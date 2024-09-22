Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.28 комментариев
Почему в Америке брезгуют Зеленским
Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.28 комментариев
Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.10 комментариев
Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?45 комментариев