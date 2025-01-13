Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
ФСБ сообщила о 208 перехваченных дронов над Донецком и Макеевкой
Система Купол Донбасса за неделю перехватила 208 беспилотников ВСУ над ДНР, предотвратив теракты, говорится в сообщении УФСБ по региону.
Как уточнили в ведомстве, в течение недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 208 вражеских БПЛА, передает ТАСС.
При этом особое внимание было уделено предотвращению террористической атаки в Кировском районе Донецка, где планировался подрыв газовой магистрали вблизи одной из школ.
В сообщении отмечается, что кроме идентификации и перехвата дронов, ФСБ удалось перехватить разведывательный беспилотник самолетного типа. Также были успешны действия по подавлению ложного беспилотника, предназначенного для отвлечения систем ПВО. Вдобавок предотвращена атака беспилотника, на борту которого находилось самодельное взрывное устройство.
Ранее сообщалось, что с января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны спецоперации.