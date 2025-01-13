Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.17 комментариев
Россия уничтожила более 7,3 тыс. украинских дронов в 2024 году
ТАСС сообщило о 7,3 тыс. сбитых украинских беспилотников на территории России в 2024 году
С января по декабрь 2024 года российские ПВО уничтожили более 7,3 тыс. украинских дронов, применяемых за пределами зоны СВО на территории России.
Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, российские средства ПВО с начала 2024 года успешно уничтожили и перехватили более 7,3 тыс. украинских беспилотников. Эти дроны использовались Киевом для осуществления атак на объекты, находящиеся за пределами зоны спецоперации на территории России.
ВСУ атаковали 35 российских регионов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помимо дронов, для атак применялись малогабаритные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», а также переделанные ударные ракеты из комплексов С-200 и С-300.
Киев также использовал американские ракеты комплекса Patriot, британские Storm Shadow и Harm, а также авиабомбы Hammer и различные реактивные системы залпового огня, такие как «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire. Также применялись тактические ракетные комплексы типа «Точка-У», говорится в сообщении агентства.
Ранее сообщалось, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин.