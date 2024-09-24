Белый дом отказался обсуждать возобновление ядерных испытаний США

США не стали обсуждать возможность возобновления ядерных испытаний в будущем

Tекст: Денис Тельманов

США не готовы обсуждать вероятность возобновления ядерных испытаний в будущем, передает РИА «Новости» с брифинга Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома. Кирби подчеркнул, что не будет вдаваться в гипотезы на эту тему, тем самым избегая спекуляций.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что позиция России по ядерным испытаниям была ясно изложена президентом Владимиром Путиным. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не планирует проводить испытания, если и США воздержатся от таких шагов. Он также подчеркнул, что инфраструктура полигона на Новой Земле в России полностью готова.

Путин ранее упоминал, что НАТО обсуждает возможность использования Киевом дальнобойных вооружений. По его словам, если страны Запада вовлекутся напрямую в украинский конфликт, это изменит его суть. Россия будет вынуждена принимать решения, учитывая угрозы, создаваемые такими действиями.

Сценарии применения ядерного оружия Россией описаны в военной доктрине и «Основах государственной политики в области ядерного сдерживания». Это возможно в случае агрессии с применением оружия массового уничтожения или обычных вооружений, когда под угрозу ставится существование России.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия считает форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности нереалистичным.