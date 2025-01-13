Российские войска предотвратили 35 атак ВСУ и наемников на Луганскую республику

Tекст: Максим Попов

По словам Марочко, с 4 по 10 января 2025 года российские войска отразили 35 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции на территории Луганской области, передает ТАСС. При этом потери киевской стороны превысили восемь тыс. солдат и иностранных наемников.

Марочко добавил, что из них 19 атак были отбиты подразделениями группировки «Запад», а 16 – Южной группировкой войск. Он также отметил, что именно войска из группировки «Запад» нанесли наиболее значительный урон живой силе противника.

Помимо человеческих потерь, российские войска уничтожили 33 танка, 96 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад боеприпасов и более 340 различных боевых машин противника, подчеркнул эксперт

До этого сообщалось, что в течение недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой.