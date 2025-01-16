Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа

Tекст: Валерия Городецкая

Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.