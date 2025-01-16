Экс-главу района Дагестана задержали за мошенничество с землями

Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали за аферы с землей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Джарулла Омаров, экс-глава Дахадаевского района Дагестана, был задержан по подозрению в мошенничестве. По информации следственного управления СК РФ по республике, Омаров незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему ООО «Лоза» на четыре сельскохозяйственных земельных участка стоимостью более 164 млн рублей, передает РИА Новости.

Согласно данным следствия, афера была осуществлена в 2015-2016 годах. Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов. На данный момент против Омарова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в правоохранительных органах республики, Джарулла Омаров возглавлял Дахадаевский район с 2007 по 2022 год. Материалы дела были предоставлены УФСБ по Дагестану, что и послужило основанием для задержания Омарова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане задержали пятерых сторонников ИГ, планировавших теракты, а несколько земельных участков, зданий и помещений экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова арестованы в рамках расследования дела о содействии терроризму и растрате. Также бывший заместитель министра образования и науки Дагестана Халид Нурмагомедов заключен под стражу по подозрению в получении взятки в размере 60 млн рублей.