Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.4 комментария
Хабаровчанин получил 15 лет за госизмену и диверсию
Россиянин из Хабаровска осужден на 15 лет за госизмену, диверсию и другие преступления
В Хабаровске россиянин Цан-Хо получил наказание в виде 15 лет лишения свободы за государственную измену и диверсию, первые три года из которых он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима, сообщил Первый Восточный окружной военный суд.
В сообщении говорится, что первые три года наказания он проведет в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему ограничат свободу на один год и шесть месяцев по окончании основного срока, передает РИА «Новости».
Как передает источник, Цан-Хо был признан виновным в соответствии с несколькими статьями Уголовного кодекса России. Среди них: статья 275 – за государственную измену, ч. 2 ст. 281.3 – за организацию диверсионного сообщества, ч. 1 ст.205.2 – за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ст. 281.2 – за прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и другие.
Отмечается, что судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, что ограничило доступ к информации о деталях дела для широкой общественности. Однако суд вынес свой вердикт, основываясь на представленных доказательствах и свидетельских показаниях.
Ранее Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену.