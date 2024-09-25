Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».1704 комментария
Зеленский упрекнул Запад в недостаточной поддержке
Зеленский заявил, что Запад не предоставлял Украине весь запрошенный объем помощи
Президент Украины Зеленский в интервью газете The New York Times выразил недовольство тем, что западные союзники не предоставляют Украине полный объем запрашиваемой помощи, хотя оказывают значительную поддержку.
По его словам, за последние годы союзники «дали много, но никогда не предоставляли весь запрошенный объем», передает ТАСС.
Зеленский также отметил необходимость для союзников помочь Украине полностью оснастить все ее бригады, предоставив необходимое количество оружия в кратчайшие сроки. В то же время он признал, что резервные подразделения украинской армии не обладают достаточной оснащенностью и не обучены должным образом использовать западные системы вооружения, которые были переданы союзниками. Он также подчеркнул, что это требует срочного решения и дополнительной поддержки со стороны западных стран.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт на Украине не может быть решен переговорами, одновременно призывая к подготовке второго саммита мира. Кроме того, кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине, несмотря на его заверения быстро урегулировать его в случае победы на выборах.