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    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»
    Бастрыкин назвал число обвиняемых в деле о теракте в «Крокус Сити Холле»
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Барбара Брыльска объяснила сообщения о своей смерти
    Половина американцев поддержала планы Трампа сократить помощь Украине
    Будущий глава Пентагона Хегсет заявил о планах Трампа завершить все войны
    Подросток задержан за покушение на убийство Героя России в Саратове
    Минюст предложил увеличить штрафы за уклонение от налогов
    Google перестал работать у части пользователей в России
    Мнения
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Стратегия России и ОПЕК+ в нефтяной отрасли умнее стратегии США

    Нефтяные цены давно превратились из экономического показателя в политически значимый вопрос – и это достаточно четко осознает российское руководство. Именно поэтому в последние десять лет Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и создала координационный механизм ОПЕК+.

    2 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков НАТО боится перехода Европы на русский

    Русский язык даже нашими противниками официально признан важнейшим элементом вооружения нации, и его непременно следует добавить к известному списку традиционных союзников России вместе с ее армией и флотом. Третьим будет.

    0 комментариев
    14 января 2025, 22:23 • Новости дня

    Бастрыкин предложил ввести конфискацию имущества за мошенничество и растрату

    Tекст: Антон Антонов

    СК разработал предложения по улучшению законодательства в сфере противодействия коррупции; предлагается ввести конфискацию имущества за мошенничество и растрату, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

    «С учетом зарубежного опыта разработан механизм возврата похищенного имущества в случае, когда коррупционер переоформил его на третьих лиц в целях сокрытия», – сообщил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

    Он сообщил, что выдвинуто предложение использовать «возможность неотложного ареста имущества следователем» в делах, касающихся «любых преступлений коррупционной направленности». Сейчас проект соответствующего закона находится на стадии межведомственного согласования.

    В ноябре президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

    14 января 2025, 15:05 • Новости дня
    Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ

    Лавров: Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета AZAL не подтвердила ряд предварительных выводов СМИ

    Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ
    @ Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Расшифровка черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под казахским городом Актау, не подтвердила некоторые предварительные выводы СМИ, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров подчеркнул, что содержимое черных ящиков предоставило много интересной информации, и призвал дождаться полного расследования, чтобы избежать нагнетания ситуации в медийном пространстве, передает ТАСС.

    Министр отметил, что в ходе расследования катастрофы была проведена специальная встреча в Бразилии, где и были открыты черные ящики. Лавров подчеркнул, что сведения, полученные из них, ставят под сомнение предварительные выводы, которые звучат в СМИ. Он призвал уделять больше внимания фактам и не распространять неподтвержденную информацию.

    Москва высоко ценит поддержку Баку в вопросе участия России в расследовании авиакатастрофы. Лавров отметил, что структурированные отношения между Россией и Азербайджаном позволяют оперативно решать любые вопросы, в том числе связанные с подобными инцидентами.

    Он подчеркнул, что такие инциденты, как катастрофа с азербайджанским самолетом, требуют изучения всех фактов, и Россия получила поддержку азербайджанских коллег в этом вопросе.

    Ранее Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России. Также Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России.

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    14 января 2025, 11:22 • Новости дня
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    Чемпион России по гиревому спорту Фещенко убит в здании Минобороны в центре Москвы
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве обороны на Ольховской улице в Москве убит чемпион России по гиревому спорту Владимир Фещенко, у него обнаружено огнестрельное ранение в голову, подозреваемый задержан, сообщили в правоохранительных органах.

    В ходе осмотра было выявлено, что Фещенко получил огнестрельное ранение в голову, передает ТАСС.

    По информации правоохранительных органов, причиной убийства стал бытовой конфликт с военным. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве.

    Владимир Фещенко имел звание мастера спорта международного класса и был известен как чемпион России по гиревому спорту.


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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    14 января 2025, 04:51 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов

    Вице-спикер парламента Словакии Данко продемонстрировал широкий ассортимент российских магазинов

    Вице-спикер парламента Словакии показал ассортимент российских магазинов
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео о разнообразии товаров и наличии продукции иностранных компаний в российских магазинах.

    Данко записал видеообращение в одном из магазинов «Ашан». «Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы», – приводит слова Данко ТАСС.

    Он показал ряд товаров, которые стали продавать в российских магазинах после ухода известных брендов. Данко акцентировал внимание на разнообразии молочных продуктов, а также отметил более низкие, чем в Словакии, цены. Он заявил, что многие из товаров с удовольствием бы купил. Кроме того, Данко показал кадры бутиков европейских и других международных брендов, которые продолжают действовать в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Данко заявил, что парламент Словакии первым среди законодательных органов стран Евросоюза возобновил диалог с российскими партнерами. Он прибыл в Москве в составе словацкой парламентской делегации.

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    14 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН

    Полянский: Постпред Британии Вудворд вышла из себя после выступления российской делегации в Совбезе ООН

    Британский постпред вышла из себя из-за России на заседании Совбеза ООН
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд вышла из себя во время неформальной встречи Совбеза после выступления российской делегации, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что давно не видел госпожу Вудворд «настолько вышедшей из себя», как после выступления российской делегации на созванной ими «формуле Арриа» по обращению с украинскими военнопленными.

    По словам дипломата, российская сторона предоставила факты, «серьезно испортившие им обедню». Также он отметил, что Британия предоставила трибуну в ООН «откровенным неонацистам, восхваляющим подразделения СС».

    Дипломат добавил, что смотреть полную запись встречи он бы не советовал, назвав ее «откровенной и низкопробной антироссийской фальшивкой».

    Напомним, Россия запрашивала неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа», главной темой которого названы преступления ВСУ против гражданского населения с акцентом на события в Селидово.

    Также сообщалось, что председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявлял о гибели более 100 мирных жителей города Селидово в ДНР в результате расстрелов ВСУ.

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    13 января 2025, 23:45 • Новости дня
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    Захарова указала на признание США в сознательной провокации в ядерной сфере
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление президента США Джо Байдена является «признанием в осознанно совершенной провокации» в ядерной сфере, указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в Telegram заявила, что Запад, обвинявший Россию в «ядерной дестабилизации» и «бряцании ядерным оружием», должен быть признан распространителем ложной информации. Она подчеркнула, что эти обвинения были клеветой. По ее словам, те, кто делал подобные заявления, теперь должны называться «лгунами и распространителями фейков».

    «Сегодняшнее заявление Байдена – признание в осознанно совершенной провокации. Знала байденовская администрация, что подталкивает мир к пропасти, и всё равно разжигала конфликт», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил в Госдепе с речью, посвященной внешнеполитической работе своей администрации, он фактически признал, что поддержка Украины со стороны США создала риск развязывания ядерной конфронтации с Россией.

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    14 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    Лавров: Трамп первым на Западе признал ложь НАТО о нерасширении на восток
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избранный президент США Дональд Трамп стал первым западным политиком, признавшим, что НАТО обманывало Россию по поводу нерасширения альянса на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Это заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    Лавров отметил, что Трамп в одном из своих интервью упомянул первопричины конфликта, касающиеся вовлечения Киева в НАТО, что противоречило ранее достигнутым договоренностям, сообщает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, в соглашениях, подписанных в том числе и президентами, включая экс-главу США Барака Обаму, было прописано, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

    Министр добавил, что действия НАТО полностью противоречат этим обещаниям, и подчеркнул, что Трамп впервые открыто признал факт обмана. Это признание, по словам Лаврова, стало первым, которое прозвучало не только от американского, но и от любого западного руководителя.

    «Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», – подчеркнул Лавров.

    Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Трамп работает над сделкой, подразумевающей отказ НАТО от расширения на восток.

    При этом президент России Владимир Путин заявлял, что расширение НАТО на восток стало выглядеть как ползучая интервенция, направленная против России.

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    14 января 2025, 16:46 • Новости дня
    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики

    Страны НАТО решили контролировать суда на Балтике за пределами своих территориальных вод

    В НАТО решили взять под контроль суда в нейтральных водах Балтики
    @ CFOTO/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил журналистам в Хельсинки после саммита государств Северной Европы и Балтии, что страны НАТО будут искать правовые решения, чтобы контролировать суда за пределами своих территориальных вод, передает ТАСС.

    Во вторник на саммите в Хельсинки генсек НАТО Марк Рютте объявил о создании миссии «Балтийский караул» (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря. В операции будут участвовать фрегаты и морская авиация. С предложением организовать такую миссию в конце ноября 2024 года выступил Туск. Он, не вдаваясь в детали инициативы, подчеркнул ее антироссийскую направленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша на этой неделе заявила о намерении выделить свои корабли для участия в миссии НАТО по охране критически важной инфраструктуры на Балтике. Литва ранее также сообщила о своем решении подключиться к этой миссии.

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    14 января 2025, 05:50 • Новости дня
    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ

    Порошенко заявил о сложной ситуации для ВСУ на фронте

    Порошенко оценил ситуацию на фронте для ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Обстановка на фронте для вооруженных сил Украины остается сложной, в частности, на Красноармейском (Покровском) и Курском направлениях, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    «На фронте сейчас очень непросто – и на Покровском, и на Курском направлениях», – приводит его слова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Порошенко подтвердил, что более 30% личного состава 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», подготовленной во Франции, дезертировали, это совпадает с показателями в еще 14 бригадах.

    Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину, и назвал стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время «недальновидным». По его мнению, это может привести к потере Украины.


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    14 января 2025, 09:46 • Новости дня
    SVT: В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель
    SVT: В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    В Балтийском море поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызывает подозрения в причастности китайского судна, сообщает телекомпания SVT.

    Подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, был поврежден в Балтийском море, передает RT.

    Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции.

    По информации министра, расследование выявило, что действия экипажа судна могли быть умышленными. Подозревается, что капитан корабля якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.

    Подводный кабель, сыгравший ключевую роль в соединении нескольких европейских стран, теперь требует срочного ремонта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Fingrid предупреждала, что поломка подводного энергетического кабеля EstLink 2 угрожает Финляндии нехваткой электроэнергии, особенно в холодные и безветренные зимние дни.

    Напомним, 25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию.

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    14 января 2025, 16:54 • Новости дня
    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году

    Патрушев: Украина может прекратить существование в 2025 году

    Патрушев допустил исчезновение Украины в 2025 году
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Помощник президента Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что в 2025 году Украина может перестать существовать как государственное образование, передает ТАСС. Такое мнение Патрушев выразил в интервью для издания KP.RU.

    Патрушев отметил, что его особенно беспокоит распространение неонацистской идеологии и русофобии на Украине. Он подчеркнул, что эти явления разрушают города, которые ранее были процветающими, такие как Харьков, Одесса, Николаев и Днепропетровск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев считает, что урегулирование ситуации на Украине должно быть вопросом диалога исключительно между Москвой и Вашингтоном.

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    14 января 2025, 17:46 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    Вице-спикер парламента Словакии снял видео о работе западных фастфудов в России
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко отметил, что западные компании в сфере общественного питания продолжают свою деятельность в России, несмотря на санкции.

    Данко, находясь в Москве, записал видео, в котором заметил, что крупные западные компании в сфере общественного питания продолжают работу, несмотря на санкционные ограничения, передает РИА «Новости».

    В ролике, снятом в одном из московских торговых центров и размещенном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России), он указал, что Rostic'S работает на месте KFC, а McDonald's сменил название на «Вкусно – и точка».

    «Интересно, что там дальше «Бургер Кинг», он остался», – сказал Данко, добавив, что западные фирмы не покинули российский рынок.

    Ранее в ходе своего визита в Москву вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео, в котором показал разнообразие товаров, включая продукцию иностранных компаний, в российских магазинах.

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    14 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    Лавров: Шольц не посмел пикнуть после взрывов на «Северных потоках»
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Олаф Шольц «не посмел пикнуть» после взрывов на «Северных потоках» и «молчаливо убрал глазки в сторону», выразив покорность интересам США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    По мнению Лаврова, Германия смиренно принимает ущемление своих интересов со стороны Вашингтона, передает ТАСС.

    «Как не посмел пикнуть канцлер Шольц после того, как были взорваны «Северные потоки», – сказал Лавров, добавив, что канцлер Германии «молчаливо убрал глазки в сторону» .

    Также Лавров отметил стремление США сделать Германию и Японию постоянными членами Совета Безопасности ООН. Он считает, что обе страны не имеют самостоятельного голоса в мировой политике и следуют в фарватере США.

    «Когда США их ущемляют напрямую, они пикнуть не смеют», – добавил российский министр.

    Ранее Лавров заявил, что американская сторона планирует вывести из строя «Турецкий поток», что может затронуть энергетическое благополучие Европейского союза.

    Напомним, в сентябре Россия предложила свое видение реформы Совбеза ООН, выступив против расширения Совета за счет Германии и Японии, и сообщалось, что такая реформа неизбежна после окончания СВО.

    Коментарии (24)
    14 января 2025, 12:26 • Новости дня
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    Лавров: США хотят вывести «Турецкий поток» из строя
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США разрабатывают планы по выводу из строя «Турецкого потока», используя террористические методы, что угрожает энергетической инфраструктуре Европы, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

    По словам Лаврова, в планы американской стороны входит выведение из строя «Турецкого потока», что может напрямую затронуть энергетическое благополучие Европейского союза. Министр отметил, что США активно подталкивают своих украинских партнеров к этому шагу, сообщает ТАСС.

    Лавров также подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят конкуренции в энергетической сфере, что и побуждает их к подобным действиям. Он добавил, что подобные шаги США являются продолжением атак на «Северные потоки».

    Напомним, ВСУ атаковали девятью беспилотниками инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что попытка атаки на станцию «Русская» представляет серьезную угрозу для европейских потребителей.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что нападение на «Турецкий поток» – это посягательство на суверенитет европейских стран, использующих этот трубопровод.


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    14 января 2025, 14:24 • Новости дня
    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе

    Политолог Трухачев: Фицо понимает, что с Зеленским нет смысла разговаривать о транзите газа

    Политолог объяснил причину отказа Фицо ехать в Киев на переговоры о газе
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Не стоит ожидать, что политик со стажем, каковым является Роберт Фицо, забудет про хамство Владимира Зеленского и согласится на его приглашение приехать в Киев. Такая поездка оказалась бы безрезультатной. Решение о транзите газа принимают вовсе не на Украине, а в ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее премьер Словакии отказался поехать на Украину для переговоров о газе.

    «Роберт Фицо понимает, что решения по транзиту газа принимает вовсе не Владимир Зеленский, а Евросоюз и Еврокомиссия. Поэтому поездка словацкого премьера на Украину оказалась бы просто безрезультатной и бессмысленной», – пояснил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Кроме того, когда политику со стажем, каковым является Фицо, отвечают по-хамски, не стоит ожидать, что он будет идти на поводу у наглецов», – добавил собеседник. Он отметил, что Украина явно не собирается брать в расчет энергетические интересы Братиславы, даже при том, что в Словакии, по некоторым данным, находятся порядка 120 тыс. украинских беженцев.

    Как считает эксперт, заочный конфликт Фицо и Зеленского может продолжаться еще долго. Ключевой вопрос состоит в том, на какие меры отважится словацкий премьер. «Отключит ли он рубильник и перестанет ли поставлять электричество на Украину?» – риторически отмечает эксперт и признает: возможности Словакии ограничены.

    «У Евросоюза есть рычаги давления на Братиславу. ЕК может заблокировать выделение средств республике в наказание за нарушение «военной дисциплины» против России. Тогда начнется торг между объединением и Словакией», – рассуждает аналитик.

    Еще одно препятствие на пути реализации угроз Братиславы в адрес Киева – это Чехия, добавил он. «У этих республик общая энергосистема. Повернуть рубильник Фицо может помешать его коллега Петр Фиала, который, как говорится, из штанов выпрыгивает ради поддержки Украины», – заключил Трухачев.

    Ранее стало известно, что Роберт Фицо не поедет в Киев в пятницу по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, представляющий партию словацкого премьера. «Это невозможно. Я думаю, что этого не будет», – сказал ТАСС Гашпар.

    Накануне Фицо опубликовал открытое письмо к Зеленскому с предложением встретиться и обсудить вопрос транзита газа из России. Он допускал, что встреча может пройти на территории Словакии «вблизи границ Словакии и Украины». На это Зеленский ответил контрпредложением: «Ок, приезжайте в Киев в пятницу».

    Напомним, 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Данный шаг спровоцировал заочную перепалку между Фицо и Зеленским. Первый назвал своего оппонента «попрошайкой и шантажистом» и призвал «положить конец» его поездкам по Европе за деньгами и оружием. Зеленский же назвал Фицо «недальновидным». Премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими могут быть последствия этого конфликта.

    Коментарии (2)
    14 января 2025, 13:12 • Новости дня
    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского

    Украинские СМИ выяснили, что зарплата Ермака в несколько раз больше зарплаты Зеленского

    Украинские СМИ раскрыли зарплату Зеленского
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Зарплата президента Украины Владимира Зеленского составляет 28 тыс. гривен в месяц, что примерно равняется 68 тыс. рублей, глава офиса Зеленского Андрей Ермак получает 121 тыс. гривен, что составляет примерно 294 тыс. рублей, сообщают украинские СМИ.

    Издание «Политика страны» пишет, что президентская зарплата Зеленского составляет 28 тыс. гривен (около 68 тыс. рублей), в то время как глава его офиса Ермак получает больше президента – около 121 тыс. гривен, что примерно 294 тыс. рублей, передает Ura.Ru.

    Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в 2023 году возглавил рейтинг украинских министров по размеру зарплаты с доходом 34,9 тыс. долларов.

    Президент Украины Владимир Зеленский представил декларацию о доходах семьи за 2023 год с суммой 12,5 млн гривен (более 316 тыс. долларов).

    В 2019 году появилась информация о наличии у Зеленского офшорных счетов на Кипре.

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    На Западе подсчитывают ущерб России от новых санкций. Указывается, что удар по трети теневого флота, перевозящего российскую нефть, приведет к сокращению экспорта нефти из России на 800 тыс. баррелей в сутки. Индия и Китай снова начнут закупать ближневосточную нефть вместо российской. Однако ситуация, возможно, не так страшна, как рисует Запад. Как Россия может справиться с очередным ударом? Подробности

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    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР

    Россия продолжает один за другим освобождать населенные пункты в ДНР. В субботу под контроль перешел поселок Шевченко, над которым был водружен российский флаг. Как отмечают эксперты, успех обеспечивает новая тактика военных, действиям которым не может помешать даже спутниковая разведка стран НАТО. Какие возможности открываются перед российским командованием в Донецкой народной республике? Подробности

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    Прибалтийская экономика задыхается без российского электричества

    Уже в ближайшие недели страны Прибалтики, как заявляется, «окончательно преодолеют последствия советской оккупации». Речь идет о полном разрыве электросетей этих стран с российской энергосистемой. Однако уже сейчас эйфория от этого события сменилась растерянностью – прибалты вдруг осознали, что обрекают себя на эпоху дефицитного и дорогого электричества. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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