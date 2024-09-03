С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.2 комментария
В Турции не исключили выход CША из переговоров по Газе
При отсутствии прогресса в переговорах США намерились выйти из переговоров по Газе, считают в Турции
CША намерены выйти из переговоров по Газе, если в ближайшие две недели не будет достигнуто решение о прекращении огня, сообщал источник в МИД Турции.
«Официальный представитель палестинского движения ХАМАС, лично участвующий в переговорах о прекращении огня, передал высокопоставленным чиновникам МИД Турции информацию о ходе переговоров. В связи с проблемами безопасности в регионе и предстоящими президентскими выборами США, возможно, искренне пытаются достичь соглашения о прекращении огня. Однако США не оказывают никакого давления на Израиль», – заявил высокопоставленные источник в МИД Турции РИА «Новости».
По сведениям чиновника, США заявили, что будут продолжать переговоры еще две недели. И, в случае, если решение не будет достигнуто, они выйдут из переговоров. По мнения турецкого представителя, данное решение крайне опасно, поскольку возвращает к исходной точке.
Ранее во вторник сообщалось, что заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости сохранения израильского контроля над Филадельфийским коридором на границе с сектором Газа существенно осложнило переговоры о прекращении огня.