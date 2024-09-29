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    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    29 сентября 2024, 17:59 • Новости дня

    «Хезболла» подтвердило гибель двух командиров после атаки Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и Али Караки, что вызвало напряженность в регионе, сообщили в пресс-службе движения.

    Как указали в пресс-службе, в результате израильских авиаударов по южным пригородам Бейрута погибли члены центрального совета «Хезболлы» Набиль Каук и командир южного фронта движения Али Караки. Эти удары стали частью напряженности в регионе, связанной с продолжающимся конфликтом между Израилем и «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    В заявлении пресс-службы «Хезболлы» отмечено, что Али Караки погиб в результате «преступного сионистского авиаудара» по кварталу Харет Хрейк 27 сентября. «Высокопоставленный командир Али Караки погиб в результате преступного сионистского авиаудара по кварталу Харет Хрейк (27 сентября) в южном пригороде Бейруте», – сказано в заявлении.

    Кроме того, в том же заявлении добавлено, что Набиль Каук погиб 28 сентября после израильского удара по кварталу Шиях в южном пригороде ливанской столицы. Эти события подчеркивают продолжающуюся опасность и напряженность в регионе, где «Хезболла» и Израиль давно находятся в состоянии конфликта.

    Ранее израильская армия сообщила о ликвидации Набиля Каука, члена центрального совета «Хезболлы», в результате точечного авиаудара в Ливане.

    29 сентября 2024, 15:34 • Новости дня
    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы

    Медэксперты установили, что Насрулла скончался от тупой травмы после взрыва

    Стали известны результаты вскрытия тела Насруллы
    @ REUTERS/Khalil Hassan

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медицинская экспертиза показала, что генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла погиб из-за тупой травмы головы и туловища, полученной при взрыве, в результате которого рухнул дом на южной окраине Бейрута, сообщает издание Al Nahar.

    Как говорится в сообщении, эксперты в Бейруте подтвердили, что генсек шиитской организации «Хезболла» Хасан Насрулла скончался из-за тупой травмы, передает ТАСС. Результаты медицинской экспертизы показали, что его тело, извлеченное из-под завалов, не имеет следов ранений. Медэксперты зафиксировали тупую травму головы и туловища, что и послужило причиной гибели.

    Данное обстоятельство указывает на то, что Насрулла погиб не от внешнего воздействия, вызванного боевыми снарядами, а вследствие разрушительных последствий взрыва, вызванного бомбардировкой.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб в результате атаки на Бейрут, следует из официального заявления организации.

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    29 сентября 2024, 11:10 • Новости дня
    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы

    Израиль убил Хассана Насруллу и других лидеров «Хезболлы» в подземном бункере

    Стали известны подробности ликвидации Израилем лидера «Хезболлы» Насруллы
    @ NABIL MOUNZER/EPA/ТАСС

    В результате израильской операции в бункере на юге Бейрута были убиты Хасан Насрулла и другие ключевые фигуры «Хезболлы», что стало возможным благодаря разведданным о встрече лидеров.

    Как сообщает The Wall Street Journal, операция Израиля привела к гибели Хасана Насруллы и других высокопоставленных лидеров «Хезболлы». Нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута.

    Израильская атака была проведена на основе разведданных, которые указывали на собрание лидеров в пятницу. В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал лидера «Хезболлы» Хасана Насруллу «террористом номер один» и подчеркнул важность его ликвидации для изменения баланса сил в регионе. Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который привел к гибели Насруллы и усилил напряженность в регионе. Между тем вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в данном действии, назвав Насруллу террористом.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    28 сентября 2024, 20:45 • Новости дня
    Лавров отреагировал на заявление Байдена об убийстве лидера «Хезболла»

    Лавров назвал слова Байдена об убийстве Насруллы отражением подходов США к конфликтам

    Сергей Лавров, комментируя заявление Джо Байдена о «справедливости» убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, подчеркнул, что это демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в таких ситуациях.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена о недавнем убийстве лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, пишет ТАСС. Байден одобрил убийство Насруллы, что, по мнению главы российского МИД, отражает подходы США к конфликтам.

    Лавров подчеркнул, что произошедшее в Бейруте политическое убийство является еще одним примером такой политики. Он отметил, что США имеют «иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться». Лавров сделал это заявление после своей поездки на неделю высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Высказывание Лаврова намекает на то, что США, по мнению России, руководствуются своей собственной интерпретацией правил ведения международных конфликтов. В данном случае это касается поддержки действий, направленных на физическое устранение политических лидеров.

    Ранее Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «справедливая мера за многолетний террор». В своб очередь Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства Насруллы, назвав это политическим убийством и отметив обострение арабо-израильского конфликта.

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    28 сентября 2024, 19:49 • Новости дня
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    Лавров назвал гибель Насруллы политическим убийством
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством, и отметил обострение арабо-израильского конфликта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Генеральной Ассамблее ООН назвал гибель лидера шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы политическим убийством, передает

    ТАСС. В своем выступлении Лавров выразил обеспокоенность тем, что подобные методы убийств становятся обычной практикой. Министр подчеркнул, что это трагическое событие произошло в Бейруте и указал на его негативное влияние на региональную безопасность.

    Также Лавров связал убийство с общим обострением ситуации в различных регионах Ближнего Востока, включая арабо-израильский конфликт и другие горячие точки. Глава МИД России отметил, что безопасность в мире должна быть равной и неделимой для всех, иначе ее не будет ни для кого. По его словам, Россия много лет пыталась донести это понимание до стран Запада, которые, по мнению министра, страдают от комплекса исключительности и безнаказанности.

    Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в Бейруте, а операция была названа «Новый порядок». Спустя некоторое время шиитское движение «Хезболлах» подтвердило гибель своего лидера. Этот инцидент усиливает напряженность в регионе и подчеркивает важность поиска решений для стабилизации ситуации.

    Ранее МИД России обвинил Израиль в политическом убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы и подчеркнул, что ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    Востоковед Кирилл Семенов отметил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражения движения, так как иранские офицеры могут начать руководить его военными операциями.

    Кроме того, эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла» столкнулась с «врагом изнутри», который подсказал местоположение Насраллы, всегда державшееся в секрете.

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    28 сентября 2024, 21:28 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху

    Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион во время возвращения Нетаньяху в Израиль

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» заявило о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в момент возвращения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возвращался в страну, сообщает ТАСС. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, выступая на канале Al Masirah, принадлежащем хуситам.

    Сариа заявил следующее: «Ракетные войска провели операцию с целью поражения аэропорта Яффо, называемого в Израиле Бен-Гурион, во время прибытия преступника Биньямина Нетаньяху». До настоящего времени официальных подтверждений этого удара нет.

    Аэропорт Бен-Гурион является важной транспортной точкой Израиля и одним из основных международных воздушных узлов страны. Информация о возможных атаках на объекты такого уровня всегда вызывает повышенное внимание со стороны международного сообщества.

    Напомним, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив, заявив о применении гиперзвуковой баллистической ракеты. В ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «взимать высокую плату» с любого, кто попытается на него напасть.

    Между тем в субботу первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может привести к уничтожению Израиля и подчеркнул готовность Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления.

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    28 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»

    Нетаньяху назвал убийство Насруллы необходимым для целей Израиля

    Нетаньяху назвал Насруллу «террористом номер один»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ликвидация лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы является важным шагом для изменения баланса сил в регионе и возвращения израильтян на север страны, заявил глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в своем первом выступлении после убийства Насруллы заявил, что его устранение является важным шагом для достижения поставленных Израилем целей – «безопасного возвращения жителей севера в свои дома и изменения баланса сил в регионе на годы вперед», передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что это будет способствовать усилиям по освобождению заложников из сектора Газа: «Чем больше глава палестинского движения ХАМАС Синвар видит, что «Хезболла« больше не придет ему на помощь, тем больше шансов на возвращение наших похищенных».

    Нетаньяху охарактеризовал Насруллу как «террориста номер один» и «главного двигателя оси зла Ирана», отмечая, что «Хезболла» планировала уничтожение Израиля.

    Он подчеркнул, что Насрулла был не только управляем Ираном, но и сам часто управлял действиями Ирана. «Мы свели счеты с тем, кто несет ответственность за убийство бесчисленных израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов», - добавил премьер.

    «Пока Насрулла был жив, он бы быстро восстановил потенциал «Хезболлы», который мы подорвали. Поэтому я отдал приказ – и его больше нет с нами», – сказал Нетаньяху.

    Нетаньяху также предупредил граждан Израиля о значительных вызовах в ближайшие дни и назвал текущие события историческим поворотным моментом. Он отметил, что «есть большие достижения, но работа еще не завершена». Премьер также пригрозил Ирану ответным ударом в случае атаки и выразил поддержку силам, противостоящим Тегерану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля заявила, что Насрулла был убит в результате авиаудара в Бейруте. Эта операция получила кодовое название «Новый порядок». Вскоре после этого движение «Хезболлах» официально подтвердило гибель своего лидера.

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    29 сентября 2024, 01:55 • Новости дня
    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН

    Лавров раскритиковал США за блокировку в Совбезе ООН резолюций по палестино-израильскому конфликту

    Лавров раскритиковал США за блокировку резолюций СБ ООН
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США блокируют резолюции Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту, что препятствует выполнению СБ его функций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По словам министра, США не выполнили VII главу Устава ООН, которая касается мер в случае агрессии и нарушений мира. Он подчеркнул, что «все резолюции Совета Безопасности должны выполняться», передает ТАСС.

    «Можно предложить санкции в отношении тех, кто не выполняет требования Совета Безопасности, но и это тоже будет заветировано», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр пояснил, что седьмая глава является «принудительной» для тех, кому адресовано требование соответствующего решения Совета Безопасности.

    Он выразил мнение, что страны, применяющие право вето, иногда наносят ущерб своей репутации. По словам Лаврова, «вода камень точит», хотя он признал сложность ситуации.

    Министр указал, что резолюции могут содержать требования о прекращении поставок вооружений в зону конфликта. «Ну, естественно, все понимают, что американцы будут это ветировать, как они ветировали всё, что было до этого», – сказал глава МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно было бы урегулировать быстро и эффективно.

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    28 сентября 2024, 19:42 • Новости дня
    В Иране предрекли уничтожение Израиля после гибели Насруллы

    Первый вице-премьер Ирана заявил, что гибель Хасана Насруллы приведет к уничтожению Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Гибель лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы может стать причиной уничтожения Израиля и подчеркнул намерение Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

    Ареф отметил, что «несправедливо пролитая кровь мучеников пути сопротивления уничтожит сионистский режим», передает ТАСС.

    Он также выразил твердую позицию Ирана в продолжении поддержки сил исламского сопротивления, к которым страна относит различные мусульманские, преимущественно шиитские, военизированные группировки. Среди них палестинская ХАМАС, ливанская «Хезболлах», «Исламское сопротивление Ирака» и йеменское движение хуситов «Ансар Аллах».

    Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Ливан заставит Израиль пожалеть о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы.

    В свою очередь, востоковед Кирилл Семенов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, каким может быть будущее «Хезболлы» без Насруллы, подчеркнув важность этой фигуры для движения.

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    28 сентября 2024, 21:51 • Новости дня
    NYT: Израиль разочаровал США ударом по Бейруту

    New York Times: Американские чиновники расценили удар Израиля по Бейруту как акт неповиновения

    Американские чиновники выразили разочарование Израилем после авиаудара по Бейруту, который расценивают как неповиновение; удар привел к гибели лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, что усилило напряженность в регионе, пишет New York Times.

    Американские чиновники выражают разочарование в связи с действиями Израиля после удара по Бейруту, который они рассматривают как акт неповиновения, сообщает РИА «Новости» со ссвлкой на New York Times. Представители США обеспокоены возможной эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на почти год усилий президента Джо Байдена по предотвращению подобных инцидентов. Это подчеркивает растущий разрыв в отношениях между администрацией Байдена и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В пятницу в Бейруте произошло около десяти взрывов, которые, как выяснилось, были результатом авиаудара ВВС Израиля. Бригадный генерал Даниэль Хагари из Армии обороны Израиля заявил, что целью удара был главный штаб «Хезболлах», расположенный под жилыми домами в районе Дахия. В результате атаки погиб лидер «Хезболла» Хасан Насрулла, что было подтверждено самим шиитским движением.

    Израильские власти уточнили, что предупредили США об атаке за несколько минут до ее начала. Однако президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не был осведомлен о предстоящей операции и не принимал в ней участие. Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон добавил, что Израиль пока не подтверждает, что целью удара был именно Насрулла.

    Ранее движение «Хезболла» подтвердило смерть Хасана Насруллы в результате израильской атаки на Бейрут.

    Востоковед Кирилл Семенов заявил, что убийство руководства «Хезболлы» не означает поражение движения. А ксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян предположила, что «Хезболла», скорее всего, столкнулась с «врагом изнутри», подсказавшим местоположение Насруллы.

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    28 сентября 2024, 20:02 • Новости дня
    Байден назвал убийство Насруллы «мерой справедливости»

    Байден назвал «справедливым» убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы в результате израильской атаки, подчеркнув, что это «ссправедливая мера за многолетний террор».

    Президент США Джо Байден прокомментировал убийство лидера движения «Хезболлах» Хасана Насруллы израильскими силами, сообщает ТАСС.

    Байден заявил, что считает это справедливым возмездием за теракты, в которых Насруллу и его группу обвиняют на протяжении четырех десятилетий.

    «Его смерть в результате израильского авиаудара – это мера справедливости за многочисленные жертвы, включая тысячи американцев, израильтян и мирных жителей Ливана», – заявил Байден.

    Американский президент также заверил, что Соединенные Штаты поддерживают право Израиля защищаться от угроз со стороны «Хезболлах», ХАМАС, хуситов и других террористических групп, которые получают поддержку от Ирана. Байден отметил, что данная операция, проведенная израильской армией, была ответом на многолетние действия «Хезболлах», которые представляли угрозу для Израиля и его союзников.

    Тем не менее, Байден подчеркнул, что США стремятся к снижению напряженности в регионе, намереваясь использовать дипломатические методы для разрешения конфликтов в Газе и Ливане. Он отметил, что настало время для достижения соглашений, которые помогут устранить угрозы Израилю и обеспечить стабильность на Ближнем Востоке.

    Армия обороны Израиля подтвердила, что Насрулла был убит в результате авиаудара в Бейруте. Эта операция получила кодовое название «Новый порядок». Вскоре после этого движение «Хезболлах» официально объявило о гибели своего лидера.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил крайнюю тревогу по поводу убийства лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это политическим убийством. МИД России обвинил Израиль в причастности к этому убийству и подчеркнул, что вся ответственность за возможную эскалацию на Ближнем Востоке ляжет на израильские власти.

    В свою очередь, востоковед Кирилл Семенов отметил, что гибель Насруллы не следует приравнивать к поражению «Хезболлы», так как иранские офицеры могут взять на себя руководство всеми военными операциями движения.

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    28 сентября 2024, 21:43 • Новости дня
    Харрис вслед за Байденом поддержала убийство Насруллы

    Вице-президент США Харрис вслед за Байденом поддержала убийство лидера «Хезболла» Насруллы Израилем

    Вице-президент США Камала Харрис, как и президент Джо Байден, поддержала израильские силы в убийстве лидера «Хезболла» Хасана Насруллы, назвав его террористом.

    Вице-президент США Камала Харрис поддержала действия израильских сил, которые привели к гибели лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы, передает ТАСС. Харрис, как и президент США Джо Байден, считает Насруллу террористом, на руках которого кровь американцев. Она заявила, что на протяжении десятилетий его руководство «Хезболла» дестабилизировало Ближний Восток, что привело к гибели множества людей в различных странах региона.

    Харрис подчеркнула свою приверженность безопасности Израиля и заявила, что поддерживает право этой страны на защиту от Ирана и поддерживаемых им группировок, включая «Хезболла», ХАМАС и хуситов. Вице-президент отметила, что, несмотря на поддержку Израиля, она и президент Байден не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Они предпочитают дипломатическое урегулирование на границе Израиля и Ливана для обеспечения стабильности в регионе.

    Убийство Насруллы было подтверждено Армией обороны Израиля, которая провела атаку в Бейруте, получившую кодовое название «Новый порядок». Шиитское движение «Хезболла» подтвердило гибель своего лидера после атаки.

    В субботу президент США Джо Байден одобрил ликвидацию лидера «Хезболлах» Хасана Насруллы, назвав это «справедливой мерой за многолетний террор». В ответ на это Сергей Лавров подчеркнул, что данное заявление демонстрирует подходы США к ведению конфликтов и их руководству в подобных ситуациях.

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    28 сентября 2024, 22:58 • Новости дня
    Власти Израиля начали обсуждать расширение военной операции в Ливане

    Военное руководство Израиля собралось для обсуждения возможности расширить операции на северном направлении

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Израиля Йоав Галант собрал оперативное совещание с участием начальника Генштаба Герци Халеви и представителей армии и разведки, чтобы обсудить возможное расширение военных действий на северном направлении, сообщила пресс-служба министерства.

    Как сообщило минобороны, совещание созвано с целью «оценки ситуации по поводу расширения действий Армии обороны Израиля на северном направлении», передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане.

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    28 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Израиля к ограниченной наземной операции в Ливане

    ABC News: Израиль готовится к ограниченной наземной операции против «Хезболла» в Ливане

    Израиль готовится к ограниченной наземной операции в Ливане на фоне обострения конфликта и массированных авиаударов по объектам «Хезболла», что вызвало массовый исход более 90 тыс. жителей из южного Ливана, сообщают западные СМИ.

    Израиль готовится к ограниченной наземной операции на территории Ливана, сообщает ABC News со ссылкой на представителя администрации США. Наступательная операция израильской армии получила название «Стрелы севера», передает РИА «Новости».

    С начала действий израильская армия наносит массированные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане. Уже зафиксированы точечные удары по Бейруту, где ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлах», включая генсека движения Хасана Насруллу.

    На фоне эскалации конфликта более 90 тыс. жителей южного Ливана были вынуждены покинуть свои дома. «Хезболла» отвечает ракетными обстрелами по северу Израиля, а дальность ракетных атак значительно увеличилась, достигая даже районов Тель-Авива. Ежедневно Израиль фиксирует десятки ракетных залпов, некоторые из которых приводят к ранениям среди гражданского населения.

    После израильско-ливанской войны 2006 года была принята резолюция Совбеза ООН 1701, которая предусматривала вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание сил ООН. Однако за последние 18 лет «Хезболла» восстановило свою инфраструктуру на юге страны. Обострение на границе произошло после начала израильских военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Ирана Али Хаменеи заявил: Ливан сделает так, чтобы Израиль пожалел о своих действиях в свете сообщений о гибели генсека «Хезболлах» Хасана Насруллы.

    В свою очередь, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф подчеркнул намерение Тегерана поддерживать силы исламского сопротивления и отметил, что гибель Насруллы может стать причиной уничтожения Израиля.

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    29 сентября 2024, 17:14 • Новости дня
    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы

    Израильский эксперт назвал условия для ответа Ирана и «Хезболлы» на убийство Насруллы

    Ципис оценил перспективы «Хезболлы» после гибели Насруллы
    @ Bilal Hussein/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хасан Насрулла незаменимый лидер «Хезболлы». Его устранение поставит под вопрос само существование организации, а Иран сможет вступиться за своих прокси лишь при условии подключения к конфликту Турции, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища.

    «Ликвидация Хасана Насруллы станет для «Хезболлы» критическим ударом, который движение рискует не пережить. Вполне возможно, что организации осталось существовать несколько месяцев. Он был сильным лидером, который возглавлял объединение на протяжении 20 лет», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «То есть фактически вокруг него оформлялось именно то движение, за деятельностью которого мы наблюдали последние годы. Он обладал большим количеством связей и ценных контактов. Через него шли все финансовые и военные потоки поддержки «Хезболлы». Насрулла во многом успел стать иконой для собственных последователей», – рассказывает собеседник.

    «Такие люди в целом незаменимы. На его место может прийти лишь формальный глава организации, который не будет обладать соразмерным с ним влиянием и авторитетом. К тому же никто не может дать гарантий, что его преемник не будет спустя какое-то время также убит Израилем», – полагает он.

    «Вполне возможно, что Иран попытается заступиться за собственное прокси. Самостоятельно сегодняшняя «Хезболла» вряд ли способна дать отпор Тель-Авиву. Для Тегерана, в свою очередь, важно понять: а стоит ли вообще идти на повышение ставок в игре с еврейским государством ради осколков некогда мощного движения?» – рассуждает эксперт.

    «Тем не менее, если Иран все же решит вступить в эту игру, то можно ожидать масштабного удара по территории Израиля с использованием ракет и БПЛА. Если Турция также выразит готовность встать на защиту «Хезболлы», это также повысит шансы на ответ со стороны Тегерана. Риторика Анкары в последнее время становится все жестче и жестче», – заключил Ципис.

    Ранее в Бейруте подтвердили гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы в результате тупой травмы головы и туловища. Его тело, извлеченное из-под завалов, не имело следов ранений. Таким образом, смерть наступила не в результате внешнего воздействия боевых снарядов, но от разрушительных последствий самой бомбардировки.

    Напомним, Насрулла погиб в ходе операции Израиля по устранению лидеров «Хезболлы». Как пишет The Wall Street Journal, нападение произошло в бункере, расположенном в 20 метрах под землей в южной части Бейрута. Атака была нанесена с помощью разведданных, которые и указали на собрание ключевых лиц объединения в пятницу.

    В результате бомбардировки погибли многие лидеры, была уничтожена часть электроники и арсенала ракет «Хезболлы». Напряженность среди представителей группировки нарастала из-за сдерживающих действий со стороны Ирана, который препятствовал более агрессивному ответу на действия Израиля, отмечает американское издание.

    Некоторые участники собрания планировали обсудить недовольство ограничениями, накладываемыми Ираном, что не позволяло «Хезболле» усилить ответные меры на израильские атаки. Группа лидеров находилась в бункере, скрываясь от израильских ударов, и обсуждала текущую обстановку и возможные дальнейшие действия.

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    28 сентября 2024, 19:54 • Новости дня
    Лавров призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием

    Лавров осудил массовое наказание палестинцев и призвал обеспечить гуманитарную помощь

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул необходимость прекращения убийств палестинцев с использованием американского оружия и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регион.

    Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, выразил обеспокоенность по поводу массового наказания палестинцев после теракта 7 октября 2023 года, передает ТАСС.

    Глава российского МИДа отметил, что трагедия обернулась гуманитарной катастрофой и требует международного вмешательства.

    «Убийству мирных жителей Палестины американским оружием необходимо немедленно положить конец,» – заявил Лавров.

    Он отметил важность доставки гуманитарных грузов в анклав и восстановления инфраструктуры. Также Лавров подчеркнул необходимость гарантированного самоопределения палестинцев и создания жизнеспособного государства в рамках границ 1967 года. Министр назвал вопиющим примером манкирования решениями ООН «заматывание в течение уже почти 80 лет консенсусных резолюций о создании независимого Палестинского Государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».

    Кроме того, Лавров осудил атаку Израиля на Ливан, назвав ее бесчеловечной. Он акцентировал внимание на использовании гражданских технологий в качестве смертоносного оружия и призвал к расследованию этого преступления. По мнению Лаврова, такие действия являются ярким примером террористических методов для достижения политических целей.

    Лавров также раскритиковал Запад за подрыв ценностей глобализации, что, по его мнению, делает невозможной перезагрузку глобального сотрудничества. Отметив инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Лавров поставил под сомнение ее осуществимость в условиях, когда Запад, по его словам, предал основные принципы, которые должны обеспечивать равенство на мировой арене.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль выполнил свои военные задачи в Секторе Газа и нужно начать переговоры о прекращении огня и возвращении заложников.

    Лавров на заседании Совета Безопасности ООН выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно разрешить быстро и эффективно.

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