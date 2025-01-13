ТАСС сообщило о 7,3 тыс. сбитых украинских беспилотников на территории России в 2024 году

Tекст: Максим Попов

Согласно подсчетам ТАСС на основе данных Минобороны России, российские средства ПВО с начала 2024 года успешно уничтожили и перехватили более 7,3 тыс. украинских беспилотников. Эти дроны использовались Киевом для осуществления атак на объекты, находящиеся за пределами зоны спецоперации на территории России.

ВСУ атаковали 35 российских регионов с использованием беспилотных летательных аппаратов. Помимо дронов, для атак применялись малогабаритные воздушные шары, противокорабельные ракеты «Нептун», а также переделанные ударные ракеты из комплексов С-200 и С-300.

Киев также использовал американские ракеты комплекса Patriot, британские Storm Shadow и Harm, а также авиабомбы Hammer и различные реактивные системы залпового огня, такие как «Ураган», «Град», «Ольха» и Vampire. Также применялись тактические ракетные комплексы типа «Точка-У», говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 50 120 военнослужащих, 294 танка, 217 машин пехоты, 160 бронетранспортеров, 1515 бронемашин.