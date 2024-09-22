Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

ФРС США снижением ставки бьет по доллару Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности Перейти в раздел

Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности Перейти в раздел

Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности Перейти в раздел

Российский атом пробивает европейские санкции Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности Перейти в раздел

Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности Перейти в раздел