Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.2 комментария
Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»
Украиной руководят «инопланетяне или иностранцы», которые просто не думают о своей стране, заявил президент России Владимир Путин.
По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».
«При этом украинские элиты не думают о своих гражданах, добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», – подчеркнул глава государства.
Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.