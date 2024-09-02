Адекватное поведение Грузии стало отклонением от нормы в условиях, когда США требовали от стран бывшего СССР полного самопожертвования в конфликте с Россией. Но для Тбилиси это оказалось прагматичным решением, основанным на собственном опыте взросления.0 комментариев
Нетаньяху: Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом
Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен отводить войска от границы Газы с Египтом
Израиль не планирует выводить войска из Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта, так как контроль над этой территорией имеет критическое значение для борьбы с ХАМАС, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
По словам премьер-министра, Израиль поставил перед собой четыре основные цели: уничтожить ХАМАС, вернуть всех похищенных, вернуть безопасность в дом жителей севера Израиля и сделать так, чтобы Газа больше не угрожала стране, передает ТАСС.
«Три из этих целей связаны с одним местом – Филадельфийским коридором. Это является источником ресурсов и вооружения для ХАМАС», – отметил он, добавив, что именно по этой причине израильтяне «обязаны контролировать» этот район.
Ранее Нетаньяху извинился перед родителями погибшего в Газе россиянина.