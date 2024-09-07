Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Во Франции назвали две катастрофы Зеленского
Филиппо: У Зеленского образовалось две катастрофы одновременно
У украинского президента Владимира Зеленского происходят две катастрофы одновременно, одна связана со внутренней политикой, другая – с провалом на фронте, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю!», – написал Филиппо в соцсети X, передает РИА «Новости».
Он добавил, что второй катастрофой стал провал атаки на российской территории, и наступление России в Донбассе.
Политик призвал остановить боевые действия и начать мирные переговоры.
Ранее Филиппо призывал избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России.