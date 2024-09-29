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    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    В одесском Измаиле поражены порт и судоремонтный завод
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    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    15 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    29 сентября 2024, 14:04 • Новости дня

    ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу

    Российские войска при поддержке авиации отразили шесть попыток прорыва ВСУ на Курском направлении

    ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска, поддержанные авиацией и артиллерией, отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны РФ.

    Как написали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки российских войск «Север» успешно отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. За последние сутки украинская сторона потеряла более пятидесяти человек личного состава убитыми и ранеными, а также один танк и несколько боевых машин. В ходе боевых действий пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен, говорится в сообщении.

    Кроме того, российские войска продолжают активно действовать против украинских подразделений, вклинившихся на территорию Курской области. Наступательные действия группировки «Север» привели к поражению механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также подразделений нацгвардии и морской пехоты в различных районах.

    Согласно данным Минобороны РФ, российская армия успешно отразила пять контратак противника в населенных пунктах Любимовка, Кремяное и Плехово. Также были сорваны попытки атак на направлениях Ольговка и Погребки.

    В результате активных действий и поддержке авиации и артиллерии, российским войскам удалось нанести значительный урон в живой силе и технике противника в районах населенных пунктов по всему фронту, включая Гуево, Дарьино и другие. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18560 военнослужащих и значительное количество техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается с активной поддержкой российских войск.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Появилось видео ликвидации в Курской области бойца ВСУ с мечом

    Вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области, он был уничтожен российским ударом, сообщают Telegram-каналы.

    Как отмечает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны», украинского военнослужащего с мечом обнаружили российские разведчики. Противник был уничтожен ударом по строению, где он решил спрятаться.

    «По заветам князя Александра Невского», – резюмировали авторы канала.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение бронемашины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    28 сентября 2024, 17:36 • Новости дня
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    Погиб экс-боец ЦАХАЛ, служивший в ДНР под позывным «Моссад»
    @ philos.msu.ru

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», погиб в ДНР от удара FPV-дрона, возвращаясь с боевой задачи у Артемовска, ранее он служил в израильской армии.

    Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

    «Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца. По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР.

    Боец погиб в результате атаки FPV-дрона, сам он также был оператором таких дронов.

    Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.

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    28 сентября 2024, 22:48 • Новости дня
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    Лавров: Каждый срыв договоренностей с Россией делает Украину меньше
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на сокращение территории Украины после каждых сорванных договоренностей с Россией.

    «С каждым разом, когда срывается договоренность, на которую Россия всегда идет, с каждым разом Украина становится меньше», – приводит его слова ТАСС.

    Он привел в пример отказ Украины выполнять Минские соглашения и срыв переговоров в 2022 году. Как отметил Лавров, «если Украина продолжает идти тем же путем, если она будет опять использовать какие-то трюки для того, чтобы выиграть время, у нее это не получится».

    По словам Лаврова, легитимность Украины «подорвана», пока нынешний режим сохраняет власть. Он выразил надежду, что международные партнеры, такие как Китай и Бразилия, учтут «манеры» украинского руководства и его попытки обманом вовлечь других на «зыбкую почву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Украина не смогла удержать свои границы 1991 года из-за недоговороспособности киевского режима. Лавров подчеркивал, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    29 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»

    Михаил Ефремов просил отправить его танкистом на СВО

    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии за ДТП, выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста, сообщили СМИ.

    Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, заявил о своем желании принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Источник из окружения семьи актера рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов выразил намерение подать ходатайство об отправке в зону боевых действий.

    Ефремов заявил о своей готовности стать танкистом и отметил, что обладает навыками вождения, которые могут быть полезны в этой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Также сообщалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

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    29 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    В Измаиле беспилотники поразили порт и судоремонтный завод

    В Измаиле дроны поразили два погрузочных терминала и судоремонтный завод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, в результате чего произошла детонация, что вызвало серию взрывов и повреждений.

    В Измаиле Одесской области были поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что дроны поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта. На этих участках очевидцы заметили вспышки взрывов.

    Судоремонтный завод, находящийся на улице Нахимова, также подвергся атаке. По словам Лебедева, на территории завода произошла сильная детонация, что вызвало значительные разрушения. Завод ранее был известен как завод №999 и играл важную роль в судоремонте региона.

    Ранее, по данным представителей подполья, в результате удара по порту в Одессе был разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ.

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    28 сентября 2024, 23:25 • Новости дня
    Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

    Лавров счел участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызывает удивление, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

    По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.

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    29 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате успешных наступательных действий российские войска установили контроль над населенным пунктом Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), отразив контратаку украинских сил и уничтожив значительные силы и технику противника, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского.

    В сообщении говорится, что ВС России отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, а также несколько артиллерийских установок, включая польскую Krab и американскую М198. Уничтожены три склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В Минобороны добавили, что в других секторах фронта также зафиксированы успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах, где противник потерял до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Константиновки и Северска.

    Активные действия авиации, артиллерии и ракетных войск также способствовали уничтожению объектов противника, включая объекты топливной инфраструктуры и центры радиотехнической разведки. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. «Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», – отметили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Копани, Малой Токмачки Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

    В пресс-службе заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Мариновку в Донецкой народной республике.

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    29 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

    Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

    На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.

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    29 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Российский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Операторы БПЛА ВС России успешно поразили украинскую технику в глубоком тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику в глубоком тылу, благодаря современному оборудованию и автономности до двух недель, сообщил боец с позывным Рубин.

    По его словам, операции проводятся максимально близко к противнику, что позволяет точно поражать украинскую технику в глубоком тылу, передает РИА «Новости». Рубин отметил, что современные методы и техника позволяют автономно действовать в лесах до двух недель подряд, несмотря на попытки противника отследить их работу.

    «Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач, может составлять минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – пояснил «Рубин». Он подчеркнул, что мобильность, разнообразие используемых боеприпасов и профессиональная подготовка бойцов делают эти расчеты крайне эффективными.

    Боец добавил, что современное оборудование обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дронов на значительные расстояния, что является одним из факторов успеха в выполнении таких операций. В условиях изменяющейся боевой обстановки, бойцы спецназа быстро адаптируются, чтобы продолжать выполнение поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и впоследствии был уничтожен российским ударом. Также экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, которая пыталась прорвать линию обороны в районе Суджи. Кроме того, Минобороны показало уничтожение боевой бронированной машины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    29 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине

    Республиканцы в Конгрессе США потребовали от администрации Байдена рассекретить стратегию помощи Украине

    От Байдена потребовали рассекретить стратегию помощи Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Конгрессе США требуют от администрации Джо Байдена рассекретить стратегию помощи Украине, чтобы с ней могла ознакомиться общественность, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет Wall Street Journal, администрация Байдена не сдержала обещание, данное Конгрессу. Весной Конгресс выделил средства на поддержку Киева с условием предоставления «в течение 45 дней стратегии помощи США» для Украины. Однако администрация Байдена лишь заявляла о поддержке Украины «столько, сколько потребуется», передает ТАСС.

    На этой неделе, спустя несколько месяцев после установленного срока, администрация наконец-то подала документ, который оказался полностью засекреченным, что возмутило законодателей. Как подчеркивает издание, такой шаг является «типичным для Байдена созданием проволочек».

    Республиканцы требуют рассекретить его, чтобы общественность могла с ним ознакомиться. Издание уверено, что администрация Байдена не выполнит это требование до президентских выборов, так как вице-президенту Камале Харрис, кандидату от демократов, придется объяснять свою позицию по конфликту на Украине.

    Напомним, некоторые СМИ не исключали, что Харрис, если станет президентом, якобы откажет Киеву в поддержке и выведет Америку из конфликта с Россией.

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    29 сентября 2024, 07:10 • Новости дня
    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине

    Швейцария собралась стать посредником между Западом и Глобальным Югом для урегулирования ситуации на Украине

    Швейцария захотела стать посредником между Западом и Глобальным Югом по Украине
    @ Andreas Haas/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Швейцария хочет сыграть роль связующего звена между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, заявил глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.

    Бидо отметил, что страна стремится к дипломатическому решению конфликта и готова поддерживать инициативы для проведения саммита «во имя мира» на «справедливых и прочных» условиях.

    «Мы видим свою роль, среди прочего, в качестве связующего звена между видением Запада и видением Глобального Юга на пути к миру», – приводит его слова РИА «Новости».

    Бидо сообщил, что кроме Швейцарии на встрече «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией, в качестве наблюдателей присутствовали еще две европейские страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине, которая основана на ценностях ООН, отметив ее значимость для достижения мира. Участие Швейцарии и Франции во встрече группы «Друзья мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине, вызвало удивление у главы МИД России Сергея Лаврова.


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    29 сентября 2024, 06:08 • Новости дня
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    Падение сбитых и подавленных беспилотников вызвало пожары в Воронеже
    @ кадр из видео Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, никто не пострадал, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    Один из падающих БПЛА угодил в жилой комплекс, «произошло возгорание». Кроме того, произошел «пожар в жилой застройке в левобережной части города». Также на окраинах Воронежа и за границами города «несколько сбитых БПЛА горят на земле». «Повреждена крыша одного дома», – сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, Гусев сообщал, что над Воронежской областью обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников.

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    29 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    В Воронеже потушили пожары после атаки БПЛА

    В Воронеже и за его пределами потушили пожары из-за атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками, в том числе на жилых объектах и за их пределами, сообщили в региональном МЧС.

    Как говорится в сообщении, в Воронеже и за его пределами были потушены пожары, возникшие вследствие атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Пожары были зарегистрированы как в пределах города, включая жилые массивы, так и на окраинах, и за пределами города.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из беспилотников упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар. Также возгорания наблюдались в левобережной части города. Несколько беспилотников упали на землях за пределами города, что также привело к возникновению пожаров.

    Представитель МЧС подтвердил, что все пожары были успешно ликвидированы. «Да, все пожары в Воронеже и области потушены», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения подавленных и сбитых украинских беспилотников в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. При этом над Воронежской областью было обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников, как сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа, о чем сообщило Минобороны России.

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    29 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    БПЛА повредил квартиры и машины в Воронежской области

    Гусев: Атака БПЛА на Воронежскую область повредила квартиры, автомобили и детскую площадку

    БПЛА повредил квартиры и машины в Воронежской области
    @ t.me/gusev_36

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате нападения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области были повреждены две квартиры, остекление одного дома и несколько автомобилей, однако пострадавших в результате инцидента нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

    По его словам, повреждения получили различные объекты. Среди них две квартиры, остекление одного дома и детская площадка в Воронеже, передает ТАСС. Также пострадали несколько автомобилей.

    В других районах региона повреждены гараж, дачный дом и ограждения на участках. Гусев отметил, что несмотря на нанесенный ущерб, пострадавших в результате данного происшествия нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками. В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа.

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