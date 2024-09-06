  • Новость часаВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом
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    Киев пытается втянуть Польшу в войну с Белоруссией
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    Дуров опубликовал первый после задержания пост в Telegram
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    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области
    Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене
    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой
    В Луганске пытались взорвать при помощи букета российского военкора
    Чехия предложила способ заменить транзит газа через Украину
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    2 комментария
    Юрий Васильев Юрий Васильев Слова «блаженны миротворцы» будут хорошо смотреться на броне

    Подписывая 10 лет назад «минские соглашения», мы хотели не славы. А хотели мы мира. Мы очень хотели мира. Мы делали все, чтобы мир был. И даже то, что делать было не нужно.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Маленькие народы вынуждены совершать исторические ошибки

    Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.

    49 комментариев
    6 сентября 2024, 09:32 • Новости дня

    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

    Глава МИД Лавров сообщил об отсутствии конструктива на встрече с экс-главой МИД Украины Кулебой

    Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что в ходе единственной встречи в 2022 году в Турции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой не было ничего нового и конструктивного.

    По его словам, тогда главой МИД Турции был Мевлют Чавушоглу, именно он очень просил Лаврова приехать, так как «украинская сторона, в частности Дмитрий Кулеба, передали туркам идею о встрече», передает ТАСС.

    «Меня заверили, что все очень серьезно: Кулеба сказал, ему есть, что передать… Кулеба зачитал с бумажки на английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала спецоперации, даже до ее начала», – подчеркнул Лавров, отметив, что не услышал ничего нового и конструктивного.

    При этом глава российского МИД напомнил, что реальная работа шла по линии делегаций.

    «С нашей стороны ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны – глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», – сказал он, заметив, что они встречались в Белоруссии, а позднее в Стамбуле смогли достигнуть ряда договоренностей.

    Накануне в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».

    5 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп оказался в замешательстве из-за шутки Путина о «поддержке» Харрис

    Трамп отреагировал на слова Путина о «поддержке» Харрис
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ироничный комментарий президента России Владимира Путина о «поддержке» кандидатуры вице-президента США Камалы Харрис на предстоящих выборах в Америке ввел в замешательство экс-президента США и претендента на пост американского лидера Дональда Трампа.

    В ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка Трамп признался, что не знает, как реагировать на заявление Путина, передает ТАСС.

    «Он поддержал Камалу. <…> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал политик.

    В Белом доме также прокомментировали высказывание российского лидера. Там порекомендовали «перестать вмешиваться в выборы» в США. При этом Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.

    Ранее Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис.

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    5 сентября 2024, 23:00 • Новости дня
    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии

    Задержанный в Гомеле японский агент допустил подготовку ракетного удара по Белоруссии

    Задержанный японский шпион рассказал о возможном ракетном ударе по Белоруссии
    @ tvr.by

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в Белоруссии в агентурной деятельности гражданин Японии Масатоси Наканиси заявил, что его данные могли быть использованы Украиной или США для ракетного удара по Белоруссии, сообщил гостелеканал «Беларусь 1».

    «Те фото, что я сделал недалеко от украинской границы, где мосты и железная дорога, могли быть использованы США или Украиной для возможной атаки. Я думаю, что они могли нанести ракетный удар по территории Беларуси», – цитирует ТАСС Наканиси.

    По его словам, «между США и Японией очень тесные связи». Японец заявил, что раскаивается в своем поступке, и считает, что его действия навредили безопасности Белоруссии.

    Сообщается, что Наканиси сделал более 9 тыс. точных фотографий мостов, дорог, железнодорожных путей, военных и логистических объектов возле белорусско-украинской границы. Один из резервных каналов для передачи информации был в посольстве Японии в Минске, передает РИА «Новости».

    Ранее в Белоруссии задержали сотрудника японской разведки, агент проводил фото- и видеосъемку объектов военной инфраструктуры, а также собирал сведения о социально-политической обстановке в стране.

    Сообщается, что Наканиси был завербован и обучен в Японии, а затем отправлен на задание в Гомель. В Белоруссии он провел шесть лет и делал подробные отчеты для национальной комиссии общественной безопасности Японии.

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    5 сентября 2024, 19:11 • Видео
    Истерика в Киеве: Зеленский снес полправительства

    На Украине прошла серия массовых отставок должностных лиц, инициированная офисом Владимира Зеленского. В частности, МИД Украины теперь будет возглавлять не Дмитрий Кулеба, а Андрей Сибига, известный своей борьбой с песней «Катюша». Чем новый глава МИД Украины лучше старого?

    Коментарии (0)
    5 сентября 2024, 15:28 • Новости дня
    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке

    Источник: ВС России прорвали оборону ВСУ в Клещеевке

    СМИ сообщили о прорыве обороны ВСУ в Клещеевке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Артемовском направлении в районе Клещеевки российские войска в четверг смогли прорвать оборону украинских сил, сообщил источник в силовых структурах.

    Штурмовики прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, заявил собеседник ТАСС.

    По его словам, в последние недели украинская сторона на этом участке фронта несла большие потери.

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    5 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    «Иностранный легион» ВСУ перебросили к границе России
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемников «Иностранного легиона» ВСУ после провальных действий на волчанском направлении перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Незаконное вооруженное формирование «Иностранный легион» было направлено в Сумскую область для проведения диверсионно-разведывательных мероприятий на границе Российской Федерации», – сказал Лисняк, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников. Боевиков задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.



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    5 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    «Военное дело»: ВС России ракетным ударом уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром

    Российские военные уничтожили бункер с командирами ВСУ под Житомиром
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Армия России нанесла ракетный удар и уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бункере у Житомира, сообщили военкоры.

    После ракетного удара по подземному бункеру в Житомирской области предварительно погибли 25 командиров ВСУ, а также есть потери среди персонала, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Ранее сообщалось, что российские военные ударили по пункту размещения иностранных наемников ВСУ в отеле «Гранд Палас» в городе Запорожье.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

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    5 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    В центре Киева произошел взрыв

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Дарницком районе украинской столицы в четверг вечером прогремел мощный взрыв, сообщает украинская пресса.

    Сообщений о воздушной тревоге не поступало, взрыв произошел в Дарницком районе Киева, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В конце августа в Киеве происходили взрывы.

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    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    5 сентября 2024, 14:17 • Новости дня
    Турецкий аналитик: Путин на ВЭФ послал важный сигнал Западу

    Турецкий аналитик Озер: Путин на ВЭФ послал Западу сигнал о допустимости возобновления переговоров с Украиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отправил Западу послание о допустимости возобновления переговорного процесса для урегулирования украинского конфликта, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

    «По сути, Владимир Путин допустил возобновление переговоров. Думаю, в нынешней ситуации и Киев будет не против. Это был месседж Западу», – сказал Озер, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, в развитии российско-турецких отношений наблюдается позитивная тенденция, которая может способствовать тому, чтобы Анкара снова стала посредником в переговорах Москвы и Киева. Он отметил, что благодаря посредничеству Турции на первых переговорах в Стамбуле стороны достигли значительного прогресса.

    «Администрация Анкары действительно и искренне готова сделать все возможное, чтобы положить конец этой войне, и, вероятно, продолжает свои «неофициальные» посреднические усилия», – подчеркнул он.

    Ранее Путин на ВЭФ заявил, что если Киев захочет переговоров, Москва не отказывалась, но они будут осуществляться на базе договоренностей, которые были зафиксированы в Стамбуле. Он также указал, что Россия достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита экс-премьера Британии Бориса Джонсона на Украину.

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    6 сентября 2024, 05:30 • Новости дня
    Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Минобороны: Бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж российского Су-34 нанес удар бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по скоплению пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК. Это позволяет точно бить с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    Ранее российские вертолеты Ка-52М нанесли высокоточный удар по позициям Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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    5 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    Российские войска освободили Заветное в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    В результате действий группировки «Центр» был освобожден пункт Заветное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 47-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад ВСУ около Дзержинска, Красноармейска, Щербиновки, Гродовки, Журавки, Михайловки, Селидово и Мемрика ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, были отражены восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 53-й, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 14-й, 15-й бригад нацгвардии и бригады «Лють» нацполиции Украины.

    Потери противника составили до 530 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, французская 155-мм самоходная артустановка Caesar, 152-мм гаубица «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковая пушка «Рапира», перечислили в Минобороны.


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    5 сентября 2024, 23:35 • Новости дня
    Депутат Рады: Во время удара по Институту связи ВСУ в Полтаве в нем находилось около 700 военных

    Tекст: Вера Басилая

    В военном Институте связи в Полтаве во время удара ракет было 700 военных ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая опубликовала в соцсетях подробности ситуации с ударом по военному институту связи в Полтаве, озвученные на закрытом заседании оборонного комитета Рады.

    По ее словам, на совещании заявили, что одновременно в учебном корпусе находились около 700 военнослужащих, что говорит о том, что было большое скопление личного состава. При этом точное число погибших и раненых Безуглая не сообщила.

    Напомним, во вторник Россия нанесла ракетный удар по 179-му военно-учебному центру и Институту связи в Полтаве. Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил гибель 51 человека и ранения 271.

    СМИ сообщали, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    5 сентября 2024, 17:23 • Новости дня
    Алиханов: Смена подрядчика затянет создание самолета «Байкал»

    Глава Минпромторга выступил против смены подрядчика по проекту «Байкал»

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена подрядчика по проекту создания регионального самолета «Байкал» затянет сроки его реализации, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

    «Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы», – сказал министр, передает ТАСС.

    Он отметил, что в итоге придется проводить новые конкурсные процедуры, что серьезно ухудшит финансовое положение производителя.

    Ранее вице-премьер Юрий Трутнев призвал сменить подрядчика по проекту «Байкал» из-за затянувшихся сроков и экономической неэффективности.

    Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить разработку пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство.

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    5 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов

    Издание Politico сообщило о возможных задержках с выделением Украине кредита на 50 млрд долларов

    Politico: Харрис может отложить кредит Украине на 50 млрд долларов
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Смена президента США Джо Байдена на вице-президента Камалу Харрис может замедлить выделение Украине кредита на 50 млрд долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

    По данным издания, Вашингтон требует от ЕС гарантий, что замороженные российские активы будут разморожены только после выплаты Россией репараций. Однако ЕС не может предоставить таких гарантий, передает ТАСС

    Отмечается, что переговоры между ЕС и США по этому вопросу зашли в тупик. Запланированная дискуссия по санкциям внутри ЕС была отменена. Страны G7 планировали согласовать детали кредита к октябрю, но процесс может затянуться.

    Politico отмечает, что ЕС мог бы выделить средства самостоятельно, без США. Однако это может подорвать единство Запада в поддержке Украины.

    Напомним, лидеры G7 достигли политического соглашения по вопросу использования активов России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G7 собирается «предоставить Украине кредит» на 50 млрд долларов, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

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    5 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.

    По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

    «При этом украинские элиты не думают о своих гражданах», – добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», подчеркнул глава государства.

    Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.

    Коментарии (17)
    5 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: В НАТО обсуждают удары ВСУ по территории России

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о дискуссии по поводу применения Украиной дальнобойных ракет

    Столтенберг: В НАТО обсуждают удары ВСУ по территории России
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В НАТО идут дискуссии о том, следует ли разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами по территории России. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

    «Внутри НАТО идет дискуссия на эту тему... Важно, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов на территории России», – приводит слова генсека НАТО РИА «Новости»

    Ранее в Вашингтоне заявили, что США не разрешают Украине наносить удары американскими ракетами ATACMS по территории России, но «это может измениться».

    В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможную передачу Киеву дальнобойных ракет «чистейшей провокацией».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом России придется создать «санитарный кордон» на всю глубину Украины, до Польши.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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