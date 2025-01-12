  • Новость часаЗахарова обвинила США в лицемерии из-за использования заключенных на пожарах
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    Успешная военная тактика дает России оперативный простор в ДНР
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток» в случае победы
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    14 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем России нужна ВОЗ

    США уже выходили из Всемирной организации здравоохранения при Трампе, но вернулись туда при Байдене. Теперь Трамп снова хочет выйти из ВОЗ – причем в первый же день после инаугурации. Не последовать ли и России хорошему примеру?

    9 комментариев
    12 января 2025, 03:22 • Новости дня

    В результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли 13 человек

    В результате пожаров в Лос-Анджелесе погибли 13 человек, разрушены 12,3 тыс. строений

    Tекст: Максим Попов

    В Лос-Анджелесе лесные пожары привели к гибели 13 человек и разрушению множества строений, включая дома известных американцев, сообщил NBC.

    По информации телеканала, в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, по меньшей мере тринадцать человек погибли в результате масштабных лесных пожаров, охвативших регион, передает ТАСС. В субботу стало известно, что восемь человек погибли в зоне пожара «Итон», тогда как еще пять человек стали жертвами огня в районе «Палисейдс».

    До этого окружной шериф Роберт Луна сообщил, что число погибших составляло одиннадцать человек, а тринадцать числились пропавшими без вести. Пожары начали распространяться в округе 7 января, и, по мнению метеорологов, их быстрому распространению способствовали сухая и ветреная погода.

    Согласно последним данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе достигла почти 15,5 тыс. гектаров. Огонь уничтожил свыше 12,3 тыс. строений, включая недвижимость сына действующего президента США Джо Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, а также актера и режиссера Мела Гибсона.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала лицемерием привлечение сотен заключенных к тушению пожаров в Калифорнии.

    11 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    Российские войска освободили Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Срибного, Алексеевки, Гришино и Белицкого ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 535 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, и пять артиллерийских орудий.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанска и Липцов Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих и четыре артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Лозовой, Загоруйковкой Харьковской области, Ивановкой и Торским ДНР.

    При этом потери противника составили до 365 военнослужащих, три бронемашины, шесть артиллерийских орудий и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Николаевки, Серебрянки и Предтечино ДНР.

    Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», три арторудия и станция РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, танковой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Великой Новоселки, Бурлацкого и Вольного Поля ДНР.

    Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожен склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ под Блакитным, Приморским и Новояковлевкой Запорожской области. Противник при этом потерял до 70 военнослужащих и пять артиллерийских орудий, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что войска России за неделю освободили три населенных пункта, в частности, российская армия освободила Курахово – значимый укрепленный район ВСУ и важнейший логистический центр в юго-западной части Донбасса.

    ВСУ потеряли почти 13 тыс. бойцов за первую неделю 2025 года.

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    11 января 2025, 07:24 • Новости дня
    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева

    Оборонявший в одиночку опорный пункт Закарья Алиев рассказал о назначенной на Украине за его голову награде

    На Украине назначили награду за оборонявшего в одиночку опорник Закарью Алиева
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный Закарья Алиев из Дагестана, который в одиночку удерживал опорный пункт, рассказал, что за его голову на Украине обещают 50 млн рублей.

    На данный момент он находится в больнице. Алиев рассказал о своих травмах: «Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога перестает сгибаться. Врачи говорят – что-то со связками», – передает RT.

    Также он сообщил, что подписал контракт с киностудией, которая намерена экранизировать его историю. Однако военный думает о возвращении в зону СВО. «У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», – подчеркнул Алиев.

    В настоящее время его командование рассматривает возможность вручения награды, однако, какая именно это будет награда, пока неизвестно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели защищал опорный пункт в одиночку, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона. Алиев рассказал, что ВСУ не понимали, что он остался один. Эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь из-за обстрелов украинских боевиков.

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    11 января 2025, 12:45 • Видео
    Литва позарилась на Калининград

    Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

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    11 января 2025, 07:45 • Новости дня
    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме

    Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали признательные показания по делу о терроризме

    Пилоты ВСУ дали признательные показания по делу о терроризме
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает Второй Западный окружной военный суд, сообщили в правоохранительных органах.

    Уголовное дело рассматривается военным судом в закрытом режиме из-за наличия секретных данных и для обеспечения безопасности участников процесса, передает ТАСС.

    Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК России, включая терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, они находятся под арестом в одном из московских СИЗО. Пилоты были задержаны в 2023 году.

    Полковник ВСУ Морозов рассказал, что получил приказ атаковать склад горюче-смазочных материалов в Брянской области, но его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Шиманский был задержан в Тульской области.

    Они дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

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    11 января 2025, 18:50 • Новости дня
    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии

    Азербайджан заявил о невозможности поставок газа в Сербию

    Азербайджан отказался поставлять газ Сербии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербия не сможет получать 1,7 млн кубометров газа в сутки от Азербайджана из-за технических проблем на месторождении Шах Дениз, что вынуждает страну использовать собственные газовые резервы.

    Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Азербайджан уведомил Сербию о невозможности поставок газа из-за проблем на месторождении Шах Дениз, передает РИА «Новости». Вучич отметил, что страна с субботы не может рассчитывать на ежедневные поставки в объеме 1,7 млн кубометров газа. Президент подчеркнул, что период восстановления поставок остается неизвестным.

    Во время совместной конференции после встречи с американскими представителями Вучич заявил: «Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на газовые поставки». Президент уверен, что резервы газа, которые Сербия накапливала последние два года, позволят избежать дефицита.

    Заместитель госсекретаря США Ричард Верма, посетивший Белград, обсудил с Вучичем санкции США против сербской нефтяной индустрии. На встрече также присутствовали координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен и посол США Кристофер Хилл.

    Ранее Вучич подчеркивал значимость сотрудничества с Азербайджаном по строительству газоэлектростанции.

    Сербия рассчитывает на скорейшее восстановление поставок, чтобы избежать расходования всех своих резервов на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич сообщил о необходимости обсуждения с Москвой важных вопросов, касающихся энергетики и экономики, включая заключение нового газового контракта с Россией и реакцию на планы США ввести санкции против компании NIS.

    Вучич не исключал возможности переговоров о снижении доли Газпрома и «Газпром нефти» в NIS из-за санкций США. Сербия рассматривает возможность приобрести контрольный пакет акций NIS, большая часть которой принадлежит российским компаниям, заявил Вучич.

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    11 января 2025, 16:26 • Новости дня
    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект

    В Улан-Баторе более 1 тыс протестующих заблокировали проспект Мира

    Протестующие в Улан-Баторе перекрыли центральный проспект
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В Улан-Баторе активисты обвинили правительство в неспособности решить проблемы смога и безработицы, они перекрыли проспект Мира

    В столице Монголии участники акции протеста перекрыли центральный проспект, передает ТАСС.

    Протесты начались с небольшого пикета на главной площади Улан-Батора, который к вечеру привлек более 1 тыс. человек. Демонстранты обвиняют правительство в неспособности справиться с проблемами смога и безработицы.

    Из-за блокировки проспекта Мира отменены 15 автобусных маршрутов, что вызвало недовольство других горожан. В социальных сетях звучит критика действий протестующих и призывы к мирному проведению акции. Среди участников протестов были замечены молодые люди в состоянии алкогольного опьянения, что добавляет напряженности.

    Инициатором демонстрации стала партия «Альянс свободы», которая отказалась от диалога с правительством. Представители заявили о необходимости отставки правительства из-за неспособности решать проблемы, включая смог, дорожные заторы, бедность, коррупцию и безработицу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на подобных акциях в Тбилиси протестующие стали публично мочиться, в Израиле митингующие перекрывали дороги и жгли костры, а во Франции фермеры заблокировали трассу под Парижем на границе с Испанией.

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    11 января 2025, 15:00 • Новости дня
    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР

    Эксперт Леонков: Освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск

    Эксперт рассказал о новой тактике российских войск при освобождении Шевченко в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР стало результатом новой тактики российских войск, это позволит начать охват города Красноармейск с юга, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Ленков. В субботу об освобождении поселка Шевченко, над которым был поднят российский флаг, сообщило Минобороны РФ.

    «Благодаря освобождению населенного пункта Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР) формируется охват Красноармейска с юга, происходит перерезание коммуникаций и каналов снабжения вооруженных сил Украины (ВСУ). Новая тактика наших войск заключается в том, что мы не штурмуем города в лоб, а обрываем коммуникации и продвигаемся вперед в тех местах, где противник организовал слабую оборону», – отметил военный эксперт Алексей Леонков, редактор журнала «Арсенал Отечества».

    Освобождение Шевченко открывает дорогу не только на Красноармейск (украинское название после 2016 года – Покровск), но и Дзержинск (украинское название после 2016 года – Торецк).

    «О Дзержинске мы услышим в самое ближайшее время, противника уже выкидывают из города, идут тяжелые бои. Противник понимает, что, выйдя из Дзержинска, он будет как на ладони, поэтому сопротивляется как может и пытается ночью покидать город, но ВСУ не всегда это удается», – добавил эксперт.

    С освобождением Шевченко под контроль России переходит крупнейшее месторождением лития, спрос на который растет из-за его использования в производстве аккумуляторов. Месторождение было открыто в 1982 году. В нем залегает более 13 млн тонн литиевых руд. «Понятно, что для США и западных союзников Украины это месторождение потеряно, мы его не отдадим. Литий используется в производстве различных высокотехнологичных продуктов, в том числе в аккумуляторных батареях», – пояснил Леонков.

    Эксперт пояснил, что новая тактика российских военных помогает им освобождать населенные пункты, несмотря на то,  что страны НАТО помогают Украине разведданными. Чтобы быть невидимой для спутников, российская армия ведет боевые действия небольшими группами при поддержке беспилотников с воздуха.

    «Зачастую штурмовка идет без применения тяжелой техники, и эта тактика оправдалась. Штурмовка происходит непрерывно, противник просто устает отбиваться, – пояснил собеседник. – То есть мы подрезаем, освобождаем, а потом в освобожденном населенном пункте происходит накопление сил для следующих операций».

    Кроме того, освобождение Шевченко обезопасит город Курахово, «потому что противнику стало тяжелее вести обстрелы». «Сейчас активно работают наши станции контрбатарейной борьбы. Зачастую если мы засекаем огневые позиции противника, то дроны-камикадзе уничтожают их. Поэтому последние обстрелы ВСУ производят с помощью ракетных установок HIMARS, которые могут наносить удары за 80 километров от цели. Но мы находим и уничтожаем эти установки. Это рутинная и тяжелая работа, но по-другому никак», – добавил спикер.

    Об освобождении поселка Шевченко в Донецкой народной республике подразделениями группировки «Центр» говорится в субботней сводке Минобороны. Этот поселок, зачистка которого началась в самом начале года, расположен в семи километрах к югу от Красноармейска.

    Из обнародованных Минобороны кадров следует, что российские военные установили над Шевченко триколор. На видео также запечатлены покинутые ВСУ позиции в населенном пункте.

    Как отмечал ранее в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Шевченко «имеет очень серьезное значение в плане освобождения самого города Красноармейска и выхода на другой оперативный простор».

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    11 января 2025, 05:34 • Новости дня
    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»

    Первый замглавы Пентагона Хикс назвала Китай единственной способной «перестроить международный порядок» страной

    Пентагон назвал страну, которая «может перестроить международный порядок»
    @ Norbert Eisele-Hein/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай – единственная страна, которая может «перестроить международный порядок», для успеха в соперничестве с Китаем требуется новая тактика, а подходы холодной войны против СССР неэффективны, заявила первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс.

    Хикс заявила, что США не смогут добиться успеха в стратегическом соперничестве с Китаем, используя методы, применявшиеся во времена холодной войны против СССР. По ее словам, Китай не является аналогом советского блока, и подходы, основанные на тактике 40-летней давности, не принесут желаемого результата.

    Она подчеркнула, что Китай является единственной страной, обладающей «волей и все большим набором средств, чтобы перестроить международный порядок», передает ТАСС.

    Хикс отметила, что конкуренция с Китаем не должна означать конфликт, так как никто не желает глобальных разрушений. «Мы хотим, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось, взвешивало риски агрессии и думало, что сегодня не тот день», – подчеркнула Хикс.

    «И чтобы они думали так сегодня и каждый день в период до 2027 года, в 2035 году, а также в 2049-м и далее», – добавила она.

    По словам Хикс, США продолжают укреплять свою национальную оборону, чтобы соответствовать вызовам нынешней эпохи стратегического соперничества с Китаем. Администрация США модернизирует американские вооруженные силы, добиваясь превосходства над Китаем в военной сфере на долгосрочной основе, заявила она.

    По ее словам, Пентагон еще в конце 1990-х годов в своих прогнозах на 20 лет считал, что Россия и Китай являются наиболее вероятными потенциальными соперниками США. В то же время замглавы ведомства заявила, что проводимая Пекином в настоящее время модернизация Народно-освободительной армии Китая, по ее оценке, «стремительна, амбициозна и сфокусирована» против США.

    Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя высказывания Хикс, заявил, что Вашингтон пытается найти предлог для сохранения своей военной гегемонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что возможный конфликт или конфронтация Китая и США повлекли бы за собой невыносимые для обеих сторон последствия. Согласно американским СМИ, администрация Дональда Трампа будет иметь антикитайский характер.

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    11 января 2025, 17:57 • Новости дня
    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России

    Штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на присвоение звания Героя России

    Якутский штурмовик отреагировал на получение звания Героя России
    @ правительство РС(Я)

    Tекст: Ольга Иванова

    Якутский штурмовик Андрей Григорьев поделился своими эмоциями после присвоения ему звания Героя России, отметив, что новость стала для него неожиданной и он в шоке от такого быстрого решения.

    Якутский штурмовик Андрей Григорьев отреагировал на новость о присвоении ему звания Героя России, сообщает RT. Григорьев признался, что был удивлен скоростью принятия такого решения: «Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения».

    По его словам, он узнал об этом после звонка брата, который посоветовал ему включить телевизор и посмотреть новости. Григорьев подчеркнул, что вся его семья очень рада этой новости и гордится его достижением.

    В субботу стало известно, что президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР.

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    11 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения

    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до столкновения с маяками

    Черные ящики Jeju Air прекратили запись за четыре минуты до крушения
    @ YONHAP/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Черные ящики самолета Jeju Air, разбившегося в Южной Корее, прекратили запись за четыре минуты до крушения, что осложняет расследование причин трагедии.

    Оба черных ящика самолета Jeju Air прекратили запись приблизительно за четыре минуты до крушения в аэропорту Муан, передает ТАСС со ссылкой на Министерством государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

    Самописцы зафиксировали данные до момента, когда лайнер столкнулся с радиомаяками в 250 м от конца взлетной полосы в 09:03 29 декабря 2024 года.

    В ведомстве отметили, что извлеченные данные преобразованы в звуковые файлы и текст. Однако по неизвестным причинам запись прекратилась за четыре минуты до столкновения. В 8.59 пилот объявил о чрезвычайной ситуации после столкновения с птицами, но после попытки приземления самолет пошел на второй круг.

    Лайнер Boeing 737-800 ударился о конструкцию с радиомаяками, что вызвало взрыв и возгорание. Погибли 179 из 181 человека на борту. Южнокорейские власти передали поврежденный бортовой самописец в США для расшифровки, а также отправили туда данные речевого регистратора для перепроверки.

    Черные ящики имеют важное значение для расследования, однако власти подчеркнули, что изучение других источников информации, таких как видеозаписи и обломки самолета, также будет приоритетным. Западные эксперты указывают на жесткость конструкции с радиомаяками как на главную причину гибели пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея объявила о полной проверке всех Boeing 737-800 на территории страны после крушения в Муане, в результате которого погибло 179 пассажиров. Ранее сообщалось, что житель Южной Кореи потерял 12 родственников в этой катастрофе.

    Коментарии (11)
    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    Коментарии (16)
    11 января 2025, 14:51 • Новости дня
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    Смеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» боевик ВСУ сдался в плен
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области.

    Украинский военный 1989 года рождения был среди тех, кто разграбил супермаркет сети «Пятерочка» в Судже, передает «Царьград».

    Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

    После захвата Суджи украинскими боевиками они начали распродавать товары из местных супермаркетов на украинских интернет-площадках.

    Несмотря на свои действия, Матвиенко предпочел сохранить жизнь, сдавшись в плен, вместо того чтобы продолжать боевые действия и рисковать быть оставленным на поле боя своими «побратимами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие начали заниматься бесчинствами в захваченных населенных пунктах, а судьба разграбленного магазина «Пятерочка» в Судже стала символом украинского мародерства.


    Коментарии (42)
    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    11 января 2025, 12:53 • Новости дня
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    Немецкий эксперт заявил о планах НАТО отправить до сотен тысяч солдат на Украину
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО рассматривает возможность размещения до нескольких сотен тысяч военных на Украине для обеспечения безопасности в случае мирного соглашения, заявил немецкому изданию Focus эксперт по иностранным делам и безопасности Криситан Меллинг.

    По его словам, НАТО планирует отправить на Украину до нескольких сотен тысяч солдат, если будет заключено перемирие, передает РИА «Новости».

    Меллинг подчеркнул, что для обеспечения безопасности в регионе потребуется значительное «шестизначное» число военных.

    В статье отмечается, что в данный момент открыто обсуждать отправку войск никто не спешит, так как в Германии продолжается предвыборная кампания.

    Несмотря на это, в министерствах обороны стран НАТО изучаются различные сценарии, чтобы политики могли предложить конкретные шаги, если будет принято решение о размещении военных на Украине.

    Ранее Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Также сообщилось, что настрой западных стран остается негативным из-за сложной ситуации для Украины на линии фронта, где уже длительное время продолжаются боевые действия.

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    11 января 2025, 16:31 • Новости дня
    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»

    Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель призвала возобновить поставки по «Северному потоку»

    Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель заявила о необходимости запуска поставок газа из России через «Северный поток».

    Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель призвала к возобновлению поставок российского газа через уцелевшую нитку «Северного потока – 2», сообщает ТАСС. Это заявление она сделала на федеральном съезде партии в городе Риза, который транслировался телеканалом Welt.

    Вайдель, утвержденная делегатами съезда в качестве кандидата на досрочных парламентских выборах, запланированных на 23 февраля, подчеркнула необходимость запуска газопровода.

    Дополнительную напряженность в вопросах поставок газа создает полный отказ Украины от продления соглашения о транзите российского газа через ее территорию, что произошло 1 января. «Газпром» сообщил, что это решение украинской стороны делает невозможным продолжение подачи газа по этому маршруту как с технической, так и с юридической точки зрения. В условиях сокращения источников поставок газа в Европу, предложение Вайдель может получить дополнительную поддержку.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что взрывы на газопроводах были произведены при поддержке США. В связи с этим Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело, квалифицировав его как акт международного терроризма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе начали обсуждать восстановление транзита газа по «Северному потоку».

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает Великобританию, Норвегию, Украину и Польшу основными подозреваемыми в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

    Между тем президент Сербии Вучич допустил передачу «Северного потока» американцам и возобновление транзита газа в течение года.

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