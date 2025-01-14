Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.6 комментариев
Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута
Работы по очистке побережья Азовского моря в Запорожской области от мазута, который попал в воду из-за крушения танкеров, полностью завершены, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, на сегодняшний день полностью расчищено 14,5 км побережья Бердянской косы, что составляет 100 процентов от загрязненного участка, передает ТАСС.
В ходе работ было собрано 2385 мешков песчано-мазутной смеси общим весом 59,7 тонны, добавил Балицкий.
Ранее специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий этой аварии.