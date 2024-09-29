Российские войска при поддержке авиации отразили шесть попыток прорыва ВСУ на Курском направлении

Tекст: Дарья Григоренко

Как написали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки российских войск «Север» успешно отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. За последние сутки украинская сторона потеряла более пятидесяти человек личного состава убитыми и ранеными, а также один танк и несколько боевых машин. В ходе боевых действий пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен, говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска продолжают активно действовать против украинских подразделений, вклинившихся на территорию Курской области. Наступательные действия группировки «Север» привели к поражению механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также подразделений нацгвардии и морской пехоты в различных районах.

Согласно данным Минобороны РФ, российская армия успешно отразила пять контратак противника в населенных пунктах Любимовка, Кремяное и Плехово. Также были сорваны попытки атак на направлениях Ольговка и Погребки.

В результате активных действий и поддержке авиации и артиллерии, российским войскам удалось нанести значительный урон в живой силе и технике противника в районах населенных пунктов по всему фронту, включая Гуево, Дарьино и другие. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18560 военнослужащих и значительное количество техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается с активной поддержкой российских войск.

Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.