Координационный центр сообщил об отсутствии сбоев в работе доменов .RU и .РФ

Координационный центр заявил об отсутствии сбоев в доменах .RU и .РФ и DNS

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает РИА «Новости», Координационный центр доменов .RU и .РФ подтвердил, что система доменных имен (DNS) и инфраструктура доменов верхнего уровня функционируют без сбоев. В заявлении центра говорится: «По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев».

Несмотря на это, ранее во вторник пользователи жаловались на недоступность ряда сайтов в доменных зонах .РФ и .RU через домашний и мобильный интернет. Проблемы затронули операторов связи, банки, а также сервисы таких компаний, как «Яндекс», «Ростелеком», «Дом.ру» и «Мос.ру». Также фиксировались сбои в работе мессенджеров, маркетплейсов и социальных сетей, включая TikTok.

Координационный центр не уточняет причины сбоев, наблюдавшихся пользователями.

Ранее в русскоязычном сегменте интернета произошел масштабный сбой, причины которого пока не известны, а также перестали работать сервисы компании Google у части российских пользователей, сталкивающихся со сбросом соединения.



