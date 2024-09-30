Участники программы «Время героев» отметили годовщину воссоединения новых регионов с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Председатель Народного совета ДНР Артем Жога выступил с речью, в которой подчеркнул, что у каждого свой фронт, и теперь у участников программы он особый.

«Наш фронт впереди! Мы готовы выполнять задачи там, куда пошлет нас Родина, и где мы будем нужны в тот момент и в тот час, когда понадобится наша помощь. Сейчас мы получаем огромную базу знаний, которая вместе с военным опытом будет служить на благо нашей Родины!» – сказал Жога, его слова приводит Telegram-канал программы «Время героев».

Герой России Владислав Головин в своем выступлении акцентировал внимание на том, что его будущий карьерный путь будет определяться интересами страны. «Мы люди военные. Как Родина прикажет, так оно и будет. У нас в уставе так определено. Несомненно, приказ мы выполним. Все наши усилия будут направлены только на укрепление позиций нашей страны на мировой арене», – отметил он.

«Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов». Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

Ранее актер Александр Макогон, уроженец Донецка, в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что Россия делает все возможное для восстановления в Донбассе нормального быта людей. Население благодарно стране и верит, что после победы в спецоперации регион будет переживать свои лучшие времена, отметил Макогон.

Напомним, 30 сентября в России празднуется День воссоединения с Донбассом и Новороссией. Владимир Путин в своем видеообращении выразил благодарность россиянам за активное участие в восстановлении освобожденных территорий Донбасса и Новороссии, отметив их патриотизм.

Позже глава государства по видеосвязи принял участие в открытии восстановленных объектов в Донбассе и Новороссии. «Знаю, что работа проведена действительно большая, и, повторю, она обязательно будет продолжена, а результаты уже сейчас впечатляют», – отметил Путин. По его словам, создание равных возможностей для учебы, развития и личностного роста жителей России во всех ее регионах стало общей целью.