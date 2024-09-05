Путин: Украиной руководят не думающие о своей стране «инопланетяне»

Tекст: Александра Юдина

По его мнению, Украиной в данный момент руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что для восполнения потерь на фронте киевскому режиму придется понижать призывной возраст и «набирать детей».

«При этом украинские элиты не думают о своих гражданах, добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет – и нет их», – подчеркнул глава государства.

Ранее в Кремле заявили, что на Украине законность власти прервалась в 2014 году.