Совфед одобрил штрафы за отождествление СССР и гитлеровской Германии

Совет Федерации одобрил закон о штрафах для граждан до 5 тыс. рублей или аресте до 15 суток и штрафах до 100 тыс. рублей для юрлиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии.

Наказанию будет подлежать публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран Оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Устанавливается ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до 2 тыс. рублей либо административного ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц – от 2 до 4 тыс. рублей, для юридических лиц – от 10 до 50 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

За повторное правонарушение для граждан будет следовать административный штраф в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц за повторное правонарушение будет накладываться штраф в размере от 5 до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц – административный штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, 6 апреля депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии.