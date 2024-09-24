Растворившего в кислоте подругу петербуржца арестовали на два месяца

Tекст: Денис Тельманов

Петербуржец, обвиняемый в жестоком убийстве своей 21-летней сожительницы, был заключен под стражу на два месяца, сообщает РИА «Новости». Суд принял такое решение на основании ходатайства следователя. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, касающейся убийства.



Согласно материалам следствия, преступление произошло в ночь на 17 сентября в одной из квартир на улице Балтийской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе конфликта ножом нанес смертельные ранения своей сожительнице. После этого он расчленил тело погибшей и поместил его в бочку с кислотой, которую затем спрятал в своем автомобиле.

После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия и отправился в другой город. Его удалось задержать в Калининграде спустя несколько дней. Задержание произошло после того, как его бывшая жена обратилась в полицию и сообщила о признании подозреваемого в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области избрали меру пресечения 53-летней женщине, подозреваемой в убийстве и расчленении своего сожителя