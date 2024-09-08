Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
МО: Российская ПВО уничтожила еще один украинский БПЛА над Курской областью
Средства ПВО в 10.35 мск уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны России.
Как говорится в сообщении в 10.35 мск в воскресенье силами ПВО был уничтожен украинский БПЛА над территорией Курской области, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями.