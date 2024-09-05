Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.3 комментария
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России за сутки поражены завод по производству боеприпасов, склад безэкипажных катеров, пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и техники ВСУ в 136 районах, сообщили в Минобороны.
Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции, реактивный снаряд «Ольха» и 27 беспилотников, отчитались в Минобороны.
С начала проведения спецоперации уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 044 беспилотника, 575 ЗРК, 17 822 танка и других бронемашин, 1435 боевых машин РСЗО, 14 091 орудие полевой артиллерии и минометов, 25 584 единицы спецтехники.