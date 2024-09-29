«Хезболла» подтвердило гибель двух командиров после атаки Израиля

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в пресс-службе, в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и командир южного фронта движения Али Караки. Эти удары стали частью напряженности в регионе, связанной с продолжающимся конфликтом между Израилем и «Хезболлой», передает РИА «Новости».

В заявлении пресс-службы «Хезболлы» отмечено, что Али Караки погиб в результате «преступного сионистского авиаудара» по кварталу Харет Хрейк 27 сентября. «Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте», – сказано в заявлении.

Кроме того, в том же заявлении добавлено, что Набиль Каук погиб 28 сентября после израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы. Эти события подчеркивают продолжающуюся опасность и напряженность в регионе, где «Хезболла» и Израиль давно находятся в состоянии конфликта.

Ранее израильская армия сообщила о ликвидации Набиля Каука, члена центрального совета «Хезболлы», в результате точечного авиаудара в Ливане.