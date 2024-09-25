Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?0 комментариев
Песков анонсировал совещание Путина по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин намерен в среду провести заседание Совета безопасности России по ядерному сдерживанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин выступит на этом совещании, другие же части мероприятия пройдут с грифом «совершенно секретно», уточнил Песков, передает ТАСС.
Постоянное совещание по ядерному сдерживанию в рамках Совбеза России существует с начала 2000-х годов и играет ключевую роль в формировании ядерной политики страны. В 1999-2001 годах оно разработало основы ядерной политики, которые впоследствии стали фундаментом для строительства ядерных сил.
Россия руководствуется Основами государственной политики в области ядерного сдерживания, принятыми в 2020 году. Документ допускает применение ядерного оружия в нескольких случаях, таких как использование противником оружия массового поражения против России или ее союзников, а также агрессия, угрожающая существованию государства.
Песков также отметил, что в среду глава российского государства проведет иностранный контакт. Представитель Кремля не уточнил, с кем именно поговорит Путин. В Москве сейчас находится спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш.
Ранее Белый дом заявлял, что не будет говорить о прогнозах по потенциальным ядерным испытаниям.