  • Новость часаМосква предупредила США об ответе на санкции против «России сегодня»
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    Кто заставил Зеленского изгнать Кулебу
    Гросси опроверг украинскую версию пожара в градирне ЗАЭС
    Европейские юристы назвали антироссийские санкции незаконными
    Долина рассказала, как рыдала от обиды после обмана мошенников
    В Белоруссии задержали агента японских спецслужб
    США выслали генконсула Китая в Нью-Йорке
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    Эксперт рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Смерть экспертизы» пора остановить

    Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.

    21 комментарий
    Илья Ухов Илья Ухов Обстановка вокруг России напоминает об ангельском покровительстве

    У нас тоже много проблем, и шапкозакидательством заниматься опасно, враг очень силен и он давит, давит и давит. Но воспринимать это надо в общем контексте борьбы, в том числе и на духовном поприще. Которая никогда не прекращается.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев У ЕГЭ должна быть альтернатива

    Чем среди прочего была сильна советская система высшей школы? Своей вариативностью. Не поступил в этом году – поработаешь годик и попробуешь в следующем. Для мальчиков – послужишь в армии, а по окончании службы будешь поступать на льготных условиях. Сегодня возможностей в разы меньше – только ЕГЭ.

    6 комментариев
    5 сентября 2024, 07:46 • Новости дня

    Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА и снаряд РСЗО над территорией России

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА и снаряд РСЗО над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ и снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что один снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были сбиты над Курской областью, а два – над Брянской.

    Ранее сообщалось, что в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.

    4 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе боевых действий в ДНР российские военные взяли в плен командира украинской роты, сообщил офицер ВС России с позывным «Виктор».

    Как рассказал «Виктор», в ходе боев за один из населенных пунктов в ДНР в плен были взяты семь человек, передает РИА «Новости».

    По словам российского бойца, в первой группе пленных было четыре человека: командир отделения и его подчиненные. Затем в плен были взяты еще трое.

    «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит – у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», – сказал «Виктор».

    Полученная от командира роты информация о расположении украинских подразделений помогла бойцам ВС России избежать потерь при продвижении, сообщил другой российский офицер, командир взвода с позывным «Сава».

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение.

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    4 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил глава Верховной рады Руслан Стефанчук.

    В своем Facebook (запрещен в России) он указал, что в Раду поступило заявление от Кулебы об отставке, передает ТАСС.

    «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний», – отметил Стефанчук.

    В конце августа Кулеба спровоцировал очередной скандал словами об «украинских территориях» в Польше и сравнением операции «Висла» с Волынской резней, что вызвало гнев в Варшаве. В ответ власти Польши предупредили, что Украина не вступит в ЕС без пересмотра своих взглядов на прошлое.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

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    4 сентября 2024, 11:44 • Видео
    Путин в Монголии разозлил Украину

    Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

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    4 сентября 2024, 11:37 • Новости дня
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    Джонсон в беседе с Вованом и Лексусом призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые связались с ним от имени французского политика Жака Аттали, призвал помочь Киеву «снести» Керченский мост.

    «Теперь нам следует передать им (ВСУ) ракеты ATACMS», – передает ТАСС слова Джонсона в диалоге с пранкерами.

    Также экс-премьер Британии заявил, что Киеву нужно помочь «снести Керченский мост» и предоставить ВСУ средства, чтобы поставить «под угрозу Крым».

    Кроме того, Джонсон поделился мнением, что Украине нужна массовая мобилизация.

    «Они еще не призвали многих молодых людей», – заявил он.

    Ранее с российскими пранкерами пообщался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в разговоре с ним они представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко. В ходе разговора глава внешнеполитического ведомства Британии заявил, что Украину не станут приглашать в НАТО на июльском саммите, поскольку США выступают против.

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    4 сентября 2024, 21:48 • Новости дня
    Жителя Курска задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уроженец Черниговской области, живущий в Курске, передал украинскому полку «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) зенитный прожектор для обнаружения над Киевом российских дронов.

    Мужчина связался с боевиками «Азова» и предложил им собственноручно спроектированный зенитный прожектор, который затем отправил в Киев через Литву, сообщили в силовых структурах, передает РИА «Новости».

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности в виде его финансирования.

    Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ.

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    4 сентября 2024, 12:37 • Новости дня
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    Военный аналитик Рожин: Во Львове уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины
    @ Russian Defense Ministry/Anadolu/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове, в результате уничтожены два МиГ-29 ВВС Украины, повреждения получил один Су-24М, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    Кроме того, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

    «Исходя из открытых источников информации можно утверждать, что военная база на территории аэропорта активно используется противником – заметны перемещения летной техники и транспортных средств», – написал Рожин в своем Telegram-канале.

    Также не обошлось без последствий работы украинских систем ПВО.

    «Но я хотел бы обратить внимание на видео с моментом прилета якобы крылатой ракеты – сразу после прилета виден разлет искр, что характерно для воспламенения топлива, которое используются в ракетах зенитно-ракетных комплексов. Также взрывная волна и характер разрушения указывают на значительно меньший заряд боевой части, а тем более в условиях плотной застройки», – написал Рожин.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2024, 03:07 • Новости дня
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    Безэкипажные катера атаковали Новороссийск
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    Кравченко в Telegram призвал «жителей первой береговой линии» не покидать дома и укрыться в помещении без стекол. Также он призвал не снимать и не публиковать «фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб».

    Напомним, в ночь на четверг в Новороссийске сработала сирена – сигнал «Внимание всем» в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

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    4 сентября 2024, 09:45 • Новости дня
    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве

    Политолог Чеснаков: Масштабные перестановки в украинской власти грозят серьезными сбоями

    Политолог отметил «внутриэлитное напряжение» в Киеве
    @ Oleg Pereverzev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Масштабные кадровые перестановки в правительстве Украины происходят в неслучайное время и приведут к негативным для Киева последствиям, выразил мнение руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он указал, что отставки, о которых говорили несколько месяцев, неслучайно начались именно сейчас.

    «Если бы кадровые чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они воспринимались бы внутренней аудиторией как проявление паники», – подчеркнул политолог.

    По его словам, после некоторого эмоционального подъема эти перестановки продаются аудитории как «обновление надежды».

    Чеснаков заверил, что кадровые изменения также указывают на внутриэлитное напряжение в Киеве.

    «Регулярно появляются сообщения о проблемах в Раде, усталости депутатов, падении мотивации членов правительства и других винтиков политической системы», – отметил он.

    Политолог заметил, что такие масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме.

    В заключение политолог отметил, что в ближайшие несколько месяцев может возникнуть некий позитивный импульс, однако позднее «наступит суровая реальность».

    «Окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – резюмировал Чеснаков.

    Ранее было объявлено об отставке министров юстиции, промышленности и защиты окружающей среды. Также подали в отставку вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сообщалось, что готовится отставка главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Кроме того, Владимир Кудрицкий уволен с должности главы национальной энергетической компании «Укрэнерго». Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

    Газета Financial Times предполагала, что отставки министров на Украине вызваны тем, что президент Украины Владимир Зеленский пытается укрепить свою власть.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    Минобороны сообщило об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные во вторник ударили по полтавскому учебно-тренировочному центру ВСУ, там иностранные инструкторы обучали украинских специалистов связи и РЭБ из всех соединений, сообщило Минобороны.

    В этом же 179-м объединенном учебно-тренировочном центре ВСУ готовились операторы дронов, которые участвуют в нанесении ударов по гражданским объектам в России, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    В среду утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами» и ударными дронами, по предприятиям украинского ВПК во Львове.

    На этих предприятиях производятся и ремонтируются электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

    Ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Источник во вторник сообщал, что в результате удара в Полтаве ликвидировали более 300 украинских военнослужащих, включая иностранных инструкторов.

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    4 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Западные СМИ назвали преемника Кулебы

    Bloomberg: Замглавы МИД Украины Андрей Сибига сменит Кулебу на посту главы ведомства

    Западные СМИ назвали преемника Кулебы
    @ Altan Gocher/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД Украины Андрей Сибига, как ожидается, сменит Дмитрия Кулебу на посту главы ведомства, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

    «Ожидается, что украинский дипломат Андрей Сибига сменит Дмитрия Кулебу на посту главы МИД», – приводит слова источника Bloomberg РИА «Новости».

    Как отмечает Bloomberg, Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО.

    В среду спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке.

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    4 сентября 2024, 19:19 • Новости дня
    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

    Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

    Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Развитию торговли между Россией и Китаем может способствовать наращивание инвестиций и решение проблемы платежей. Вкупе со строительством новой транспортной инфраструктуры, это благотворно скажется на нашем товарообороте, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Островский. Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия.

    «В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

    «Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

    «В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

    «Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

    Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

    При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

    Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

    Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.

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    4 сентября 2024, 21:25 • Новости дня
    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши

    Зампред Совбеза России Медведев заявил о необходимости «санитарного кордона» до Польши

    Медведев: Санитарный кордон России может дойти до Польши
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия намерена создать «санитарный кордон» на границе с Украиной для защиты от обстрелов дальнобойным оружием со стороны ВСУ в случае его передачи Западом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, ширина «санитарного кордона» будет зависеть от дальности вооружений, которые будут поставляться Украине.

    «Если они хотят получить дальнобойные средства поражения, крылатые и баллистические ракеты, то тогда этот санитарный пояс должен простирать на всю глубину, до Польши», – сказал он на встрече с коллективом ТАСС.

    Ранее Медведев заявил, что cпециальная военная операция России на Украине оказала колоссальное влияние на всю военную науку. По его словам, сегодняшнее представление о тактике ведения боевых действий разительно отличается от представления, которое было до начала СВО.

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    4 сентября 2024, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    Путин призвал разобраться с созданием российского регионального самолета
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры на Дальнем Востоке призвал решить вопрос с созданием регионального самолета.

    Глава государства подчеркнул, что Россия нуждается в этом самолете, однако его строительство постоянно откладывается, передает ТАСС.

    «Нам нужен самолет региональный, но, Трутнев Юрий Петрович (полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе) докладывал, да и я, собственно, знаю из других источников, мы откладываем и откладываем, все вправо и вправо, строительство и появление этого регионального, так нужного нам самолета», – сказал Путин, попросив доложить о реализации этих планов.

    Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что выпуск самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    4 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    Российские войска освободили Пречистовку и Карловку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» поразили формирования 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны у Шахтерского, Доброволья (ДНР) и Приютного (Запорожская область), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также они отразили контратаку украинских штурмовиков 72-й механизированной бригады. В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 150 человек.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 32-й, 100-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Дзержинска, Украинска, Димитрова и Селидово в ДНР.

    Она также отразила семь контратак украинских штурмовиков 53-й механизированной, 71-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 37-й бригады морской пехоты, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли свыше 480 человек, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 37-й бригады морской пехоты и 39-й бригады береговой обороны у Берислава, Токаревки, Веровки (Херсонская область) и Тамарино (Николаевская область).

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 80 человек, также уничтожено два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

    Коментарии (2)
    4 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск

    Минобороны: ВСУ спасались хаотичным бегством при освобождении Пречистовки в ДНР российскими войсками

    Стало известно о бегстве ВСУ из Пречистовки в ДНР при наступлении российских войск
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством, сообщило Минобороны России.

    Убегая, украинские военнослужащие бросили оружие и боеприпасы на передовых позициях, добавили в ведомстве, передает ТАСС.

    Минобороны также показало видео бегства боевиков ВСУ из Пречистовки, снятое подразделением БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

    Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки «Восток» в последние сутки освободили Пречистовку в ДНР, группировка «Центр» освободила Карловку в том же регионе.

    Коментарии (0)
    4 сентября 2024, 14:49 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли до 450 военных и 17 единиц бронетехники
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за сутки на Курском направлении потеряли до 450 человек, сообщило Минобороны.

    ВСУ также потеряли 17 единиц бронетехники, включая танк, БМП и 15 боевых бронированных машин, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также украинская сторона потеряла там до 40 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, включая три французских САУ Caesar и одно американское М777, РЗСО M142 HIMARS и M270 MLRS.

    Группировка «Север» отразила две атаки украинских штурмовиков в направлении Малой Локни и Комаровки, сорваны попытки атак в сторону Коренево, Ольговки и Погребков.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой и 1-й бригады нацгвардии у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, Гордеевки, Краснооктябрьского, Княжьего Первого, Кубаткини, Любимовки, Мартыновки, Малой Локни, Новоивановки, Орловки, Обуховки, Снагостя и Успеновки.

    Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Ворожбы, Великого Бобрика, Глухова, Мирополья, Новых Басов, Орловки, Павловки, Сумов, Эсманьи, Юнаковки и Ямполья.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. человек, 81 танк, 39 БМП, 70 БТР, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 установки РСЗО, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО.

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    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

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    Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

    На Украине более чем на 50% сменится состав кабмина. Первая часть министров уже покинула свои посты. Это событие вызвало недоумение на Западе: пока одни издания считают, что изменения призваны усилить централизацию власти, другие отмечают, что произошедшее может стать «началом конца» офиса Зеленского. Что на самом деле может означать «министропад» по-киевски? Подробности

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    Удар по Институту связи в Полтаве выбил у ВСУ ценный ресурс

    В результате удара по Институту связи в Полтаве противник одновременно лишился большого числа специалистов по связи и РЭБ. Как отмечают в экспертной среде, именно эти кадры сейчас ценятся особо, и от них во многом зависит ход современных боевых действий. Как России удалось нанести столь эффективный удар? Подробности

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    Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости

    Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи. Они поверили в звучавшие долгие годы заверения о финской «безопасности и гостеприимстве». Новый закон, который вскоре будет внесен в финский парламент, показывает истинную цену таким обещаниям. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Путин в Монголии разозлил Украину

      Визит президента России Владимира Путина в Монголию вывел из себя руководство Украины, где пообещали «поработать с партнерами» и «наказать» монголов, от которых почему-то ждали ареста главы российского государства по ордеру МУС. Но ждали, разумеется, напрасно.

    • На земли России позарился Тайвань

      Если бы в Пекине правда хотели восстановить территориальную целостность Китая, то забрали бы назад российское Приамурье и другие территории, когда-то бывшие частью Китая, а не посягали бы на Тайвань. С таким заявлением выступил глава тайваньской администрации Лай Циндэ (Уильям Лай). Что ответить на подобную наглость?

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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