Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.24 комментария
Растворившего в кислоте подругу петербуржца арестовали на два месяца
В Петербурге заключили под стражу на два месяца мужчину, который после убийства своей 21-летней сожительницы расчленил её тело и растворил в кислоте, а затем попытался скрыться.
Петербуржец, обвиняемый в жестоком убийстве своей 21-летней сожительницы, был заключен под стражу на два месяца, сообщает РИА «Новости». Суд принял такое решение на основании ходатайства следователя. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, касающейся убийства.
Согласно материалам следствия, преступление произошло в ночь на 17 сентября в одной из квартир на улице Балтийской. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в ходе конфликта ножом нанес смертельные ранения своей сожительнице. После этого он расчленил тело погибшей и поместил его в бочку с кислотой, которую затем спрятал в своем автомобиле.
После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия и отправился в другой город. Его удалось задержать в Калининграде спустя несколько дней. Задержание произошло после того, как его бывшая жена обратилась в полицию и сообщила о признании подозреваемого в совершенном преступлении.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области избрали меру пресечения 53-летней женщине, подозреваемой в убийстве и расчленении своего сожителя