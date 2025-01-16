Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа

  • Новость часаВ Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
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    Украина теряет обещанные Западу месторождения
    Newsweek: На Парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    Еврокомиссия оценила удары по газохранилищам на Украине как «хирургические»
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    Путин поручил разработать семейный инструмент сбережений с налоговым вычетом
    Премьер Дании заявила об угрозах Трампа из-за Гренландии
    Зеленский подписал соглашение со Стармером о «столетнем партнерстве»
    Кремль назвал условие поставки газа в Приднестровье
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 19:44 • Новости дня

    Ушаков: Москва готова к сигналам Вашингтона по переговорам Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва выразила готовность выслушать предложения Вашингтона о возможной встрече президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Россия готова выслушать предложения из Вашингтона о возможных контактах между Путиным и Трампом и конструктивно на них ответить, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что российская сторона понимает всю ситуацию и ожидает, что рано или поздно сигналы из Вашингтона поступят. «Мы готовы к ним, мы готовы выслушать соответствующие предложения и конструктивно на них ответить», – сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Видеозапись с комментариями Ушакова была опубликована в Telegram-канале журналиста.

    Ранее Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп сообщил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа пока не ведется.

    16 января 2025, 00:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины

    Российские войска поразили объекты газоэнергетической инфраструктуры в Львовской области

    ВС России нанесли удар по крупнейшему газовому хранилищу Украины
    @ Lars Penning/ Dpa/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска провели групповой удар высокоточным оружием по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары ракетами ATACMS и попытку срыва подачи газа по «Турецкому потоку», говорится в сообщении Минобороны.

    По информации военного ведомства, российские войска нанесли удар по важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины в ответ на удары с территории Украины дальнобойными ракетами ATACMS американского производства и крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. Атака также была ответом на попытку Украины совершить теракт на компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, что могло бы сорвать поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток», передает ТАСС.

    Отмечается, что 15 января российские силы использовали высокоточное оружие для поражения критически важных объектов. Среди них – наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый, Львовская область, которая была успешно поражена. Данный удар стал ответной мерой на предыдущие действия Украины.

    В Минобороны подчеркнули, что операция носила оборонительный характер и была проведена с целью воспрепятствовать возможным дальнейшим атакам на важные объекты газовой инфраструктуры России.

    Напомним, 13 января киевский режим совершил попытку атаки с использованием девяти БПЛА на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, с целью прекращения поставок газа в европейские страны. Силы ПВО России сбили все дроны. В Кремле назвали атаку ВСУ энергетическим терроризмом.

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    15 января 2025, 21:11 • Новости дня
    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Губернатор Андрей Никитин: Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на 300 млн долларов в зоне СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оптоволоконный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный научно-производственным центром «Ушкуйник», уничтожил технику НАТО на сумму более 300 млн долларов в зоне специальной военной операции, заявил глава Новгородской области Андрей Никитин.

    В ходе ежегодного послания Никитин отметил значительные успехи в разработке и применении оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский», передает ТАСС. По его словам, дрон, созданный менее чем за год, уже уничтожил натовскую технику на сумму более 300 млн долларов.

    Никитин подчеркнул, что новгородские инженеры внесли значительный вклад в этот успех. «Снова горят на полях сражений нацистские танки», – заметил он, добавив, что это оружие создано с использованием уникальных технологий.

    Ранее генеральный директор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что производство дронов будет расширено и начнется по франшизе в нескольких регионах России. В том числе будут созданы сборочные лаборатории в зоне специальной военной операции.

    Дрон «Князь Вандал Новгородский» обладает уникальными характеристиками благодаря оптоволоконной связи, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Он прошел апробацию в августе 2024 года во время вторжения ВСУ в Курскую область и способен выполнять разнообразные задачи.

    Ранее FPV-дроны центра «Рубикон» успешно ликвидировали транспорт и личный состав ВСУ в лесополосе на Курском направлении.

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    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 22:13 • Новости дня
    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

    Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.

    Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

    В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета  уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

    После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

    Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

    Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.

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    16 января 2025, 14:42 • Новости дня
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    Захарова выразила недоумение реакцией Армении на высказывания о Зангезурском коридоре
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила недоумение по поводу реакции Армении на высказывания журналиста в российском телеэфире о Зангезурском коридоре.

    На брифинге Захарова отметила, что высказывания касаются свободы слова, которую Армения всегда поддерживает, передает ТАСС.

    «Честно говоря, эта реакция вызывает недоумение, потому что речь идет о высказываниях журналиста», – подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Армения всегда утверждала свою приверженность свободе слова, особенно под руководством нынешнего правительства.

    Захарова также добавила, что официальная позиция России по этому вопросу хорошо известна Еревану и не раз озвучивалась.

    Накануне МИД Армении вызвал посла России Сергея Копыркина и передал ему ноту протеста из-за заявлений, прозвучавших в передаче «Вести недели» на ВГТРК. В программе шла речь о Зангезурском коридоре между Азербайджаном, Нахичеванской Автономной Республикой (азербайджанский эксклав) и Турцией.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью назвал Армению «фашистским государством» и отметил, что она не должна быть препятствием между Турцией и Азербайджаном. Он также заявил, что Зангезурский коридор на территории Армении должен быть открыт.

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    16 января 2025, 04:02 • Новости дня
    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине

    Лондон не согласился с Парижем на отправку миротворцев на Украину

    Лондон отказался от предложения Парижа по миротворцам на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство ответило отказом на инициативу президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных миротворцев на Украине после завершения конфликта, опасаясь возможной эскалации конфликта, пишет The Daily Telegraph.

    По информации издания, существуют сомнения в том, что Британия готова поддержать подобную инициативу, учитывая угрозы, которые могут возникнуть для военных, а также риск эскалации ситуации, передает ТАСС.

    Известно, что  Макрон активно пытается заручиться поддержкой других стран НАТО для своей инициативы по размещению миротворцев на Украине после достижения мирных договоренностей. Как сообщает The Daily Telegraph, этот вопрос, вероятно, обсуждался на встрече Макрона с британским премьером Киром Стармером в ходе его визита в Британию на прошлой неделе.

    Однако, как подчеркнули обозреватели, западные партнеры Киева «забегают вперед», поскольку ни конкретные сроки, ни условия возможного мирного соглашения пока не определены. Кроме того, присутствие миротворцев из стран НАТО на Украине может повысить вероятность военного конфликта с Россией и другими членами альянса, включая США, говорится в материале издания.

    До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о размещении воинских контингентов на Украине. Ранее стало известно, что Макрон обсуждал возможность отправки западных сухопутных войск на Украину с представителями 20 стран в Париже, хотя участники не пришли к согласию.

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    16 января 2025, 07:59 • Новости дня
    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

    Кандидат в госсекретари США заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта

    Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на канале CNN заявил о возможности отмены антироссийских санкций как инструмент для достижения мира на Украине.

    По его словам, эти санкции могут стать важным инструментом в переговорах по завершению конфликта на Украине, передает «Газета.Ru».

    Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио подчеркнул, что добиться прекращения огня и мира будет крайне сложно, если не использовать невоенные рычаги давления на участников конфликта.

    «У Соединенных Штатов есть значительное число антироссийских санкций, которые продолжают расти и расширяться», – подчеркнул политик.

    Таким образом, Рубио допустил, что возможная отмена санкций может быть рассмотрена как часть стратегии по достижению мира в регионе.

    Ранее Рубио заявил, что возврат Украины к границам до февраля 2022 года маловероятен, в то время как Дональд Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта без уступок.

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    16 января 2025, 14:05 • Новости дня
    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

    СК: По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых

    По делу об убийстве генерала Кириллова задержаны два новых подозреваемых
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет сообщил о задержании и предъявлении обвинений двум участникам теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

    СК задержал двух человек, Батухана Точиева и Рамазана Падиева, в связи с убийством начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, сообщается в Telegram-канале ведомства. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта.

    По данным СК, исполнитель преступления Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство на самокате, что и привело к гибели Кириллова. Организаторы теракта арендовали для Курбонова комнату в подмосковном хостеле через интернет, чтобы он смог скрыться после преступления.

    Точиев и Падиев, действуя по указанию неустановленного куратора, обеспечили Курбонова жильем и передали ему ключи от комнаты, сообщает СК. Падиев также снял на видео обстановку внутри и снаружи хостела, а Точиев оплачивал аренду.

    После теракта Курбонов был задержан полицией на пути в убежище. Собранные доказательства позволили предъявить Точиеву и Падиеву обвинения. СК ходатайствовал о заключении их под стражу до суда.

    Напомним, генерал Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве. По подозрению в убийстве генерала Кириллова задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Предполагается, что злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами и использовал самодельное взрывное устройство на электросамокате.

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    16 января 2025, 18:20 • Новости дня
    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США

    Стало известно о возможном визите представителя США на парад Победы в Москве

    Newsweek: На парад Победы в Москву прибудет «большой гость» из США
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву может прибыть высокопоставленный гость из Соединенных Штатов, пишет Newsweek.

    Американское издание Newsweek сообщило о возможности визита «большого гостя» из Соединенных Штатов на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве, передает «Газета.Ru». Издание предполагает, что такой визит может быть совершен представителем администрации Дональда Трампа.

    В статье отмечается, что президент России Владимир Путин ежегодно приглашает на парад Победы в Москву иностранных гостей. «Российский лидер может ожидать специального гостя из США в этот знаменательный день», – говорится в материале.

    Издание также напоминает, что в 2020 году для участия в праздновании Москву посетил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен. Он представлял свою страну в тот год, когда президент Трамп под давлением отказался от участия в торжественных мероприятиях в России.

    Министр обороны Андрей Белоусов ранее сообщил, что российская сторона пригласила подразделения 19 стран для участия в параде Победы на Красной площади в Москве. Президент России Владимир Путин лично пригласил лидеров стран СНГ в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы.

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    16 января 2025, 17:25 • Новости дня
    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС обсудить с Трампом возможность продления санкций против России

    В Венгрии призвали ЕС сначала обсудить с Трампом продление санкций против России
    @ IMAGO/Daniel Kubirski/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока предложил провести консультации с администрацией Дональда Трампа перед продлением санкций против России на полгода.

    Бока в Брюсселе заявил о намерении провести консультации с американской администрацией перед принятием решения о продлении санкций против России. По его словам, эти консультации должны пройти после вступления Дональда Трампа в должность президента США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Министр подчеркнул важность координации с новой администрацией США в вопросе развития санкционного режима.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в рамках нового, 16-го, пакета санкций меры ЕС против России могут затронуть десятки судов, перевозящих нефть, привести к отключению новых банков от SWIFT; также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и запрет на импорт алюминия.

    В понедельник директор департамента по вопросам Европы российского МИД Владислав Масленников заявил, что Брюссель обеспокоен потенциальными изменениями в поддержке Украины со стороны США после инаугурации Дональда Трампа, что может повлиять на текущую политику Еврокомиссии.

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    16 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки

    Новый инаугурационный портрет Трампа сравнили с образом из «Игры в кальмара»

    Опубликован инаугурационный портрет Трампа без улыбки
    @ Team Trump

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный аккаунт кампании избранного президента США Дональда Трампа опубликовал его новый инаугурационный портрет.

    В посте кампании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сопровождающем фотографию, значится короткая надпись: «Сорок седьмой», передает РИА «Новости». На новом портрете Трамп изображен с хмурым выражением лица, что заметно отличается от его портрета, сделанного во время первого президентского срока, когда он улыбался.

    Пользователи сразу же начали обсуждать разницу между двумя фото. Некоторые даже сравнили его с персонажем южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Сон Ки Хуном, который также перестал улыбаться во втором сезоне, попав на «игры» во второй раз.

    Инаугурация Дональда Трампа, который станет 47-м президентом США, знаменует его возвращение в Белый дом после правления демократа Джо Байдена.

    Ранее сообщалось, что бывшая первая леди США Мишель Обама не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию президента США Дональда Трампа, так как не получила приглашения на это мероприятие.

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    15 января 2025, 23:20 • Новости дня
    Падение дронов вызвало пожар на нефтебазе в Воронежской области

    На нефтебазе в Воронежской области произошло возгорание из-за падения дронов

    Tекст: Максим Попов

    На нефтебазе в Воронежской области начался пожар после падения нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших нет. На место происшествия прибыли экстренные службы для локализации и тушения пожара, сообщил глава региона в своем Telegram.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников в течение десяти минут над Воронежской и Белгородской областями.

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    15 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Рубио назвал нереалистичным возврат прежних границ Украины

    Кандидат на пост госсекретаря США Рубио считает маловероятным возврат украинских границ

    Tекст: Евгения Караваева

    Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что считает маловероятным возврат Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года.

    Рубио высказал сомнения в возможности возвращения Украины к границам, существовавшим до начала российской спецоперации в феврале 2022 года, передает РИА «Новости».

    «Украина... не сможет полностью вытеснить российские силы на позиции, которые они занимали до февраля 2022 года. Это связано с масштабом и динамикой текущего конфликта», – заявил Рубио, выступая на слушаниях в Сенате.

    Он отметил, что любые дипломатические усилия по прекращению конфликта должны учитывать сложившуюся реальность и предполагать компромиссы с обеих сторон. По мнению Рубио, без учета обстоятельств и настроений противоборствующих сторон достичь мирного урегулирования будет сложно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости обсуждать территориальные вопросы Украиной в рамках текущего конфликта, а в Польше допустили, что Россия может занять всю территорию Украины на фоне экономических трудностей противника и поражений на фронте.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    16 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Bloomberg: Команда Трампа готовит стратегию по санкциям против России

    Bloomberg: Команда Трампа готовит план по санкциям против России для урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советники Дональда Трампа готовят стратегию по санкциям, чтобы содействовать мирному соглашению между Россией и Украиной, предусматривающую как ослабление, так и ужесточение мер, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

    По данным Bloomberg, в основе этой стратегии лежат два подхода в зависимости от стадии переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Если будет очевидно, что соглашение близко, США могут ослабить санкции, например, подняв потолок цен на нефть из России выше 60 долларов за баррель для российской нефтяной отрасли, пишет агентство.

    Второй подход предусматривает ужесточение санкций для увеличения давления на Россию. Это может включать вторичные санкции или меры против судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, говорится в материале.

    Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил о возможности отмены санкций для завершения конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает высказывания кандидатов на посты в администрации Дональда Трампа на слушаниях в Конгрессе США как официальную позицию.

    Коментарии (13)
    16 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Мишустин рассказал о планах российских компаний строить метро во Вьетнаме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские компании планируют участвовать в строительстве железных дорог и метро в Ханое и Хошимине, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин после визита во Вьетнам.

    Компании из России намерены участвовать в строительстве железных дорог и метро в крупнейших городах Вьетнама – Ханое и Хошимине, передает ТАСС. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании правительства. Премьер-министр отметил, что построение сотрудничества с Вьетнамом также включает поставки отечественных локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

    «Сегодня у нас есть хорошие возможности кооперации также в сфере тяжелого машиностроения, включая поставки во Вьетнам отечественных локомотивов, грузовых, пассажирских вагонов – для участия наших компаний в сооружении объектов железнодорожной инфраструктуры и метрополитена как в Ханое, так и в Хошимине», – отметил Мишустин.

    Он также сообщил, что будет оказана поддержка совместному предприятию в Дананге по сборке техники российской марки «ГАЗ».

    Напомним, в понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом. Ранее он заявил о возможности сотрудничества России и Вьетнама в атомной энергетике.

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    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

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    Трамп сделал России и Китаю роскошный подарок

    «Похищение Гренландии», задуманное Дональдом Трампом, может стать гибельным и для Республиканской партии, которую он представляет, и для глобальной американской империи, чьей главной силой является НАТО. В самих США это поняли немногие, но британцы уже бьют тревогу, заявляя о «подарке для России». Но нужен ли России такой «подарок»? Подробности

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    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

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    Почему в США стали менять свое отношение к «либеральной повестке»

    Поистине тектонические сдвиги внезапно стали происходить в общественной и культурной повестке США. Трансгендерам запрещено участвовать в спортивных командах, соцсети смягчают либеральную цензуру, а пожарных критикуют за то, что они слишком увлеклись защитой прав ЛГБТ* в ущерб своим непосредственным обязанностям. Как и почему такое случилось? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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