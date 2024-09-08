Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Выставка «Русский стиль: Сталь» открылась в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде стартовала уникальная выставка под названием «Русский Стиль: Сталь», в рамках которой российские художники продемонстрируют свои творения на стальных пластинах армейских бронежилетов. По задумке авторов проекта, экспозиция направлена на осмысление актуальных исторических событий и ситуации в стране. В центре внимания, безусловно, находится спецоперация, сообщили СМИ.
Как отметил в приветственном слове зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин эта выставка не только художественная, но и историческая, так как пишут бойцы, которые принимают участие в специальной военной операции. Он добавил, что каждый из бойцов является героем, а каждая стальная пластина – это «та часть сердца, которая помогает им участвовать в боевых действиях», передает «ФедералПресс».
Нижегородцам до 29 сентября предлагают ознакомиться с работами. Каждая из них представляет из себя пластину от бронежилета, которую расписал автор. Трудились над созданием необычных экспонатов разные люди: академики, студенты художественных вузов, уличные художники. Перед тем как прибыть в столицу ПФО, проект побывал в Донецке, Казани и Тольятти.
«Сегодня мы находимся на открытии важной формы осмысления. Именно через искусство мы тоже можем почувствовать и сформулировать свое мнение о событиях», – поделилась министр молодежной политики Светлана Ануфриева.
Как добавила министр кадровой политики Екатерина Лебедева, от того, какие смыслы будут заложены в головы молодого поколения, будет зависеть победа.
По словам одного из организаторов выставки и исполнительного директора военно-патриотического центра «Авангард» Андрея Нестеренко, по своему предназначению бронежилет нужен для спасения жизни, а художественное прочтение одной из его деталей, той самой пластины, которая стала холстом, заставляет пересмотреть что-то внутри себя.