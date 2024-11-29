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    «Орешник» донесет до Киева переговорную позицию России
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    30 комментариев
    29 ноября 2024, 06:46 • Новости дня

    Арестованы активы экс-министра спорта Дагестана по делу о терроризме и растрате

    Суд арестовал участки и здания Магомедова в рамках дела о терроризме и растрате

    Tекст: Максим Попов

    Несколько земельных участков, зданий и помещений экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова арестованы в рамках расследования дела о содействии терроризму и растрате.

    Как сообщает РИА Новости, в рамках расследования дела бывшего главы Кизилюрта и экс-министра физической культуры и спорта Дагестана Магомеда Магомедова арестованы несколько земельных участков, зданий и помещений. Под арестом оказались семь земельных участков площадью от 312 до 10 тыс. квадратных метров, два помещения и пять зданий.

    Напомним, Магомедов был задержан в начале октября 2023 года по подозрению в растрате в особо крупном размере. Позже его обвинили в содействии терроризму, убийстве двух или более лиц, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте оружия. 

    28 ноября 2024, 14:12 • Новости дня
    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине

    Путин заявил о важности мотивации для победы в украинском конфликте

    Путин назвал главное условие для победы России в конфликте на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном конфликте ключевым фактором является мотивация и внутренняя готовность солдат, а не только наличие современного оружия и боекомплекта, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер отметил, что судьба любого военного конфликта, включая специальную военную операцию на Украине, в конечном итоге решается на поле боя, передает РИА «Новости». Даже самое современное оружие не может обеспечить победу без внутренней готовности человека к борьбе, подчеркнул он.

    «Самое главное заключается в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя – в конечном итоге все зависит от солдата. Разумеется, для победы необходимы и техника, и боевой комплект. Но самое главное – мотивация, внутренняя готовность человека к борьбе, а если потребуется – и к самопожертвованию во имя Отечества», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются. Издание The Washington Post писало, что Россия сможет добиться успехов на Украине в 2025 году из-за ослабления ВСУ.

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    28 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    Путин ответил анекдотом на вопрос об ударах по военным и политическим центрам Киева
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможных ударах по военным или политическим центрам в Киеве использовал советский анекдот о непредсказуемости событий.

    «В советское время была такая шутка по поводу прогнозов погоды: «Сегодня в течение дня все возможно», – сказал он журналистам в Астане, передает РИА «Новости».

    Этот ответ прозвучал в контексте обсуждения, какие именно центры в Киеве могут быть целью – военные или политические, а также каким оружием они могут быть поражены.

    Ранее Путин заявил, что украинские центры принятия решений, расположенные в Киеве, могут стать целями для поражения ракетным комплексом «Орешник». До этого он сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник» с баллистической ракетой средней дальности. Российский лидер также сравнил удар баллистической ракеты «Орешник» с падением метеорита, от которого образуются целые озера.

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    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

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    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

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    28 ноября 2024, 21:46 • Новости дня
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей, сообщило Минобороны.

    Российские войска в ходе ночного комбинированного массированного удара применили 90 ракет и 100 беспилотников «Герань-2», сообщается в Telegram-канале Минобороны. В результате были поражены 17 ключевых объектов военной промышленности Украины.

    Это стало частью масштабной операции последних дней, в рамках которой было использовано 100 ракет различных видов базирования и 466 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2», отметили в ведомстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России.

    В понедельник Минобороны сообщило, что российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ и объектам украинской энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Также ранее сообщалось, что ВС России поразили аэродромы и склады беспилотников ВСУ.

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    28 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Европарламент призвал ЕС расширить санкции на металлургию и энергетику России

    Tекст: Александра Юдина

    Европарламент в новой резолюции намерен призвать ЕС принять 15-й пакет санкций против России, расширив ограничения в ключевых экономических секторах, включая металлургию и энергетику.

    В резолюции ЕП содержится призыв к ЕС разработать 15-й санкционный пакет, который затронет металлургический, атомный, химический и банковский сектора, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается необходимость эмбарго на импорт российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа.

    Кроме этого, депутаты настаивают на пересмотре срока действия санкций, предлагая увеличить его с шести месяцев до трех лет, что должно сделать меры более стратегическими. В резолюции также подчеркивается важность увеличения военной поддержки Украины, включая поставки самолетов и дальнобойных ракет.

    Помимо прочего, ЕП призывает ЕС выделять не менее 0,25% ВВП для военной поддержки Киева и обеспечить доступ Украины к многоорбитальной спутниковой группировке IRIS2.

    Также предлагается разработать долгосрочный план финансовой помощи Украине после 2027 года и создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов в ЕС.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской. Также фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия представит первую военно-промышленную стратегию ЕС в течение первых 100 дней работы нового состава. Она также заявила, что нынешнему поколению европейцев предстоит борьба за свободу и суверенитет, подобная украинской.

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    28 ноября 2024, 17:10 • Новости дня
    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS

    Путин сообщил о минимальном ущербе от ракетных атак ATACMS в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия подверглась вглубь территории двум ракетным атакам ATACMS после использования «Орешника», однако ущерб оказался минимальным, заявил президент Владимир Путин.

    На встрече с журналистами в Астане он подчеркнул, что несмотря на минимальный ущерб, разрушения все же есть. «У нас есть некоторые повреждения объектов, но они незначительны», – отметил президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что применение западного дальнобойного оружия будет рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в конфликт. Также он подчеркнул, что ни одна страна не имеет на вооружении аналогов российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Кроме того, Путин сообщил о наличии у России аналогов западных ракет с лучшими характеристиками.

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    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

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    29 ноября 2024, 04:00 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области

    ВСУ атакуют позиции Минобороны в Новоивановке на танках Abrams и Leopard

    ВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
    @ Imago/ Dwi Anoraganingrum/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard, сообщил замначальника добровольческого отряда «Тигр» с позывным Орел.

    По его словам, российские войска взяли под контроль 70-75% Новоивановки в Курской области. Однако ВСУ продолжают контратаковать с использованием тяжелых западных танков Abrams и Leopard, совершая по три-четыре атаки в день, передает РИА «Новости».

    "Техники украинского и советского производства нет от слова совсем. Только натовские - это Bradley, М113, Abrams - и в поддержке у них на второй линии Leopard. Почему так? Не знаю. Им виднее. Но действуют они так", - сказал собеседник агентства.

    Офицер отметил, что взятие Новоивановки позволит российским войскам полностью контролировать стратегически важную трассу «Коренево-Суджа», по которой происходит снабжение украинских войск в районе Суджи и в условиях, когда транспортировка по полям становится невозможной.

    Напомним, 20 ноября Минобороны сообщило, что в районе Новоивановки идут ожесточенные сражения. При этом всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 215 танков и 1190 боевых бронемашин.

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    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

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    28 ноября 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин: Россия не допустит передачу ядерного оружия Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия будет следить за каждым шагом Киева и использует все доступные средства, чтобы не допустить получения Украиной ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин на встрече с журналистами.

    «Как вы думаете, на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения – все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом», – подчеркнул российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что США не намерены передавать ядерное оружие Украине, несмотря на слухи о возможной поставке. Белый дом подтвердил это в ответ на запрос Newsweek.

    Во вторник зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал передачу ядерного оружия Киеву абсурдной идеей, указывающей на паранойю у ее сторонников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что идея передачи Киеву ядерного оружия является безответственной и исходит от людей, которые не чувствуют ответственности и выступают с анонимными заявлениями.

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    28 ноября 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    Путин заявил о планах расширить атомное сотрудничество с Казахстаном
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан намерены нарастить сотрудничество в атомной энергетике, включая совместные проекты в урановой промышленности, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами.

    Российский лидер отметил, что традиционно сложившиеся направления сотрудничества между двумя странами включают в себя не только космическую и энергетическую отрасли, но и высокие технологии, передает РИА «Новости».

    «Традиционно сложились направления нашего сотрудничества – это космос и энергетика, это в наши дни высокие технологии. ... Возможно, расширение сотрудничества в сфере атомной энергетики, поскольку мы уже вместе работаем. Казахстан – крупнейший производитель урана в мире. И мы присутствуем в месторождениях урана в Казахстане», – отметил Путин.

    «Президент Казахстана, наши казахстанские коллеги, друзья – для них этот вид деятельности не нов, они не с нуля начинают. Повторяю, у нас даже есть предприятия, у них есть предприятия по добыче урана, по работе в этой сфере. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что они хотят, что они готовы за это заплатить и что хотят получить», – сказал президент.

    «Окончательное решение всегда за заказчиком, – добавил Путин. – Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно. И было бы на самом деле странно, если бы Казахстан, у которого самые большие в мире запасы урана, не использовал, а только добывал бы это сырье и просто отправлял на экспорт. Из этого руководство Казахстана исходит».

    Ранее Путин заявил, что взаимный объем сотрудничества между Россией и Казахстаном продолжает увеличиваться. Он также отметил, что несмотря на наличие вопросов в двусторонних отношениях, Москва и Астана настроены на их конструктивное решение и продолжение сотрудничества.

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    28 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин: Отношение Еревана к ОДКБ продиктовано внутриполитическими процессами в Армении

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин считает, что отношение Армении к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) связано с внутренними проблемами и Карабахом, но Ереван не выходил из организации и поддерживает ее документы.

    Путин в ходе встречи с журналистами подчеркнул, что Армения не заявляла о выходе из ОДКБ. По словам Путина, нынешнее отношение Армении к ОДКБ продиктовано внутренними политическими проблемами и ситуацией вокруг Карабаха, передает ТАСС.

    «Что касается позиции Армении. Каждая страна сама вправе выбирать, что она и как она хочет делать в области обеспечения своей безопасности. Я думаю, что сегодняшняя ситуация между Арменией и ОДКБ, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой Армении. И конечно, все это связано с последствиями кризиса в Карабахе», – сказал Путин.

    «Но хочу подчеркнуть, что ОДКБ здесь ни при чем. Понимаете? Я много раз уже об этом говорил. Все, что происходило, не имеет отношения к ОДКБ, потому что в отношении самой Армении не было никакой внешней агрессии. ОДКБ призвана защитить страны-члены от внешней агрессии. События, связанные с Карабахом, имеют свою специфику», – пояснил глава государства.

    По его словам, Армения не признала Карабах в качестве независимого государства и не включала Карабах в свой государственный периметр. «Значит, все, что происходило в Карабахе, с юридической точки зрения к Армении прямого отношения не имеет. И поэтому претендовать на то, что ОДКБ должна была воевать на территории этого анклава, несколько странновато», – подчеркнул Путин.

    Он отметил, что любая страна – член организации должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, а Россия будет относиться к этому решению с уважением. «Армения же не заявила о выходе. Во всяком случае, пока. Она заявила, что берет паузу, но при этом она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней нашей встречи, сегодняшней сессии переговоров, и обращает наше внимание именно на это. Если это так – значит, существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках этого объединения», – заявил Путин.

    Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что Армения остается союзником, несмотря на временное приостановление участия в ОДКБ.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в угрозе суверенитету страны, заявив, что ее действия не соответствуют ожиданиям Армении. Армения согласилась на принятие документов на саммите ОДКБ без своего участия. Россия выразила надежду на возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ, подчеркивая важность сохранения союзнических отношений.

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    28 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

    Лукашенко рассказал о шуточной просьбе к Путину о размещении «Орешника» в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что пошутил с президентом России Владимиром Путиным о возможности размещения российской гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» в Белоруссии.

    «Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», – отметил президент Белоруссии. Эта фраза прозвучала в интервью ВГТРК, размещенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

    Кроме того, Лукашенко охарактеризовал систему «Орешник» как мощное оружие, несмотря на то что оно не является ядерным, передает ТАСС. По его словам, демонстрация этой системы оказала значительное воздействие на мировое сообщество.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что находящиеся в эпицентре взрыва ракеты «Орешник» объекты превращаются в пыль. Он также сообщил, что Россия занялась серийным производством системы «Орешник». Патриарх Кирилл признал новый ракетный комплекс «Орешник» «стоп-машиной» и выразил благодарность его разработчикам за создание мощного оружия, вызывающего панику у западных стратегов.

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    28 ноября 2024, 17:22 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что предварительных условий для начала переговоров по Украине нет, однако существуют условия для достижения мира, которые он озвучил после испытания комплекса «Орешник».

    На встрече с журналистами Путин отметил, что не формулировал каких-либо предварительных условий, уточнив, что речь идет только об условиях мира для урегулирования конфликта, передает РИА «Новости».

    «Я предварительных условий не формулировал, я не говорил, что предварительные условия для начала переговоров такие-то. Я просто говорил о наших условиях мира», – сказал Путин. Эти слова прозвучали во время его комментария по поводу условий переговоров после испытания системы «Орешник».

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский. Издание Washington Post писало, что американские и европейские чиновники обсуждают возможность скорых мирных переговоров между Украиной и Россией. По данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    28 ноября 2024, 23:13 • Новости дня
    Депутат Рады сообщила о нехватке бойцов в бригадах ВСУ на передовой

    Бригады ВСУ на линии соприкосновения укомплектованы лишь на 40-60%

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военные, находящиеся на фронте, испытывают усталость из-за недостатка личного состава в бригадах, которые укомплектованы всего на 40-60%, сообщила депутат Верховной рады Галина Янченко.

    По словам Янченко, бригады ВСУ на линии боевого соприкосновения укомплектованы на 40-60%, передает РИА «Новости». По ее словам, военнослужащие жалуются на усталость и просят доукомплектовать их подразделения.

    «Я непосредственно общаюсь с нашими парнями и девушками там, на передовой. Все они говорят, для них для всех вопрос номер один – это доукомплектование их бригад. Последний раз, когда я была на передовой, комплектование бригад в среднем составляло от 40% до 60%. Соответственно люди устают, людям сложно, поэтому они просят сделать что-то, чтобы их бригады были укомплектованы», – сказала Янченко.

    Напомним, по данным зарубежных СМИ, украинская армия столкнулась с серьезными проблемами в мобилизации. Несмотря на усилия властей, в настоящее время под ружье поставлены лишь две трети от запланированного количества новобранцев. В Киеве опасаются, что к весне ситуация может стать критической.

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