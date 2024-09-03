Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
CNN: Заявление Нетаньяху о Филадельфийском коридоре сорвало переговоры по Газе
Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о необходимости сохранения израильского контроля над Филадельфийским коридором на границе с сектором Газа существенно осложнило переговоры о прекращении огня, сообщает канал CNN.
По данным источников, позиция Нетаньяху по Филадельфийскому коридору стала неожиданностью для посредников, которые до этого активно работали над поиском компромиссов, передает РИА «Новости».
«Этот парень сорвал все одной фразой», – подчеркнул источник телеканала.
Филадельфийский коридор является стратегически важным объектом, контролирующим границу между сектором Газа и Египтом.
Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует выводить войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта, так как контроль над этой территорией имеет критическое значение для борьбы с ХАМАС.