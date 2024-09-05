Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.21 комментарий
Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА и снаряд РСЗО над территорией России
Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА и снаряд РСЗО над российской территорией
Российская система ПВО за ночь уничтожила семь беспилотников ВСУ и снаряд РСЗО «Ольха» над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что один снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще три беспилотника были сбиты над Курской областью, а два – над Брянской.
Ранее сообщалось, что в приграничном районе Курской области уничтожен украинский беспилотник и управляемые авиабомбы.