Побережье Азовского моря в Запорожской области очистили от мазута

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, на сегодняшний день полностью расчищено 14,5 км побережья Бердянской косы, что составляет 100 процентов от загрязненного участка, передает ТАСС.

В ходе работ было собрано 2385 мешков песчано-мазутной смеси общим весом 59,7 тонны, добавил Балицкий.

Ранее специалисты завершили очистку акватории Черного моря в Севастополе и Анапе от мазута после крушения танкеров у Керченского пролива.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активно сотрудничать в ликвидации последствий этой аварии.