Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой

Глава МИД Лавров сообщил об отсутствии конструктива на встрече с экс-главой МИД Украины Кулебой

Tекст: Александра Юдина

По его словам, тогда главой МИД Турции был Мевлют Чавушоглу, именно он очень просил Лаврова приехать, так как «украинская сторона, в частности Дмитрий Кулеба, передали туркам идею о встрече», передает ТАСС.

«Меня заверили, что все очень серьезно: Кулеба сказал, ему есть, что передать… Кулеба зачитал с бумажки на английском языке то, что мы слышали ежедневно с начала спецоперации, даже до ее начала», – подчеркнул Лавров, отметив, что не услышал ничего нового и конструктивного.

При этом глава российского МИД напомнил, что реальная работа шла по линии делегаций.

«С нашей стороны ее возглавлял помощник президента Владимир Мединский, с украинской стороны – глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия», – сказал он, заметив, что они встречались в Белоруссии, а позднее в Стамбуле смогли достигнуть ряда договоренностей.

Накануне в Раде утвердили отставку Кулебы с должности. Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала отставку главы МИД Украины словами «Кулеба с возу».

