верфи» в Петербурге. Нужно увеличивать количество заводов, которые строят эти корабли. Одной из острых проблем, связанных со строительством этих кораблей, было отсутствие энергоустановки. Мы успешно ее импортозаместили, построив собственную. Теперь такой проблемы не стоит», – отметил капитан 3-го ранга.
«Наша промышленность способна создавать и более эффективные, современные корабли. Есть ряд не до конца проработанных позиций. Например, на базе энергоустановки для фрегата 22350 собирались строить его увеличенную версию, близкую по водоизмещению к «Москве». Это потребует больших затрат временных и финансовых, но нам нужны эффективные корабли», – подчеркнул он.
Несмотря на острую необходимость Военно-морского флота в больших кораблях, нужно заниматься и теми проектами, для которых у нас уже есть мощности, продолжил эксперт. «У нас есть «Каракурты». Это малые ракетные корабли проекта 22800, которые тоже очень хорошо пошли», – рассказал Климов.
«На базе этих проектов можно в ближайшие лет пять развернуть крупномасштабное строительство кораблей для обновления Военно-морского флота России. Наши мощности позволяют в ускоренном темпе строить эти корабли, особенно проект 22350», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил еще один значимый плюс проекта 22350 – состоятельность в части импортозамещения. «Несмотря на то, что проекту вставлялись палки в колеса, сейчас мы сможем строить их сами, найдены необходимые для этого технические возможности», – заявил капитан 3-го ранга.
«Сейчас задача номер один – осознать растущие военные угрозы со стороны недружественных государств и готовиться к противостоянию с ними всей страной. Экономику нужно переводить на модернизационные рельсы, в том числе и по части военного кораблестроения», – добавил Климов.
Эксперт также предположил, что в качестве флагмана Черноморского флота может стать один из фрегатов адмиральской серии 11356Р. «Но фрегаты этой серии уступают по боевым возможностям фрегатам 22350. Когда прорабатывался вопрос строительства серии 11356Р, прекрасно осознавались недостатки этих кораблей, но позиция была такая: «сначала построим, потом доработаем». Аргументировалось это возможностью начать массовое строительство кораблей», – рассказал он.
«Поэтому корабли нужно модернизировать. В том числе и недостатки у 11356Р нужно устранить», – отметил капитан 3-го ранга.
Как стало известно накануне, ракетный крейсер «Москва» затонул при буксировке в пункт назначения во время шторма из-за повреждений, полученных ранее. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В министерстве напомнили, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
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Арестован уволивший Райкина ректор московского вуза
Ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
«Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», – цитирует Савельеву ТАСС.
Ранее сообщалось, что ректор ВШСИ (известной как Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя его школы.
В январе СМИ сообщали, что декана юридического факультета Всероссийского госуниверситета юстиции (Российская правовая академия Минюста) Игорь Скрябин задержан в Туле, его якобы заподозрили во взяточничестве.
Над Белгородом сработали системы ПВО
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В небе над Белгородом в пятницу работает противовоздушная оборона. Как минимум две противоракеты выпущены по воздушным целям над городом.
Противоракеты были видны в небе над городом около 9.45 (совпадает с мск), передает РИА «Новости».
За минувшие сутки четыре обстрела произошли в регионах Центральной России на границе с Украиной. Так, накануне были обстреляны со стороны Украины белгородские села Журавлевка и Сподарюшино: по данным губернатора Вячеслава Гладкова, легкое ранение получил местный житель, повреждены жилые дома.
Также были обстреляны Климово в Брянской области и пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи» там же. В селе пострадали восемь человек, в том числе маленький ребенок и пожилая женщина, получившие тяжелые ранения. В пятницу российские средства противовоздушной обороны сбили в Черниговской области украинский вертолет Ми-8, который атаковал Климово.
В среду Минобороны объявило, что Россия нанесет удары по центрам принятия решений на Украине, в том числе в Киеве, если продолжатся попытки диверсий и ударов по объектам на российской территории.
Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине
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Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Документ якобы был передан Госдепу посольством России в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.
Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание отрывок из ноты.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
Напомним, из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.
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Минобороны Казахстана назвало причину отмены парада ко Дню Победы
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Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В 2020-2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, в среду в минобороны заявили, что в Казахстане в этом году не планируется организация парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом не пояснялись причины такого решения.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы.
Кремль: Националистические батальоны на Украине подлежат уничтожению
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Не должно быть никаких сомнений в том, что задачи объявленной Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине будут выполнены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», – приводит его слова РИА «Новости».
Представитель Кремля отметил, что там, где националистические батальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.
«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», – подчеркнул Песков.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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В Газпроме заявили о самых низких уровнях запасов газа в Европе
За прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет, сообщил Газпром.
«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19 марта завершился сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ. К этому моменту в них осталось всего 25,2 млрд кубометров активного газа. Это один из самых низких уровней за многолетний период наблюдений и на 5,5 млрд кубометров меньше по сравнению с той же датой 2021 года», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
В Газпроме добавили, что за прошедший зимний сезон из ПХГ Европы поднят 51 млрд кубометров газа – 107,8% от объема, который компании смогли закачать летом 2021 года.
Ранее Газпром прекратил отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище газа (ПХГ) Германии «Реден».
Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации
Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.
В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».
«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.
При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.
Минобороны: Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
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Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по Каховской ГЭС двумя тактическими ракетами «Точка-У», ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», – добавил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что предотвращенный удар по Каховской ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление в Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций.