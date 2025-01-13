ФСБ сообщила о 208 перехваченных дронов над Донецком и Макеевкой

Tекст: Максим Попов

Как уточнили в ведомстве, в течение недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 вражеских БПЛА, передает ТАСС.

При этом особое внимание было уделено предотвращению террористической атаки в Кировском районе Донецка, где планировался подрыв газовой магистрали вблизи одной из школ.

В сообщении отмечается, что кроме идентификации и перехвата дронов, ФСБ удалось перехватить разведывательный беспилотник самолетного типа. Также были успешны действия по подавлению ложного беспилотника, предназначенного для отвлечения систем ПВО. Вдобавок предотвращена атака беспилотника, на борту которого находилось самодельное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны спецоперации.